Đây là Park Min Young hay sao nhí Gia Đình Là Số 1?

Nữ diễn viên Jin Ji Hee - người nổi tiếng với vai Heri trong bộ phim sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 2 mới đây khiến khán giả hoang mang tột độ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới của mình. Trong những bức ảnh, Ji Hee trông cứ như một người khác, các đường nét gương mặt tuy vẫn vậy nhưng nhìn tổng thể khán giả lại thấy cô rất giống... Park Min Young. Cư dân mạng không thể lý giải sự khó hiểu này, chỉ biết loạt hình ảnh của cô cực viral trên các nền tảng mạng xã hội xứ Hàn, nhiều người cho rằng sao nhí ngày nào đã dậy thì "thành người khác".

Bức hình mới với diện mạo khác lạ của Jin Ji Hee

Nhiều người cho rằng Ji Hee rất giống Park Min Young thời "có da có thịt"

Thời gian gần đây có nhiều thông tin về việc Jin Ji Hee mới gia nhập đoàn phim mới. Hiện thông tin về dự án vẫn được giấu kín. Có lẽ đây chính là lý do khiến sao nhí ngày nào có màn lột xác ngoại hình, nhất là việc nuôi tóc dài khi trước đây, cô thường xuyên xuất hiện với kiểu tóc ngắn thương hiệu.

Trong Gia Đình Là Số 1 phần 2, Jin Ji Hee vào vai Heri là nhân vật nổi bật bậc nhất nhờ tính cách vừa “khó ưa” vừa “khó quên”. Là tiểu thư nhà giàu, Heri chảnh chọe, đỏng đảnh, luôn coi bản thân là trung tâm và không ngại làm mình làm mẩy với mọi người xung quanh. Chính sự kiêu kỳ và vô tư quá đà ấy khiến khán giả nhiều lần nổi nóng, nhưng cũng không thể ngừng thích thú trước loạt tình huống oái oăm mà cô bé tạo ra. Thay vì bị ghét bỏ, Heri lại nhận được sự yêu thích đặc biệt, bởi sự đáng ghét của cô bé mang màu sắc hài hước, đáng nhớ và trở thành gia vị không thể thiếu giúp sitcom này ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Heri của Gia Đình Là Số 1

Đằng sau vai diễn để đời ấy là Jin Ji Hee, diễn viên sinh năm 1999, từng được xem là một trong những sao nhí triển vọng nhất Hàn Quốc. Sau thành công với Heri, Jin Ji Hee tiếp tục chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn đa dạng, từ cổ trang trong The Moon Embracing The Sun cho đến những bộ phim hiện đại như Schoolgirl Detectives hay The Penthouse. Trưởng thành từ hình tượng tiểu thư khó ưa, cô ngày càng chứng minh khả năng diễn xuất chắc tay và nhan sắc xinh đẹp.