Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Lã Thanh Huyền bén duyên nghệ thuật từ khá sớm khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vai diễn đầu tay trong phim Hoa Xuyến Chi đã giúp cô bước những bước đầu tiên vào con đường diễn xuất. Năm 2006, cô bất ngờ tỏa sáng khi giành ngôi quán quân chương trình truyền hình thực tế Phụ Nữ Thế Kỷ 21, được khán giả biết đến rộng rãi và mở ra nhiều cơ hội mới trong nghề. Từ đó, Lã Thanh Huyền dần khẳng định mình với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thiên Thần Bé Nhỏ, Cô Dâu Việt, Đi Về Phía Mặt Trời, Zippo, Mù Tạt Và Em. Đặc biệt, Zippo, Mù Tạt Và Em trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi giúp cô giành giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Cánh Diều Vàng 2016.

Sau thời gian tạm lui về hậu trường để chăm lo gia đình và tập trung kinh doanh, năm 2020, cô có màn tái xuất ấn tượng với vai Tuệ Lâm trong Tình Yêu Và Tham Vọng. Hình ảnh một nữ doanh nhân tham vọng, sắc sảo do Lã Thanh Huyền thể hiện đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả, chứng minh khả năng nhập vai đầy bản lĩnh của cô. Nối tiếp thành công, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ, hóa thân thành biên kịch Cẩm Giang. Bộ phim gây nhiều tranh cãi về kịch bản nhưng riêng Lã Thanh Huyền vẫn tạo được ấn tượng với phong cách sang trọng và sự chỉn chu. Đáng chú ý, cô đã chi tiền mua tới 100 bộ váy áo hàng hiệu chỉ để phục vụ vai diễn này, cho thấy sự đầu tư mạnh tay và phong cách chịu chơi hiếm có trong làng diễn viên truyền hình.

Hậu trường Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ

Ngoài diễn xuất, Lã Thanh Huyền còn là một doanh nhân thành đạt. Cô sở hữu chuỗi siêu thị thực phẩm sạch, đầu tư bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam và đặc biệt đam mê trang sức. Nữ diễn viên hiện nắm trong tay bộ sưu tập kim cương triệu đô, nhiều món có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Có lần xuất hiện tại sự kiện, cô khiến khán giả choáng ngợp khi diện bộ trang sức kim cương trị giá 10 tỷ. Chính vì vậy, cái tên Lã Thanh Huyền thường được gắn với danh xưng “nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc”.

Về bất động sản, cô cùng chồng - một doanh nhân thành đạt hơn cô 12 tuổi - hiện sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự đắt đỏ. Nổi bật nhất là biệt thự rộng 600 m² tại Hà Nội với 450 m² diện tích sàn và 150 m² sân vườn. Nội thất bên trong đều được nhập khẩu từ châu Âu, mất gần hai năm mới hoàn thiện theo ý muốn của chủ nhân. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu biệt thự triệu đô tại Phan Thiết. Trên mạng xã hội, Lã Thanh Huyền cũng không ngần ngại chia sẻ sự sung túc, hạnh phúc của mình.

Cơ ngơi của Lã Thanh Huyền

Những năm gần đây, cô ít xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước mà chọn lọc vai diễn kỹ lưỡng hơn. Với Lã Thanh Huyền, đóng phim không phải vì tiền mà vì đam mê, và khi đã nhận vai thì luôn dồn toàn bộ tâm huyết.