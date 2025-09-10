2025 được xem là một năm ảm đạm của thị trường phim dài tập Trung Quốc. Trái ngược với đó, những bộ phim ngắn lại đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Và trong số các ngôi sao đang lên của mảng phim ngắn, Vương Tiểu Ức là một cái tên rất đáng chú ý.

Vương Tiểu Ức sinh năm 1997, được xem là "nữ thần" trong thể loại phim ngắn màn hình dọc. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, toát lên vẻ cá tính ương bướng nhưng nhờ diễn xuất tốt, Vương Tiểu Ức có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau.

Đáng nói hơn, cô nàng cũng được khen ngợi vì có mắt chọn kịch bản tốt. Cho đến lúc này, mảng phim ngắn dù đang phát triển mạnh nhưng chất lượng kịch bản nhìn chung vẫn chưa thể sánh bằng phim dài tập. Dẫu vậy, những bộ phim có sự xuất hiện của Vương Tiểu Ức thường có nội dung ổn, tránh được tình trạng "xem thường IQ khán giả".

Một vài bình luận của netizen Việt về Vương Tiểu Ức: - Mê chị lắm. Nhìn ương bướng mà nó cuốn cuốn. Chị đúng gu em. - Mẻ nhìn giốg Jisoo (BLACKPINK) ghê. - Phim nào của cô ấy cũng thích xem, nhất là phim gần đây đóng với Lương Tư Vĩ và Lam Bác. Mong có nhiều phim mới để xem. - Tui follow ẻm nhiều bộ rồi, thích Vân Miểu nhất, mà mấy bộ khác ẻm đóng cũng hay. - Bả diễn nhập tâm ghê, hợp vai dễ sợ mà xem phim nào cũng cuốn. - Bé xinh. Đóng đạt. Từ vai ngây thơ đến vai lạnh lùng, đầy mưu mô. - Mẻ đóng cũng ổn áp lắm mà kịch bản chất lượng.

Thực tế, hành trình sự nghiệp của Vương Tiểu Ức cũng không dễ dàng khi mà ban đầu, cô cũng trải qua tình cảnh đóng phim "flop". Tuy nhiên sau thành công của Vân Miểu, cô có thêm cơ hội để góp mặt trong những dự án lớn hơn, qua đó đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với công chúng.

Vương Tiểu Ức trong phim Hoành Đao Đoạt Ái.

Một phân cảnh trong phim Gặp Nhau Sau Ly Hôn.

Tất nhiên, Vương Tiểu Ức chưa phải là một ngôi sao trong showbiz và vẫn còn chặng đường rất dài phải đi, nhất khi muốn được đóng chính ở các phim dài tập. Thế nhưng với những người thường xuyên xem phim ngắn, Vương Tiểu Ức là gương mặt không xa lạ. Ngoài Vân Miểu, cô từng góp mặt ở các tác phẩm như: Gặp Nhau Sau Ly Hôn đóng cùng Lưu Tiêu Húc, Hoành Đao Đoạt Ái đóng cùng Lương Tư Vỹ, Khách Sạn Tình Yêu đóng cùng Huỳnh Văn Bác, Chị Đại Hoang Dã đóng cùng Dương Bằng Thừa...