Điện ảnh cổ trang Hàn Quốc từ lâu đã chiếm trọn trái tim khán giả nhờ những thước phim chỉn chu, phục trang tinh tế và đặc biệt là cốt truyện lôi cuốn, giàu cảm xúc. Không chỉ đẹp ở phần nhìn, những bộ phim này còn khiến người xem khó rời mắt bởi câu chuyện giàu chiều sâu, pha trộn giữa lịch sử, chính trị và tình yêu. Dưới đây là 5 tác phẩm tiêu biểu vừa khiến khán giả mãn nhãn vừa để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

1. Dong Yi (Hoàng cung dậy sóng, 2010)

Với Han Hyo Joo và Ji Jin Hee trong vai chính, Dong Yi được xem là một trong những siêu phẩm cổ trang ăn khách nhất màn ảnh Hàn. Phim được sản xuất nhằm kỷ niệm 49 năm thành lập đài MBC, kéo dài 60 tập và đạt rating trung bình 24,5%, cao nhất lên đến 33,1%.

Nội dung xoay quanh nhân vật có thật – thục tần Choi Suk Bin, ái thiếp của vua Suk Jong và là mẹ của vua Yeong Jo. Tuy dựa trên lịch sử, biên kịch đã sáng tạo thêm nhiều tình tiết để làm nổi bật hình ảnh Dong Yi: thông minh, nhân hậu và chính trực.

Từ một cung nữ nhỏ bé, Dong Yi dần được tin tưởng, trở thành người đứng ra giải quyết nhiều vụ án trong triều và hóa giải mưu đồ hậu cung. Bộ phim không chỉ khắc họa tình yêu đầy trắc trở giữa nàng và quân vương, mà còn tái hiện những mảng tối nơi cung cấm: tranh quyền, đầu độc, và những mất mát đẫm nước mắt.

2. Nàng Hwang Jin Yi (2006)

Ha Ji Won hóa thân vào nhân vật Hwang Jin Yi – kỹ nữ lừng danh thế kỷ 16, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn và là biểu tượng nghệ thuật ca múa của Joseon.

Sinh ra trong thân phận éo le – con ngoài giá thú của một quý tộc và một kỹ nữ mù – Jini sớm nhận thức được sự khắc nghiệt của xã hội dành cho tầng lớp thấp hèn. Nhưng thay vì chối bỏ, nàng lại chọn con đường nghệ thuật, trở thành vũ công, ca sĩ xuất chúng, để lại dấu ấn vượt thời gian.

Bộ phim không chỉ kể về con đường khẳng định tài năng, mà còn làm người xem xót xa trước mối tình đầu bi thương của Jini với chàng công tử Kim Eun Ho. Vượt qua định kiến và định mệnh, Hwang Jin Yi hiện lên vừa kiêu hãnh, vừa mong manh – một nhân vật nữ đầy sức hút của truyền hình Hàn Quốc.

3. Mặt trăng ôm mặt trời (2012)

Được mệnh danh là "phim cổ trang quốc dân" khi lên sóng, Mặt trăng ôm mặt trời (Kim Soo Hyun, Han Ga In đóng chính) là tác phẩm tình cảm – giả tưởng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt.

Yeon Woo, cô gái thông minh và trong sáng, được chọn làm Thái tử phi nhưng đột ngột mắc bệnh bí ẩn và qua đời ngay trước lễ thành hôn. Tám năm sau, nàng sống lại với thân phận pháp sư Weol, không còn ký ức về quá khứ. Trong khi đó, Thái tử Lee Hwon sau cái chết của mối tình đầu đã trở thành một vị vua lạnh lùng, khó gần.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Lee Hwon và Weol mở ra hành trình điều tra sự thật về cái chết bí ẩn năm xưa, đồng thời tái hiện một tình yêu vượt qua âm mưu chốn cung đình. Với bối cảnh lộng lẫy, kịch bản kịch tính, phim trở thành một trong những tác phẩm để đời của dòng phim cổ trang Hàn.

4. Dưới bóng trung điện (2022)

Không mang màu sắc bi thương, Dưới bóng trung điện đem đến góc nhìn mới mẻ về hoàng thất Joseon. Kim Hye Soo vào vai Hoàng hậu Im Hwa Ryeong – người mẹ quyền lực nhưng nóng tính, thẳng thắn và luôn đặt con cái lên hàng đầu.

Phim kể về hành trình "dạy dỗ" các hoàng tử ngỗ nghịch trở thành những ứng viên xứng đáng cho ngôi Thái tử. Ẩn sau lớp vỏ hài hước và đời thường là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, nghị lực và sự hy sinh của người phụ nữ đứng sau ngai vàng.

Tạo hình tinh tế, vừa uy nghiêm vừa gần gũi, cùng kịch bản nhân văn đã giúp bộ phim gây tiếng vang lớn, chứng minh cổ trang Hàn vẫn có thể đổi mới để chạm tới trái tim khán giả.

5. Cổ tay áo màu đỏ (2021)

Cổ tay áo màu đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, là bộ phim cổ trang lãng mạn tái hiện mối tình đặc biệt giữa vị hoàng đế lỗi lạc Yi San và cung nữ Sung Deok Im. Dù khác biệt thân phận, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm sâu đậm, vừa nên thơ vừa day dứt.

Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về vua Jeongjo – vị minh quân nổi tiếng thông minh, tài giỏi và hết lòng vì người mình yêu. Hình ảnh "cổ tay áo màu đỏ" xuất phát từ y phục của cung nữ thời Joseon, với đường viền đỏ nơi tay áo, ngụ ý rằng họ thuộc về nhà vua, cả cuộc đời gắn liền với sự phục tùng và bảo vệ ngôi vương. Chính từ chi tiết giàu biểu tượng này, tác phẩm khắc họa rõ nét bi kịch của tình yêu cung đình: lãng mạn nhưng đầy hi sinh, ngọt ngào xen lẫn mất mát.

5 bộ phim trên là minh chứng rằng cổ trang Hàn Quốc không chỉ khiến khán giả say mê nhờ tạo hình tinh mỹ, phục trang trau chuốt, mà còn bởi những câu chuyện đầy chiều sâu, giàu cảm xúc. Dù đã phát sóng nhiều năm, chúng vẫn giữ nguyên sức hút, xứng đáng để khán giả thưởng thức lại bất cứ lúc nào.

