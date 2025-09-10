Trong số các bộ phim Hàn đang phát sóng, Ngự Trù Của Bạo Chúa (tựa Anh: Bon Appétit, Your Majesty) là cái tên tạo ra tiếng vang lớn nhất. Ở thời điểm hiện tại, chủ đề đang được khán giả theo dõi tác phẩm quan tâm hơn cả chính là cái kết của cặp đôi chính Lee Heon và Ji Young.

Theo như nguyên tác thì cuối cùng, hành trình tại thời cổ đại của Ji Young cũng khép lại. Cô trở về với cuộc sống bận rộn thời hiện đại cùng những buổi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Một ngày nọ, có người đã hỏi Ji Young rằng liệu có tồn tại một ai đó mà cô không thể quên hay không. Thực ra, đây cũng chính là điều mà Ji Young tự hỏi bản thân mình. Thế rồi tiếng chuông cửa reo lên, một người đàn ông điển trai với gu ăn mặc thời thượng bước vào. Anh ta mang theo trang cuối cùng của cuốn Vọng Vân Lục. Khi người đàn ông ấy cất tiếng, Ji Young kinh ngạc đến mức bất động. Cô không thể tin người đàn ông ấy lại xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa.

Dễ thấy, cô nàng ngự trù Ji Young và hoàng đế Lee Heon sẽ tái ngộ ở thời hiện đại. Tuy nhiên, đây chỉ là kết thúc của nguyên tác chứ không phải của phim.

Ngự Trù Của Bạo Chúa có thể sẽ mang tới cho khán giả một cái kết đẹp.

Ở một diễn biến khác, trong buổi phỏng vấn, Yoona đã được hỏi về mối quan hệ của cặp đôi chính trong tương lai. Cô trả lời rằng khán giả sẽ có đáp án khi xem đến tập cuối, đồng thời cho biết cô nghĩ bản thân sẽ khóc lúc xem cảnh này. Tuy vậy, Yoona cũng nói một cách ẩn ý rằng có nhiều lý do để khóc.

Những chia sẻ từ mỹ nhân sinh năm 1990 khiến một bộ phận khán giả hoang mang khi mà trước đó, từng có những hoài nghi về việc Ngự Trù Của Bạo Chúa có thể sẽ có một kết thúc buồn. Dẫu vậy, một số khác cho rằng Yoona đang gợi ý về một cái kết đẹp và những giọt nước mắt cũng có thể rơi vì niềm hạnh phúc.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Em tâm lý yếu chị ơi. - Tui xin đó, đừng có SE. - Từ đầu tới giờ toàn hài không, sao mà BE được. Kệ mình nhắm mắt coi luôn. - Nguyên tác 2 người gặp ở hiện đại mà, HE nguyên tác xong Yoona bảo khóc vì nhiều cách hiểu nữa thì tui nghĩ là khóc vì hạnh phúc. - Chắc là HE đó, cả nhà lạc quan lên đi.

Cho những ai chưa biết, Ngự Trù Của Bạo Chúa là bộ phim hài - lãng mạn do Yoona và Lee Chae Min đóng chính. Đến với bộ phim, khán giả sẽ theo chân nữ đầu bếp tài giỏi Ji Young trải qua những tháng ngày đáng nhớ khi cô bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. Tại đây, cô gặp gỡ Lee Heon, vị vua trẻ khiến nhiều người e sợ.

Câu chuyện phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đưa khán giả theo chân Ji Young, một nữ đầu bếp tài giỏi ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về thời phong kiến.

Tại đây, cô trở thành ngự trù cho vị vua trẻ Lee Heon.

Thế rồi, cả hai dần rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Ban đầu, hai người chẳng ưa gì nhau. Thế nhưng rồi, Ji Young lại trở thành ngự trù của Lee Heon. Theo thời gian, càng ngày họ càng thấu hiểu những tâm tư, nỗi niềm của đối phương rồi từng bước rơi vào tình yêu. Tuy nhiên, chuyện tình giữa họ hứa hẹn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khi mà tại chốn vương cung, cuộc chiến quyền lực giống như cơn sóng âm ỉ chỉ trực cuộn trào.