Thay đổi cục diện

Tối 6/9 (theo giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Liên hoan phim Venice lần thứ 82 (Italy), với vai diễn trong Nhật quải trung thiên (The Sun Rises On Us All).

Thành tích này gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Trước đó, người đẹp sinh năm 1986 không gây nhiều chú ý tại sự kiện quốc tế này như Thư Kỳ hay Lương Triều Vỹ.

Theo Sohu, lần gần nhất có người gốc Hoa giành ảnh hậu Venice là chuyện cách đây 14 năm. Tân Chỉ Lôi không chỉ là nữ diễn viên gốc Hoa thứ 3 đạt được danh hiệu quan trọng tại Venice, mà còn là diễn viên đến từ Trung Quốc đại lục đầu tiên có được vinh dự này - Củng Lợi mang quốc tịch Singapore và Diệp Đức Nhàn có quốc tịch Mỹ, đồng thời là người đầu tiên trong lứa diễn viên 8X.

Tân Chỉ Lôi thăng cấp trong showbiz Hoa ngữ nhờ giải ảnh hậu Venice. Ảnh: Getty Images.

Sau khi giải thưởng được công bố, thương hiệu Chanel liên tục đăng 5 bài ủng hộ. Lam Doanh Doanh, Chung Sở Hy, Lý Băng Băng cùng nhiều nghệ sĩ khác gửi lời chúc mừng. Mạng lưới quan hệ trong giới của mỹ nhân Khánh dư niên bất ngờ mở rộng, chứng minh hiệu ứng đòn bẩy mà giải thưởng quốc tế có thể mang lại.

360 đánh giá bước ngoặt này không chỉ đưa Tân Chỉ Lôi vươn tầm quốc tế, mà còn tái cấu trúc cục diện dàn tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 (tiểu hoa 85) trong giới giải trí Hoa ngữ.

Trước đây, danh sách tiểu hoa 85 được dẫn đầu bởi những cái tên như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… Tân Chỉ Lôi vốn dĩ không có tên trong top đầu, chỉ được xếp ở tuyến hai. Tuy nhiên, sau chiến thắng tầm cỡ quốc tế, vị thế của Tân Chỉ Lôi đã khác xưa.

Theo 360 , nhiều ý kiến cho rằng thứ tự thay đổi lần lượt là Lưu Diệc Phi (đứng đầu về tầm ảnh hưởng quốc tế), Tân Chỉ Lôi với giải ảnh hậu Venice, Triệu Lệ Dĩnh theo sát nhờ ngôi vị “Nữ hoàng truyền hình” và Dương Mịch xếp hạng tư nhờ lưu lượng cao.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá nếu tiếp tục chọn được kịch bản chất lượng, Tân Chỉ Lôi hoàn toàn có thể trở thành nữ diễn viên điện ảnh thực lực hàng đầu Trung Quốc trong thập kỷ tới, tiếp bước Củng Lợi hay Chương Tử Di.

Tuy nhiên, một giải thưởng quốc tế chưa thể khẳng định con đường phía trước của Tân Chỉ Lôi có vững vàng hay không. Giải thưởng là huy chương danh dự, nhưng không phải tấm vé thông hành lâu dài.

Một bộ phận cư dân mạng lấy ví dụ Trương Tiểu Phỉ từng thắng giải ảnh hậu Kim Kê nhưng sau đó, sự nghiệp không hề thăng tiến như mong đợi. Thực tế này đặt ra câu hỏi: lần tỏa sáng này của Tân Chỉ Lôi có trở thành khởi đầu để cô bước vào hàng siêu sao quốc tế hay chỉ là khoảnh khắc thoáng qua?

Loạt mỹ nhân bị chê cười

Theo Sohu , thành tích của Tân Chỉ Lôi khiến không ít người cảm khái khi biết rằng cô không phải là nữ chính số một trong lòng đạo diễn Thái Thượng Quân. Ông đã ngỏ ý mời Châu Tấn, nhưng nàng Tam Kim ảnh hậu từ chối với lý do “kịch bản bình thường” và “không phù hợp với độ tuổi 50”. Vai diễn cuối cùng rơi vào tay Tân Chỉ Lôi và bất ngờ tạo nên chương mới trong lịch sử điện ảnh.

Tân Chỉ Lôi có được vai diễn trong Nhật quải trung thiên nhờ Châu Tấn từ chối.

Nhiều khán giả tiếc nuối, số khác lại chĩa mũi nhọn vào Châu Tấn. Họ để lại loạt bình luận với thái độ tiêu cực, chê bai Châu Tấn hai năm không có tác phẩm mới, từ chối nhiều dự án, chỉ lo quay show tạp kỹ hoặc livestream, đến vướng tin đồn cũng không thèm đính chính. Nhiều người còn đòi thoát fan, thậm chí khuyên Châu Tấn nên rút lui để giữ thể diện.

Mặc dù nếu Châu Tấn nhận vai chưa chắc đoạt giải, nhưng vì cô và Tân Chỉ Lôi từng có duyên hợp tác trong Như Ý truyện , còn không ít lần chỉ dạy Tân Chỉ Lôi diễn xuất (Sohu không đánh giá cao cách Châu Tấn khuyên Tân Chỉ Lôi thêm câu cửa miệng “aiya ouyo” để thể hiện thân phận cống nữ Triều Tiên), tình huống giữa họ càng trở nên trớ trêu hơn.

Một số nhận định nếu ảnh hậu trong nước là hạng A, việc trở thành “ảnh hậu châu Âu tam đại” (chỉ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của 3 liên hoan phim lớn nhất châu Âu là Cannes, Venice và Berlin) phải thuộc hạng S.

May mắn là Châu Tấn là “đại hoa đán”, không trực diện cạnh tranh với Tân Chỉ Lôi, nếu không còn khó xử hơn nhiều.

Dư luận Trung Quốc cho rằng so với Châu Tấn, Lưu Diệc Phi càng thêm ngượng ngùng.

Cư dân mạng châm biếm Lưu Diệc Phi dựa vào thân phận đại sứ thương hiệu Bvlgari để chiếm vị trí trung tâm trên bìa số kỷ niệm 20 năm của Vogue .

“Dù điều này phù hợp với quy tắc trong giới thời trang, nhưng hóa ra lại lộ rõ điểm yếu: thiếu tác phẩm, không có giải thưởng, không có thành tích. Thế mà (Lưu Diệc Phi) vẫn tự nhận có ‘hào quang quốc tế’. Rốt cuộc là dựa vào thân phận công chúa Disney hay dựa vào quốc tịch Mỹ. Mọi người đều tự có phán đoán”, Sohu viết.

Bên cạnh đó, Tân Chỉ Lôi cũng được cho là “vả mặt” loạt nữ diễn viên ngày ngày hô vang khẩu hiệu chuyển mình như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên… Với khán giả, những lời than thở như “chuyển mình khó khăn” nói cho cùng cũng chỉ vì diễn xuất chưa đủ tầm.

“Cuộc lội ngược dòng” của Tân Chỉ Lôi có thể được xem là cơ hội mà định mệnh ban tặng, nhưng không vì thế mà phủ nhận nỗ lực của người đẹp 8X. Trong bức tranh điện ảnh biến động hiện tại, cô là minh chứng sống cho chân lý những diễn viên thực sự giỏi, cuối cùng cũng được thời đại nhìn thấy.

Cùng với dàn tiểu hoa 85, nhà mốt Chanel cũng bị réo tên. Sohu mỉa mai thương hiệu thời trang Pháp “hai mặt”. Trước khi được xướng tên, Chanel chọn cho Tân Chỉ Lôi bộ váy không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, đến khi giải ảnh hậu về tay, hãng này “chữa cháy” bằng cách liên tiếp đăng năm bài nhấn mạnh quan hệ hợp tác với cô.