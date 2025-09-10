Trong vài năm trở lại đây, dòng phim dân quốc đang dần trở lại mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ có kịch bản ấn tượng, bối cảnh hấp dẫn mà dàn diễn viên toàn những cái tên đình đám càng khiến khán giả thêm kỳ vọng. Dưới đây là 5 bộ phim dân quốc đang chuẩn bị lên sóng, chắc chắn sẽ khiến mọt phim phải "xếp lịch" chờ đợi.

Điệp Báo Không Giới Hạn (Tiêu Chiến, Châu Vũ Đồng)

Sau thành công của Tàng Hải Truyện, Tiêu Chiến nhanh chóng tái xuất trong dự án dân quốc điệp chiến đầy kịch tính mang tên Điệp Báo Không Giới Hạn. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1948 tại Nam Kinh, xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa những nhân vật chìm nổi trong vòng xoáy chính trị.

Đây là lần hiếm hoi Tiêu Chiến đóng phim dân quốc và hợp tác cùng Châu Vũ Đồng, người bạn thân ngoài đời của anh, hứa hẹn mang đến một bộ phim xuất sắc. Điệp Báo Không Giới Hạn được Chính Ngọ Dương Quang và Youku hợp tác sản xuất nên khán giả rất tin tưởng vào kịch bản và chất lượng phim, vì vậy tác phẩm này được dự đoán chắc chắn sẽ thành bom tấn ngay sau khi lên sóng.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn (Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên)

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn gây chú ý ngay từ khi khai máy nhờ nguyên tác của "nữ hoàng ngược tâm" Phỉ Ngã Tư Tồn. Nội dung đặt trong bối cảnh Thượng Hải thời dân quốc, kể về mối tình ngang trái giữa thiếu gia quân phiệt Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên), người con gái từng cứu mạng anh nhưng sau này lại trở thành vị hôn thê của anh trai.

Câu chuyện mang đầy yếu tố bi kịch, thù hận cùng bầu không khí u ám đặc trưng của Phỉ Ngã Tư Tồn, được dự sẽ khiến khán giả "khóc cạn nước mắt". Với danh tiếng từ Đông Cung, kỳ vọng dành cho bộ phim này càng lớn, đặc biệt là khi có sự góp mặt của 2 diễn viên đang rất được yêu thích là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

Hồ Sơ Nam Bộ (Trương Tân Thành, Đinh Vũ Hề)

Nếu bạn là fan của vũ trụ Đạo Mộ Bút Ký thì chắc chắn không thể bỏ qua Hồ Sơ Nam Bộ. Đây là phần tiền truyện và lấy bối cảnh trước Lão Cửu Môn, đồng thời còn do chính Nam Phái Tam Thúc - tác giả của Đạo Mộ Bút Ký chấp bút viết kịch bản.

Sau khi khai máy, Hồ Sơ Nam Bộ đã nhận được sự quan tâm lớn khi những hình ảnh trong trang phục quân đội đầy khí chất của Trương Tân Thành và Đinh Vũ Hề được tung ra. Một người chín chắn, điềm đạm còn người kia phóng khoáng, ngông nghênh, khi cùng hợp tác phá án hứa hẹn mang lại những màn đấu trí và hành động hấp dẫn. Ngay từ khi công bố dự án, Hồ Sơ Nam Bộ đã liên tục leo lên hotsearch, đủ để chứng minh sức hút cực lớn rồi.

Trường Phong Khởi (Lý Hiện, Lý Nhất Đồng)

Chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Là Một Thầy Tướng Số của tác giả Dịch Chi, Trường Phong Khởi là tác phẩm dân quốc kết hợp giữa yếu tố giang hồ, lừa đảo và tình cảm. Nam chính bề ngoài là thầy bói lang bạt nhưng thực chất lại là thiếu gia giàu có trong khi nữ chính là một kẻ lừa đảo thông minh và sắc sảo.

Sự tái hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng sau Kiếm Vương Triều càng khiến người hâm mộ trông đợi. Nếu lần trước cả hai phải chịu kết cục bi thương thì trong Trường Phong Khởi, khán giả đang mong mỏi sẽ có một cái kết trọn vẹn cho cặp đôi. Với kịch bản vừa có tình cảm vừa có mưu kế, Trường Phong Khởi chắc chắn sẽ mang đến màu sắc khác biệt giữa rừng phim dân quốc hiện nay.

Gió Và Thủy Triều (Nhậm Gia Luân, Lam Doanh Oánh)

Trong số những tác phẩm chờ phát sóng của Nhậm Gia Luân, Gió Và Thủy Triều được quan tâm đặc biệt nhờ bối cảnh cuộc chiến tài chính thương mại ở Macau thời kháng chiến.

Nhậm Gia Luân hóa thân thành ông chủ một ngân hàng nhỏ, buộc phải chèo chống gia đình và sự nghiệp trong bối cảnh biến động dữ dội. Bên cạnh yếu tố tranh đấu trong lĩnh vực tài chính, phim còn khắc họa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của con người giữa chiến tranh, mang lại cảm giác ấm áp và nhiều hy vọng. Bên cạnh đó, tạo hình lịch lãm của Nhậm Gia Luân trong phim được fan nức nở khen ngợi, có lẽ anh sẽ là đối thủ nặng ký khiến Tiêu Chiến, Lý Hiện phải dè chừng.