Tối ngày 3/9, sự kiện ra mắt bộ phim Cô Dâu Ma diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông. Ngay sau khi sự kiện diễn ra, một trong số những cái tên viral nhất chính là Thúy Diễm dù cô chỉ góp mặt với tư cách khách mời, tới ủng hộ đàn em của mình Rima Thanh Vy. Lý do là bởi diện mạo trẻ đẹp, thậm chí còn trẻ hơn cả 2 nữ chính kém tuổi là Rima và Jun Vũ.

Thúy Diễm xinh đẹp tại sự kiện

Trên thảm đỏ, một chiếc đầm chiết eo cực kỳ tôn dáng, giúp cô khoe được bờ vai, thân hình quyến rũ. Kiểu tóc mái bằng cùng lớp trang điểm tone hồng nhẹ nhàng, rất hợp với chiếc đầm cũng giúp Thúy Diễm có màn hack tuổi ngoạn mục. Dù hiện đã 39 tuổi, Thúy Diễm được nhiều cư dân mạng nhận xét là trông chỉ như... mới 18, từ thần thái đến vóc dáng đều đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc xinh đẹp của Thúy Diễm

Được biết kiểu tóc hack tuổi lần này là do Thúy Diễm đang tham gia vở kịch Chạy Đến Ngày Hôm Qua, đóng cùng đàn em điển trai Ma Ran Đô. Trên sân khấu, hai người đóng vai một cặp đôi và dù chênh lệch tới 11 tuổi nhưng Thúy Diễm trông vô cùng tương xứng khi xuất hiện cạnh đàn em. Thậm chí trong những clip hậu trường, trông mẹ một con còn trẻ trung hơn cả Ma Ran Đô.

Cận cảnh nhan sắc trẻ trung của Thúy Diễm thời gian gần đây

Trông cô không hề có khoảng cách tuổi tác so với đàn em kém 11 tuổi

Thúy Diễm vốn được biết đến như một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với hàng loạt vai chính trong những bộ phim tình cảm dài tập. Sau nhiều năm gắn bó với dòng phim gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1986 bất ngờ có cú chuyển mình táo bạo khi góp mặt trong Cám - tác phẩm điện ảnh cổ trang, kinh dị gây chú ý hồi cuối năm ngoái. Đây cũng là tác phẩm giúp cô quen biết và có mối quan hệ thân thiết với đàn em Rima Thanh Vy - nữ chính của Cô Dâu Ma lần này.

Sinh năm 1986, Thúy Diễm bước chân vào nghệ thuật từ những năm 2000, ban đầu là một người mẫu ảnh trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ. Với gương mặt dịu dàng, vóc dáng thanh thoát và lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng được các đạo diễn ưu ái giao nhiều vai chính trong dòng phim tâm lý, tình cảm, gia đình. Sự nghiệp bền bỉ hơn 15 năm giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, Thúy Diễm còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Lương Thế Thành, cả hai thường xuyên đồng hành trong nhiều dự án và được xem là cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Việt.