Trên mạng xã hội những ngày qua, một đoạn clip cắt từ bộ phim Hàn Quốc Vị Khách VIP (tựa gốc: VIP ) bất ngờ gây “bão view”.

Cảnh phim ghi lại khoảnh khắc nhân vật nữ chính Na Jung-seon (Jang Nara thủ vai) phát hiện chồng ngoại tình ngay giữa bàn tiệc, và chi tiết nhỏ liên quan đến… đậu phộng lại trở thành “mồi lửa” cho cao trào kịch tính.

Lee Sang Yoon và Jang Nara trong phim

Cú lật mặt trên bàn tiệc

Trong bữa tiệc sang trọng của đội ngũ VIP tại trung tâm thương mại Sung Un, không khí ban đầu tưởng chừng chỉ xoay quanh công việc. Thế nhưng, khi nhân viên mới Ha Yoo Ri (Pyo Ye-jin) vô tình nhắc nhở trưởng nhóm Park Seong-joon (Lee Sang-yoon) về việc dị ứng lạc, tất cả ánh mắt đổ dồn vào khoảnh khắc ấy. Ngay lập tức, Na Jung-seon – người vợ đồng thời là đồng nghiệp – hiểu ra sự thật đau đớn: Chồng cô đã có mối quan hệ mờ ám với cấp dưới trẻ tuổi. Không cần lời tố cáo ồn ào, không cảnh gào khóc, Jang Nara chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn bi thương đã khiến người xem “nổi da gà”.

Và trên bàn tiệc đó, nơi có cả "phụ huynh" góp mặt, nhân vật do Jang Nara thủ vai đã bình tĩnh đề cập vấn đề chồng mình có quan hệ ngoài luồng với nữ nhân viên. Trước khi rời đi, cô để lại 1 tấm ảnh làm bằng chứng.

Cảnh quay này nhanh chóng được chia sẻ lại với hàng triệu lượt xem, trở thành một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của Vị Khách VIP .

Điều làm nên sức hút của cảnh phim không chỉ nằm ở tình huống bắt quả tang ngoại tình, mà chính là cách đạo diễn cài cắm một chi tiết đời thường – dị ứng lạc – để khởi phát bi kịch. Cái nhìn lặng im của Jang Nara, cộng hưởng với cú lúng túng của Lee Sang-yoon và sự vụng về của Pyo Ye-jin, tạo nên khoảnh khắc “thắt tim” khán giả. Cảnh phim trở thành ví dụ điển hình cho phong cách làm phim Hàn Quốc: Lấy tiểu tiết để khắc họa bi kịch lớn, từ đó tạo nên sự ám ảnh lâu dài.

Bộ phim “gây sốt” năm 2019

Vị Khách VIP lên sóng kênh SBS cuối năm 2019, dài 16 tập, là một trong những bộ drama công sở – hôn nhân thành công nhất thời điểm đó. Phim theo chân Na Jung-seon, người phụ nữ vừa là quản lý đội VIP vừa là người vợ tưởng chừng hoàn hảo. Cuộc sống của cô rẽ sang bước ngoặt khi nhận được tin nhắn nặc danh tiết lộ chồng có người thứ ba. Từ đây, Jung-seon bắt đầu hành trình truy tìm sự thật, đối mặt với những cú sốc không chỉ trong hôn nhân mà cả nơi công sở vốn đầy cạnh tranh và thị phi.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jang Nara, Lee Sang-yoon, Lee Chung-ah, Kwak Sun-young, Pyo Ye-jin. Nội dung vừa kịch tính vừa hiện thực, phản ánh nhiều góc khuất của giới thượng lưu: sự hào nhoáng bên ngoài và những đổ vỡ âm ỉ bên trong.

Rating phim tăng đều qua từng tập, có thời điểm cán mốc 12%, chứng minh sức hút mạnh mẽ với khán giả Hàn Quốc.

Jang Nara và sức nặng diễn xuất

Vai diễn Na Jung-seon đánh dấu một bước chuyển trong sự nghiệp của Jang Nara. Không còn hình tượng nữ chính ngọt ngào, cô hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành, gai góc, đầy vết thương lòng. Từ ánh mắt nghi ngờ, giọng nói nghẹn đắng cho đến phút bùng nổ trong cảnh “đậu phộng”, Jang Nara cho thấy khả năng lột tả cảm xúc đa tầng, khiến người xem đồng cảm và xót xa.

Nhiều nhà phê bình nhận xét đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của nữ diễn viên sinh năm 1981, đưa cô thoát khỏi “cái bóng hack tuổi” để khẳng định vị thế diễn viên thực lực trên màn ảnh nhỏ.

Sau gần 6 năm phát sóng, Vị Khách VIP vẫn chứng minh sức sống bền bỉ nhờ những phân cảnh kịch tính được khán giả liên tục “đào lại”.

Đoạn clip Jang Nara phát hiện chồng ngoại tình ngay bàn tiệc không chỉ viral vì tình tiết bất ngờ, mà còn bởi sự tinh tế trong diễn xuất và kịch bản – nơi chi tiết nhỏ như hạt đậu phộng cũng đủ để làm nổ tung một cuộc hôn nhân tưởng chừng bền chặt.