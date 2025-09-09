24 năm trước, màn ảnh Việt từng có bộ phim Hoa Cỏ May nổi đình đám, khai thác bối cảnh trải dài từ nhỏ đến lớn của các nhân vật. Bộ phim ấy không chỉ khắc họa tình bạn, tình yêu đầu đời mà còn mở ra một dòng phim nơi các sao nhí có đất diễn, câu chuyện đầy thú vị. Thế nhưng kể từ đó, màn ảnh Việt hiếm hoi mới có thêm một bộ phim dài tập mà tuyến chính lại hoàn toàn là trẻ con. Phải chờ đến tận hôm nay, với Cách Em 1 Milimet, người xem mới thực sự được trở về ký ức tuổi thơ qua một tác phẩm vừa gần gũi, vừa đáng yêu đến mức vừa xem vừa sợ... phim hết.

Ngay từ hai tập đầu, phim đã khiến khán giả bồi hồi khi tái hiện những chi tiết quen thuộc của tuổi thơ làng quê: cảnh đánh nhau giữa hai "băng nhóm nhí miệt vườn" để bảo vệ lãnh địa, cảnh chăn trâu thả diều cùng đám bạn, những lá thư tay viết vội rồi truyền đi truyền lại đầy hồi hộp. Người xem tủm tỉm cười khi nhớ lại một thời cả bầu trời tuổi thơ với cả những rung động đầu đời đúng chất "con nít quỷ". Trên mạng xã hội, nhiều bình luận gọi đây là bộ phim đưa họ trở lại tuổi thơ dữ dội, vừa ngây ngô vừa trong trẻo.

Dàn cast nhí của phim cũng được khen tới tấp. Tú (Thục Phương) hiếu động, nghịch ngợm mà vẫn tốt tính, luôn muốn che chở bạn bè. Bách (Gia Long) thông minh, điềm đạm, như quân sư của cả nhóm. Thư “ống bơ” (Kiều My) lanh lợi, giỏi tính toán. Biên (Đức Phong) thì chăm chỉ, khéo tay, còn Đức (Nhật Minh) tinh nghịch và đáng yêu. Riêng Quyên (Tân Anh) - cô bé xinh xắn bị bệnh tim lại trở thành “thiên thần” được cả nhóm ra sức bảo vệ. Ngay cả tuyến phản diện nhí với Chiến Đô (Gia Bảo) chuyên phá bĩnh cũng được nhận xét là đáng yêu chứ không hề đáng ghét. Nhiều người cho rằng điểm cộng lớn nhất của Cách Em 1 Milimet nằm ở chỗ đạo diễn đã tìm được những gương mặt nhí cực kỳ hợp vai, diễn xuất tự nhiên đến mức quên mất đây chỉ là trẻ con đóng phim.

Dàn diễn viên nhí cực kỳ đáng yêu và diễn quá đỉnh

Ngay cả hội "phản diện nhí" cũng dễ cưng vô cùng

Khán giả tiếc nuối vì phim phát sóng từ tháng 9, khi "khối nghỉ hè" đã vào năm học mới. Nếu lên sóng mùa hè, chắc chắn Cách Em 1 Milimet đã trở thành món ăn tinh thần trọn vẹn hơn cho khán giả nhí. Nhưng bất chấp thời điểm, phim vẫn được khen nức nở vì hiếm hoi lắm mới có một tác phẩm truyền hình đưa thiếu nhi lên vai chính. VFC từng thành công với Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 gần 20 năm trước, nhưng từ đó tới nay, dòng phim này gần như bị bỏ ngỏ vì khó kiếm quảng cáo, khó thu hồi vốn. Lần trở lại này, Cách Em 1 Milimet giống như một cú liều lĩnh nhưng rất đáng giá.