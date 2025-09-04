Trong làng giải trí Trung Quốc, những mỹ nhân xuất thân từ mảnh đất Tân Cương luôn có một vẻ đẹp đặc biệt khiến ai nhìn cũng bị hút hồn. Đồng Lệ Á cũng là một cái tên như vậy. Cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của Cbiz trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây.

Đồng Lệ Á đảm nhận vai "hồng nhan họa thủy" Triệu Phi Yến trong Mẫu Nghi Thiên Hạ bản 2008.

Xuyên suốt sự nghiệp, Đồng Lệ Á có không ít bộ phim ấn tượng, nhưng đáng nhớ bậc nhất phải kể đến Mẫu Nghi Thiên Hạ. Gần đây, những phân cảnh của cô với vai Triệu Phi Yến trong phim được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý.

Cho những ai chưa biết, vai diễn Triệu Phi Yến có nguyên mẫu là một nhân vật lịch sử có thật. Đây là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thời Hán, khiến cho Hán Thành Đế si mê như điếu đổ và bị gán cho danh xưng "yêu phi hoạ quốc".

Triệu Phi Yến sử dụng nhan sắc và thủ đoạn để leo lên vị trí hoàng hậu.

Trong phim Mẫu Nghi Thiên Hạ bản 2008, Đồng Lệ Á đã mang tới một Triệu Phi Yến vừa quyến rũ, dịu dàng nhưng cũng không kém phần gian xảo. Triệu Phi Yến đã tận dụng nhan sắc trời ban để mê hoặc đế vương, cuối cùng leo lên vị trí hoàng hậu bao người mơ ước.

Ở tác phẩm này, Đồng Lệ Á đã thể hiện được nhiều sắc thái khác nhau của nhân vật. Từ nàng Triệu Phi Yến với mối tình đẹp cùng Lưu Khang, cho đến khi ngày một trở nên tàn nhẫn vì những cuộc chiến khốc liệt chốn hậu cung. Trong sự nghiệp của mình, Đồng Lệ Á đã đóng nhiều dạng vai nhưng đây là vai phản diện duy nhất của cô. Thế nhưng đây cũng lại là vai diễn nổi tiếng và thành công nhất sự nghiệp mỹ nhân Tân Cương. Chẳng trách khán giả cho rằng "Đồng Lệ Á càng gian xảo càng đẹp".

Cảnh múa trên trống đỉnh cao của Đồng Lệ Á trong Mẫu Nghi Thiên Hạ.

Đồng Lệ Á không chỉ là diễn viên mà còn là vũ công, bởi vậy khả năng múa cổ trang của cô rất tốt.

Với những khán giả từng xem Mẫu Nghi Thiên Hạ, ai nấy đều phải công nhận rằng Đồng Lệ Á thực sự là trời sinh mang cốt cách mỹ nhân. Cô giống như đưa Triệu Phi Yến từ lịch sử bước lên màn ảnh, bất kể khung hình nào cũng đều đẹp vô cùng. Đặc biệt, cảnh Triệu Phi Yến nhảy múa trên trống đến ngày nay vẫn xứng đáng là một trong những cảnh múa cổ trang ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ.