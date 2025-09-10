Nếu những năm trước, khán giả thường chờ đến dịp Tết Nguyên đán hay kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 để xem loạt phim Việt đại chiến ngoài rạp thì năm nay, tháng 9 bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường điện ảnh. Chỉ gói gọn trong 30 ngày, phòng vé Việt đã, đang và sẽ chứng kiến những cú bùng nổ doanh thu, những tác phẩm được khán giả truyền tay nhau bàn luận và một loạt phim mới ra mắt với đủ thể loại, từ kinh dị, chính kịch, tình cảm cho đến cổ trang, thậm chí cả phim lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử. Chưa bao giờ khán giả lại đứng trước nhiều sự lựa chọn phong phú như vậy, và chưa bao giờ tháng 9 lại sôi động hơn cả mùa phim Tết vốn được xem là "thánh địa: bán vé của phim Việt.

Mưa Đỏ mở màn cho đại tiệc phòng vé

Dù nằm ở lịch chiếu cuối tháng 8, nhưng càng về đầu tháng 9, hai bộ phim Việt là Làm Giàu Với Ma và đặc biệt là Mưa Đỏ mới thực sự tạo nên cơn địa chấn.

Mưa Đỏ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Chu Lai, đã trở thành một hiện tượng hiếm có. Bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh khốc liệt, tái hiện hình ảnh những người lính với niềm tin, lý tưởng và sự hi sinh cao cả. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật và cảm xúc mạnh mẽ, “Mưa Đỏ” còn chứng minh sức hút phòng vé khi liên tục phá kỷ lục, cán mốc gần 600 tỷ đồng - con số cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Đây là một cột mốc mà trước đó ít ai tin rằng phim Việt có thể chạm tới trong thời gian ngắn đến vậy.

Song song, Làm Giàu Với Ma - một bộ phim kinh dị, nhưng có thêm yếu tố châm biếm và xã hội, cũng tạo được dấu ấn riêng. Không đình đám bằng Mưa Đỏ về doanh thu, nhưng phim đã góp phần làm nóng thị trường nhờ tính giải trí cao. Hai tác phẩm này này khiến phòng vé đầu tháng 9 trở nên náo nhiệt hơn hẳn, thậm chí còn sôi động hơn cả mùa phim Tết.

Thông thường, Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới là hai thời điểm "cá kiếm" quen thuộc của các nhà sản xuất. Nhưng với hiệu ứng từ Mưa Đỏ, khán giả lần đầu chứng kiến cảnh chỉ trong vài ngày lễ 2/9, doanh thu phòng vé Việt bùng nổ ngang ngửa cả mùa Tết. Đây là tín hiệu cho thấy thói quen xem phim của công chúng đã thay đổi, và khán giả sẵn sàng ra rạp bất cứ lúc nào nếu có tác phẩm chất lượng thực sự.

Tháng 9 náo nhiệt với loạt phim mới đa dạng thể loại

Không dừng lại ở hai quả bom từ cuối tháng 8, tháng 9 tiếp tục chào đón 7 phim Việt mới ra mắt, tạo thành bức tranh sôi động hiếm có, nhất là khi những tháng hè vừa qua có cực ít phim ra mắt. Đáng chú ý, các tác phẩm trải dài từ kinh dị, tình cảm, chính kịch, đến cổ trang - đủ để phục vụ khán giả ở mọi độ tuổi, thị hiếu khác nhau.

Mở màn là Cô Dâu Ma (5/9) - bộ phim hợp tác Việt - Thái, khai thác đề tài kinh dị nhưng kết hợp màu sắc văn hóa hai quốc gia. Đây là cú bắt tay được kỳ vọng giúp phim Việt mở rộng thị trường khu vực, đồng thời làm mới phong cách làm phim kinh dị vốn đã quen thuộc với khán giả. Hơi tiếc khi hiện tại, phim không thành công về mặt thương mại.

Cô Dâu Ma

Đến 12/9, rạp Việt đón cùng lúc hai bộ phim đối lập: Có Chơi Có Chịu - một phim tình cảm gia đình, xoay quanh mối quan hệ mẹ con đầy nước mắt; và Khế Ước Bán Dâu - tác phẩm cổ trang, kinh dị, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Việc có hai lựa chọn cùng ngày, một thiên về cảm xúc nhẹ nhàng, một lại bí ẩn rùng rợn, cho thấy sự tính toán đa dạng trong chiến lược phát hành của các nhà sản xuất.

Ngày 19/9 tiếp tục là điểm nóng khi khán giả cùng lúc có Bịt Mắt Bắt Nai - một chính kịch nặng về tâm lý và báo thù, và Tử Chiến Trên Không - phim khai thác vụ cướp máy bay đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, dựa trên câu chuyện có thật. Đây là nỗ lực đáng khen vì hiếm có phim Việt nào chạm vào đề tài hàng không và tội phạm lịch sử, tạo sự khác biệt rõ rệt trên thị trường.

Tử Chiến Trên Không

Chưa dừng lại, cuối tháng lại thêm cú bùng nổ kép với Phá Đám Sinh Nhật Mẹ - một phim tình cảm gia đình xoay quanh tình mẫu tử, và Đồi Hành Xác - tác phẩm kinh dị, phá án, hứa hẹn mang đến những phút giây rùng rợn. Cả hai ra mắt đúng ngày 26/9, khiến khán giả có thêm cặp đôi đối lập để lựa chọn.

Nếu nhìn vào tổng thể, tháng 9 giống như một lễ hội thu nhỏ của phim Việt. Số lượng phim nhiều, trải đều các tuần, thể loại đa dạng, lại có sự kết hợp giữa kinh dị - vốn luôn hút khách - và chính kịch, cổ trang, tình cảm. Chưa kể có cả phim dựa trên sự kiện lịch sử có thật, tạo sự khác biệt với các dòng phim quen thuộc. Điều này khiến khán giả cảm thấy được chiều chuộng, bởi đi rạp vào tuần nào trong tháng 9 cũng có cái mới để xem, chứ không chỉ trông chờ một, hai tác phẩm lớn.

Phá Đám Sinh Nhật Mẹ

Tháng 9 - một mùa phim Tết thứ hai của điện ảnh Việt?

Nhìn vào những gì đang diễn ra, không quá lời khi nói tháng 9 năm nay gói gọn cả một năm của điện ảnh Việt. Chỉ trong vòng 30 ngày, khán giả được chứng kiến phim bom tấn doanh thu kỷ lục, phim hợp tác quốc tế, phim chuyển thể, phim chính kịch - báo thù, phim lịch sử - hàng không, lẫn phim gia đình giàu cảm xúc. Sự phong phú này gợi nhớ đến cách mà các thị trường điện ảnh lớn như Hàn Quốc hay Thái Lan tổ chức mùa phim hè hoặc mùa phim cuối năm để dồn sức hút khán giả.

Nếu đà này tiếp tục, hoàn toàn có thể hy vọng rằng tháng 9 sẽ trở thành một mùa phim truyền thống mới của Việt Nam, bên cạnh Tết và 30/4. Điều này không chỉ giúp phim Việt có thêm cơ hội bùng nổ doanh thu, mà còn tạo động lực để các nhà làm phim mạnh dạn khai thác đề tài đa dạng, cạnh tranh về chất lượng. Một năm điện ảnh không thể chỉ trông chờ vào hai mùa lễ hội, và tháng 9 đang chứng minh rằng thị trường Việt hoàn toàn có thể tạo ra những mùa cao điểm mới.

Khế Ước Bán Dâu

Tất nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi để ngỏ: liệu các phim ra mắt trong tháng 9 có giữ vững chất lượng hay chỉ ăn may nhờ sự đông đúc? Liệu khán giả có sẵn sàng duy trì thói quen ra rạp thường xuyên hơn, hay chỉ tập trung vào vài hiện tượng đặc biệt? Và liệu bộ phim nào mới đủ sức khiến Mưa Đỏ hạ nhiệt? Dù vậy, thành công vang dội của Mưa Đỏ cùng sự sôi động từ loạt phim mới đã thắp lên niềm tin rằng điện ảnh Việt đang bước sang giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, với khán giả làm trung tâm. Trong bối cảnh ấy, tháng 9 năm nay không còn là tháng giao mùa bình lặng như mọi năm. Thay vào đó, nó đã trở thành một mùa Tết thứ hai, nơi điện ảnh Việt có thể tự tin so kè, bùng nổ, và khẳng định rằng chỉ cần chất lượng đủ tốt, khán giả sẽ không ngần ngại rút ví mua vé - bất kể đó là thời điểm nào trong năm.

Nguồn ảnh: Tổng hợp