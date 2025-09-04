Phim Việt Chị Ngã Em Nâng chưa ra rạp nhưng đã khiến cư dân mạng cực kỳ tò mò, hóng chờ chỉ với hơn một phút teaser vừa được tung ra. Điểm nhấn của teaser chính là màn khẩu chiến căng như dây đàn giữa hai nhân vật nữ do Lê Khánh và Uyển Ân đảm nhận. Một bên là chị Hai Thương - người đàn bà cả đời hy sinh vì em trai nhưng lại biến tình thương thành áp đặt. Một bên là Hải Âu - cô gái trẻ hồn nhiên, dám đứng ra chống lại sự khắc nghiệt của chị chồng tương lai để bảo vệ tình yêu. Chỉ một bàn tiệc giỗ thôi mà không khí đã nóng hừng hực như sắp bùng nổ thành chiến trường.

Teaser phim Chị Ngã Em Nâng

Teaser mở đầu bằng bữa tiệc tưởng chừng sum vầy, nhưng thay vì tiếng cười rộn ràng, khán giả chỉ thấy những ánh mắt nghi kỵ, giọng điệu mỉa mai và những lời đối đáp đầy gai góc. Chính trong khung cảnh ấy, nhân vật Hải Âu của Uyển Ân bất ngờ trở thành tâm điểm. Vốn là người được cho là hồn nhiên, nhẹ nhàng, nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến mâu thuẫn gia đình giữa chị Hai và em trai càng thêm phức tạp. Nhân vật của Uyển Ân trở thành nhân tố châm ngòi cho bi kịch tình yêu - tình thân trong ngôi nhà có vỏ bọc yên bình này.

Ở phía đối diện, Lê Khánh lại mang đến một màn hóa thân khiến nhiều người nổi da gà. Chị vào vai Thương - người chị cả vừa là chỗ dựa, vừa là “người mẹ thứ hai” của Lực (Thuận Nguyễn). Nhưng sự hy sinh, tình thương bao bọc lại dần biến thành xiềng xích, kiểm soát và áp đặt. Trong teaser, ánh mắt đanh thép của Lê Khánh khi đối diện em trai và bạn gái cậu, xen lẫn khoảnh khắc nghẹn ngào kìm nén nước mắt, đã cho thấy đây sẽ là một vai diễn nặng về tâm lý và có chiều sâu nhất trong sự nghiệp gần đây của nữ diễn viên. Đạo diễn Vũ Thành Vinh thậm chí khẳng định: “Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương”.

Điều đặc biệt là cảnh quay bàn tiệc này được cả ekip tập trung quay ròng rã hơn 12 tiếng. Quốc Trường tiết lộ đây là phân đoạn tâm lý nặng, áp lực cao độ nhưng cũng chính vì thế mà tất cả đã bung hết sức để có được thành quả đúng như mong đợi. Trong đó, Lê Khánh và Uyển Ân chính là hai “mũi nhọn” đối đầu, tạo nên lớp kịch tính chồng chéo, vừa gay gắt vừa đầy ẩn ý.

Đặc biệt, cao trào của đoạn teaser là khi nhân vật của Thuận Nguyễn bị tai nạn liệt giường, phải ngồi xe lăn. Lúc này những bí mật mới dần được hé mở, mối quan hệ của anh với chị hai càng trở nên "khó cứu". Câu hỏi về sự lựa chọn giữa "người thân" hoặc "người thương" hứa hẹn sẽ đẩy nhân vật của Thuận Nguyễn vào đỉnh điểm của bi kịch, giằng xé.

Chỉ một teaser ngắn đã đủ biến Chị Ngã Em Nâng thành chủ đề nóng. Khán giả đặt ra câu hỏi rằng ai sẽ giành phần thắng trong cuộc chiến cảm xúc, người chị hy sinh nhưng áp đặt hay cô gái trẻ dám đấu tranh cho tình yêu? Câu trả lời sẽ có ngoài các cụm rạp từ 3.10.2025.