Ngự Trù Của Bạo Chúa: Đẹp và nhạt như chính diễn xuất của Yoona

Giữa vô vàn dự án truyền hình ra mắt dồn dập, cái tên đang khiến màn ảnh Hàn bùng nổ thảo luận và liên tục phủ sóng khắp mạng xã hội chính là Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty), bộ phim cổ trang kết hợp lãng mạn mới toanh của tvN với sự góp mặt của Yoona và Lee Chae Min. Tác phẩm do đạo diễn Jang Tae Yoo, người từng cầm trịch cơn sốt Vì Sao Đưa Anh Đến, từ đó tạo nên một hành trình xuyên không vừa kịch tính vừa hài hước. Phim xoay quanh Yeon Ji Young (Yoona), một đầu bếp ẩm thực Pháp ở thời hiện đại bỗng lạc về triều đại Joseon, nơi cô bất đắc dĩ trở thành “ngự trù” phục vụ cho vị bạo chúa Yi Heon (Lee Chae Min). Tưởng chừng như đây là công thức cũ rích của thể loại xuyên không, nhưng bộ đôi đạo diễn - biên kịch đã khéo léo biến nhà bếp cung đình thành chiến trường của cảm xúc, để mỗi món ăn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn khơi gợi ký ức và tình cảm. Thành quả thể hiện rõ rệt qua con số rating ấn tượng, từ mức 4,8% ở tập mở màn nhanh chóng vọt lên 11,1% ở tập 4, thậm chí có thời điểm theo realtime còn cán mốc 21,37%. Không chỉ làm mưa làm gió tại Hàn Quốc, bộ phim còn thống trị Netflix khi giữ vị trí số một tại hơn 40 quốc gia, trở thành hiện tượng khiến ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải tò mò tự hỏi rằng Yoona và Lee Chae Min đang cùng nhau nấu nên món ăn hấp dẫn nhất đến nhường nào?

Món ăn xuyên không “tưởng quen mà lạ”

Dựa trên tiểu thuyết mạng ăn khách, Ngự Trù Của Bạo Chúa đang cho thấy vì sao thể loại cổ trang lãng mạn vẫn chưa bao giờ cạn sức hút nếu có sự pha trộn khéo léo giữa những lớp ý tưởng. Bộ phim mở ra một bối cảnh giả tưởng nơi yếu tố ẩm thực trở thành sợi dây kết nối tình yêu, quyền lực và ký ức. Nhân vật trung tâm Yeon Ji Young vốn là một đầu bếp tài hoa ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về triều đại Joseon sau một biến cố kỳ bí. Tại đây, cô gặp Yi Heon, vị vua nổi tiếng khắc nghiệt, độc đoán nhưng ẩn chứa nhiều vết thương tinh thần. Thay vì được chào đón, Ji Young rơi vào thế bị truy đuổi, chỉ nhờ khả năng nấu nướng mà may mắn trở thành ngự trù trong cung. Chính những món ăn quen thuộc tưởng như bình dị lại trở thành chìa khóa dần phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của vị vua trẻ, khơi gợi ký ức sâu kín và mở ra mối liên kết khó ngờ giữa hai con người vốn thuộc hai thế giới khác nhau.

Ẩm thực trong phim không đơn thuần là chi tiết trang trí mà được nâng tầm thành một ngôn ngữ thứ hai, vừa dẫn dắt cảm xúc vừa thúc đẩy các bước ngoặt quan trọng. Từ bát canh tương đậu giản dị, món cơm trộn quen thuộc cho đến những món ăn cầu kỳ đầy thử thách, mỗi lần trổ tài, Ji Young đều phải đối diện với đề bài hóc búa, thời gian hạn hẹp và áp lực nặng nề. Niềm đam mê ẩm thực trở thành sức mạnh giúp cô không nao núng, thậm chí nhiều lần đánh bại sự uy hiếp của nhà vua. Chính cách xây dựng này khiến nhân vật Ji Young không chỉ là một cô gái xuyên không may mắn mà là một hình mẫu phụ nữ thông minh, quyết đoán và chủ động điều khiển số phận bằng tài năng thật sự.

Ở phía đối diện, Yi Heon được khắc họa là một vị bạo chúa ngạo mạn, ái kỷ, bên ngoài gai góc nhưng bên trong yếu mềm vì nỗi đau mất người thân. Nhân vật này vừa mang vẻ quyến rũ lạnh lùng, vừa khiến khán giả tò mò về tầng sâu lớp tâm lý nhân vật. Khi Yi Heon dần bị cuốn hút bởi Ji Young - người phụ nữ mạnh mẽ dám đối diện, dám thách thức nhưng cũng ân cần chăm sóc mọi người bằng những món ăn, anh bắt đầu lộ ra những khoảng trống cảm xúc chưa từng được chạm tới. Sự đối lập giữa hai người tạo nên hàng loạt màn “ăn miếng trả miếng” vừa hài hước vừa đầy phản ứng hoá học dễ thương, để rồi biến thành sự rung động ngọt ngào lúc nào không hay. Đây cũng chính là yếu tố khiến màn tương tác của Yoona và Lee Chae Min được khen ngợi bùng nổ, bất chấp khoảng cách tuổi tác ngoài đời thực.

Nhìn từ nhiều góc độ, Ngự Trù Của Bạo Chúa không hẳn là câu chuyện hoàn toàn mới, bởi xuyên không và tình yêu cung đình vẫn là đề tài quen thuộc trong nhiều năm qua, không chỉ với riêng phim ảnh Hàn Quốc. Thế nhưng, nhờ cách khai thác sáng tạo, đặc biệt là việc biến ẩm thực thành trung tâm của mạch truyện, bộ phim đã tìm được lối đi riêng và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Kịch bản độc đáo, nhịp phim duyên dáng, phản ứng hóa học ấn tượng của hai diễn viên chính cùng sự đầu tư hình ảnh chỉn chu đã giúp bộ phim xứng đáng trở thành món ăn tinh thần đáng thưởng thức nhất của màn ảnh Hàn trong tháng này.

Diễn xuất nhiều tranh cãi của dàn diễn viên

Đúng như sức hút vốn có của một dự án truyền hình đình đám, Ngự Trù Của Bạo Chúa khó tránh khỏi những tranh cãi xoay quanh phần diễn xuất, đặc biệt là ở màn thể hiện của Yoona. Điểm cộng dễ nhận thấy nhất là sự chuẩn bị chỉn chu mà nữ diễn viên dành cho nhân vật, từ những đoạn thoại bằng tiếng Anh và tiếng Pháp được thể hiện khá tự nhiên cho đến những cảnh nấu ăn với động tác gọn gàng, chính xác và thuyết phục. Nhìn vào cách nhân vật này cầm dao, bày biện món ăn hay xử lý từng chi tiết nhỏ trong bếp, rõ ràng đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc cùng các đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy vậy, càng ấn tượng bao nhiêu ở những cảnh bếp núc, Yoona lại để lộ hạn chế bấy nhiêu khi bước vào các phân đoạn hài hước. Biểu cảm khuôn mặt nhiều lúc bị đẩy quá tay, động tác thể hiện có phần khoa trương khiến tổng thể nhân vật trở nên gượng gạo, mất đi sự tự nhiên cần có. Thay vì mang lại tiếng cười duyên dáng, một số trường đoạn vô tình tạo cảm giác làm quá, khiến nhịp phim bị khựng lại. Đây là chi tiết đáng tiếc trong khi Yoona hoàn toàn có thể tiết chế hơn để nhân vật Ji Young trở nên sống động mà không cần lối diễn cường điệu.

Ngược lại, Lee Chae Min đem đến một bất ngờ dễ chịu. Dù ban đầu không phải lựa chọn số một cho vai Yi Heon, nam diễn viên trẻ lại nhanh chóng chứng minh sự phù hợp của mình. Anh khắc họa vị vua bạo chúa bằng sự kết hợp giữa vẻ uy nghiêm lạnh lùng và nét hóm hỉnh ẩn giấu, khiến nhân vật không bị đóng khung trong một màu sắc đơn điệu. Càng theo dõi, càng dễ nhận ra sự đa chiều trong cách Lee Chae Min xây dựng hình tượng - vừa quyền lực, vừa yếu mềm, đôi khi lại lúng túng trong tình cảm. Phản ứng ăn ý cùng Yoona cũng là điểm sáng cho nhân vật này, khi khoảng cách tuổi tác không trở thành trở ngại mà ngược lại còn giúp mối quan hệ thêm đối lập và thú vị. Nhờ sự cân bằng này, phần diễn xuất của Lee Chae Min trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần khỏa lấp những hạn chế từ phía nữ chính, đồng thời khiến câu chuyện tình cung đình thêm phần cuốn hút.

Ngoài bộ đôi Yoona và Lee Chae Min, dàn diễn viên phụ của Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sức nặng cho bộ phim. Kang Han Na với vai phi tần Kang Mok Ju đem đến hình ảnh một người phụ nữ vừa kiêu hãnh vừa đầy toan tính, mỗi ánh mắt và nụ cười đều ẩn chứa tham vọng quyền lực, khiến không khí trong cung đình trở nên căng thẳng hơn mỗi khi cô xuất hiện. Choi Gwi Hwa trong vai vương gia Je Seon lại mang đến một thế lực đối trọng thú vị, bổ sung lớp kịch đấu trí bên cạnh mối tình xuyên không vốn đã chiếm trọn spotlight. Seo Yi Sook, vốn được mệnh danh là bảo chứng cho những vai quyền lực, tiếp tục không khiến khán giả thất vọng với vai Hoàng thái hậu, người đứng sau nhiều toan tính ngầm và làm tăng độ kịch tính cho những màn đấu cung. Trong khi đó, Yoon Seo Ah với vai hầu cận Seo Gil Geum mang lại sự cân bằng nhẹ nhàng và gần gũi, tạo ra điểm tựa tinh thần cho nhân vật Ji Young giữa vô vàn sóng gió. Sự ăn ý của dàn phụ không chỉ khiến mạch phim thêm đa tầng mà còn giúp câu chuyện bớt đi tính màu mè, giúp bộ phim vừa giữ được sự ngọt ngào của tình yêu vừa hấp dẫn hơn nhờ những toan tính quyền lực.

Chấm điểm: 3/5

Ngự Trù Của Bạo Chúa rõ ràng là một món ăn mới lạ trên bàn tiệc phim Hàn, khi khéo léo kết hợp tình yêu xuyên không với bếp núc tinh tế và không khí cung đình đầy toan tính. Bộ phim tạo ra nhiều khoảnh khắc giải trí duyên dáng, phản ứng hóa học của Yoona và Lee Chae Min mang lại nhiều bất ngờ dễ chịu, trong khi dàn phụ giữ vai trò đẩy kịch tính lên cao trào. Thế nhưng, bên cạnh sự duyên dáng đó, phim vẫn để lộ hạn chế. Một số phân đoạn cung đấu vốn có thể khai thác mạnh hơn lại bị xử lý chóng vánh, khiến mạch phim trở nên nhẹ tay, thiếu điểm nhấn để khắc họa sức nặng quyền lực. Chính sự thiếu cân bằng này khiến tác phẩm dừng lại ở mức tròn trịa nhưng chưa thực sự bùng nổ. Với những ưu và nhược điểm song hành, Ngự Trù Của Bạo Chúa có thể xem là lựa chọn giải trí dễ chịu, vừa đủ hấp dẫn để theo dõi mỗi tuần, nhưng chưa đủ sức tạo dấu ấn bùng nổ như những thành công đi trước của các bộ phim khác có trong năm nay.