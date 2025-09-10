Sau một thời gian tạm vắng bóng kể từ thành công ở Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Quỳnh Kool tái xuất màn ảnh với vai Trúc Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tưởng chừng đây sẽ là cơ hội để nữ diễn viên trẻ tiếp tục chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất, nhưng trái lại, màn trở lại này lại gây nhiều tranh cãi. Từ diễn xuất, ngoại hình cho đến cách xây dựng nhân vật, tất cả đều khiến khán giả “đỏ mặt thay” cho Quỳnh Kool.

Diễn xuất gây tranh cãi

Trước khi phim lên sóng, khán giả kỳ vọng Quỳnh Kool sẽ tạo nên cú hích mới sau vai diễn nặng tâm lý từng ghi dấu ấn ở Chúng Ta Cả 8 Năm Sau. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện, cô đã phải nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Điều dễ nhận thấy nhất là gương mặt của Quỳnh Kool bị nhận xét khác lạ, nhiều khán giả cho rằng cô dao kéo quá đà khiến gương mặt vô cùng khác lạ, sưng phù. Một số khác lại giải thích rằng ngoại hình thay đổi là do cô tăng cân, nhưng dẫu thế nào, hình ảnh của nữ diễn viên cũng không còn như trước.

Nhan sắc của Quỳnh Kool trong lần tái xuất này

Diễn xuất vốn đã nhiều lần bị chê đơ, nay lại càng bộc lộ rõ ở vai Trúc Lam. Những câu thoại bị khán giả nhận xét khó nghe, thiếu cảm xúc, nhiều phân cảnh nội tâm đáng lẽ cần sự tinh tế như khi Trúc Lam đối diện với việc phải bỏ cái thai trong bụng thì lại trở nên gượng gạo. Sau thành công với những vai giàu chiều sâu tâm lý gần đây, Quỳnh Kool dường như không hợp khi quay lại với dạng vai hồn nhiên, nhõng nhẽo. Chính sự khập khiễng này khiến khán giả không thể đồng cảm, mà chỉ thấy khó chịu.

Tình tiết lố bịch khiến khán giả “xấu hổ giùm”

Không chỉ diễn xuất gây tranh cãi, chính kịch bản và cách xây dựng nhân vật Trúc Lam cũng khiến người xem ngán ngẩm. Nhân vật này được khắc họa như một “công chúa” trong mọi hoàn cảnh: ở nhà có mẹ chăm, lấy chồng thì chồng chăm, đi chơi thì bạn bè chăm. Cách hành xử của Trúc Lam quá nhõng nhẽo, điều đà, gần như vô dụng trong mọi tình huống.

Trúc Lam giỏi nhất là đợi người khác chăm sóc mình

Đỉnh điểm là ở tập mới phát sóng, khi Trúc Lam cùng Mỹ Anh (Phương Oanh) và Kim Ngân (Việt Hoa) tham gia kế hoạch “gài bẫy” Đồng Văn Tiền để vạch trần âm mưu hạ bệ Kim Ngân. Trong lúc căng thẳng, Trúc Lam vì vụng về đã dùng khăn thấm thuốc mê chụp nhầm vào mặt… Mỹ Anh, khiến đồng đội bất tỉnh. Phân cảnh này ngay lập tức gây bão mạng xã hội. Khán giả cho rằng đây là chi tiết phi lý, biến Trúc Lam thành nhân vật vô dụng đến mức phản cảm.

Nhiều bình luận thẳng thắn chỉ trích: “Xem phim mà xấu hổ thay Quỳnh Kool, nhân vật vô duyên, vô dạng quá mức”; “Đúng kiểu công chúa vô dụng, toàn làm gánh nặng cho người khác”; “Đã đơ lại còn diễn cảnh ngốc nghếch, coi mà tức anh ách”; “Từ tập 1 đến giờ chưa được việc gì, lúc nào cũng õng ẹo, xem mà ngại cho diễn viên”,...

Không chỉ dừng ở phân cảnh trên, hàng loạt chi tiết khác của Trúc Lam cũng bị chê phi lý. Ví dụ như cảnh nấu cháo cho chồng nhưng lại hỏng, hay việc gia đình khó khăn phải thuê trọ nhưng cô vẫn chi tiền triệu để chăm mèo, mua quà tân gia đắt tiền cho bạn thân Mỹ Anh. Sự vô tư và vô tâm trong cách hành xử khiến nhân vật này trở nên thiếu thực tế, xa rời logic đời sống. Đặc biệt, Trúc Lam còn nhiều lần bị chê không biết cân đối tình cảm giữa mẹ đẻ và chồng, khiến chồng rơi vào trạng thái tự ti, luôn phải cố gắng để chứng minh bản thân.

Những chi tiết này vốn được biên kịch xây dựng với mục đích tạo màu sắc hài hước, đáng yêu cho nhân vật song khi lên phim lại phản tác dụng. Thay vì mang đến tiếng cười, Trúc Lam chỉ khiến khán giả thêm bức xúc, thậm chí “muối mặt” thay cho Quỳnh Kool khi cô phải gánh một vai diễn quá lố, khó cảm. Từ kỳ vọng sẽ là cú trở lại ấn tượng, Quỳnh Kool với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại khiến người xem thất vọng tràn trề. Khi diễn xuất chưa đủ linh hoạt để cứu vãn một kịch bản cường điệu, cô càng dễ bị chê bai. Và với hàng loạt tình tiết bị đánh giá “xấu hổ giùm”, Trúc Lam trở thành một trong những nhân vật gây khó chịu nhất trên màn ảnh Việt thời điểm hiện tại.

Nguồn ảnh: VTV