Bộ phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng vừa chính thức công bố first look, hé lộ phân cảnh dưới nước kịch tính do hai diễn viên chính Lê Khánh và Thuận Nguyễn tự thực hiện, không cần cascadeur. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 03/10/2025, kể câu chuyện cảm động về chị em Thương và Lực, lớn lên trong gia đình làm nhang truyền thống. Sau biến cố, Thương vừa là chị vừa thay cha mẹ nuôi em trai. Khi trưởng thành, thành công và kỳ vọng Lực nối gót mình, cô vô tình áp đặt, khiến mối quan hệ rạn nứt và đẩy cả hai vào những mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí đối mặt sinh tử.

Điểm nhấn first look chính là cảnh quay dưới nước ở hồ bơi sâu hơn 2 mét. Để đảm bảo an toàn và chất lượng nghệ thuật, đoàn phim đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho Lê Khánh - Thuận Nguyễn tham gia huấn luyện lặn chuyên biệt. Cả hai ngâm mình dưới nước tổng cộng hơn 20 tiếng để hoàn thành phân đoạn, thử thách lớn cả về thể lực lẫn diễn xuất.

Hậu trường thực hiện first look của bộ phim Chị Ngã Em Nâng

Thuận Nguyễn và Lê Khánh ngâm mình suốt 20 tiếng để thực hiện một bức hình first look cho phim

Đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ: “Đây là cảnh quan trọng của phim. Tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng vì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho diễn viên, đồng thời đạt được hiệu quả nghệ thuật cao nhất.”

Dù mới tung first look, Chị Ngã Em Nâng đã gây tò mò về câu chuyện kịch tính, hứa hẹn chạm tới cảm xúc người xem với thông điệp ý nghĩa: trân trọng, yêu thương đúng cách những người thân bên cạnh. Tagline đầy gợi mở: “Không lẽ… chị em mình chỉ ‘thương’ nhau khi còn nhỏ?” càng khiến khán giả mong chờ ngày phim ra rạp.

Dàn diễn viên của bộ phim Chị Ngã Em Nâng toàn những gương mặt rất được khán giả quan tâm hiện nay

Bên cạnh chủ đề tình cảm gia đình, phim còn khai thác tuyến tình cảm đôi lứa vô cùng đặc sắc, cập nhật xu thế và hơi thở của tình yêu hiện đại, đây được xem là điểm sáng đầy hấp dẫn và thú vị trong phim. Ngoài ra, yếu tố hài hước được khai thác triệt để xuyên suốt bộ phim, góp phần tăng cao sự thú vị của Chị Ngã Em Nâng. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 3/10/2025 tại các cụm rạp trên toàn quốc.