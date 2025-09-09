Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng cổ trang - giả tưởng đang khiến cả châu Á phát sốt. Sau khi phát sóng tập 6 vào ngày 7/9, bộ phim đã chính thức vượt mốc rating 15%, lập kỷ lục cao nhất của tvN trong năm nay và bỏ xa toàn bộ đối thủ cùng khung giờ. Cụ thể, tập mới ghi nhận rating trung bình khu vực Seoul đạt 13,1%, cao nhất chạm mốc 15,1%. Trên toàn quốc, phim cán mốc trung bình 12,7% và đỉnh điểm 14,5%. Đáng chú ý, trong nhóm khán giả 20-49 tuổi (nhóm khán giả mục tiêu cho mục đích thương mại), tác phẩm cũng dẫn đầu với mức 4,2% ở Seoul và 4,9% toàn quốc, vượt luôn cả các đài trung ương.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã chứng minh sức hút khủng khiếp. Từ mức khởi đầu 4,9%, rating phim tăng vọt qua từng tập, đạt 6,6% rồi 7,6%, tiếp tục lên 11,1% ở tập 4 và bùng nổ với thành tích đáng nể ở tập 6. Với đà này, phim không chỉ trở thành con cưng của tvN mà còn được xem là tác phẩm cổ trang hot nhất màn ảnh Hàn năm 2025.

Bộ phim mang màu sắc kỳ ảo, kể câu chuyện một siêu đầu bếp chuyên món Pháp xuyên không về triều Joseon và vướng vào mối tình ngọt ngào với vị bạo quân. Yoona đảm nhận vai nữ chính Yeon Ji Yeong - nữ đầu bếp tài hoa, còn Lee Chae Min thủ vai vua Lee Heon, một tên bạo quân nổi tiếng tàn ác và sành ăn. Chính sự kết hợp này tạo nên phản ứng hóa học ngọt ngào, khiến khán giả phải cày đi cày lại.

Xuyên không thành ngự trù của nhà vua

Tập 6 Ngự Trù Của Bạo Chúa đưa cảm xúc lên cao trào với màn đối đầu ẩm thực cùng sứ thần nhà Minh. Yeon Ji Yeong khiến quan khách Trung Hoa phải trầm trồ với món bánh macaron biến tấu theo phong cách Joseon. Từ đó, một trận đấu ẩm thực chính thức được đặt ra, quyết định danh dự quốc gia. Xen giữa kịch tính, tập này còn bùng nổ với những khoảnh khắc lãng mạn khi vua Lee Heon cùng Yeon Ji Yeong tay trong tay dạo chợ mua ớt, trao tặng nhau những món quà đầu tiên dù mối quan hệ vẫn chỉ là chủ - tớ.

Trên mạng xã hội, khán giả ngập để lại vô số bình luận khen ngợi bộ phim cũng như thành tích hiện tại của nó. Đặc biệt nếu Yoona xinh đẹp vẫn còn gây ra vài tranh cãi về diễn xuất thì Lee Chae Min lại nhận về sự đánh giá cao tuyệt đối từ người xem. Dù là gương mặt trẻ thay thế Park Sung Hoon và chỉ có 1 tháng chuẩn bị cho vai diễn nhưng anh vẫn chứng minh cho khán giả rằng mình thực sự là lựa chọn hoàn hảo nhất cho Lee Heon. Không chỉ hợp vai nhà vua đầy quyền lực mà anh còn tạo nên một chuyện tình đáng yêu với Yoona, người hơn mình tới 10 tuổi.

Sức nóng của Ngự Trù Của Bạo Chúa không dừng lại trong nước. Nhờ phát sóng song song trên Netflix, phim đã leo lên vị trí số 1 ở 29 quốc gia, lọt top 10 tại 91 quốc gia khác và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng thảo luận sôi nổi của Good Data trong hai tuần liền. Yoona thậm chí còn chiếm ngôi đầu bảng ngôi sao truyền hình được quan tâm nhất suốt 3 tuần, chứng tỏ sức hút của mình. Vô số bình luận cho rằng Yoona chính là mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn 2025. Dù không có tạo hình lộng lẫy nhưng nhan sắc của cô không hề bị lu mờ trước Kang Han Na, nữ phản diện vào vai Thục viên Kang Mok Ju xinh đẹp, quyền lực. Thậm chí khán giả còn đồng ý "tha thứ" cho việc Yoona diễn chưa thực sự tốt chỉ vì cô quá xinh đẹp.