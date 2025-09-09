Phim ngược từ lâu đã trở thành "đặc sản" của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Không chỉ có kịch bản lôi cuốn, những bộ phim này còn khiến khán giả phải nghẹn ngào theo từng tình tiết và day dứt cùng nhân vật. Dưới đây là 5 bộ phim ngược thê thảm nhưng cũng đáng xem nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bộ Bộ Kinh Tâm

Nói đến phim ngược, Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) chắc chắn là tượng đài khó thay thế. Trương Hiểu là một cô gái hiện đại xuyên không về thời nhà Thanh, trở thành nàng tiểu thư Nhược Hi (Lưu Thi Thi) và bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Từ một cô gái vô tư, Nhược Hi dần trưởng thành và nếm trải yêu hận tình thù cùng 4 vị hoàng tử.

Câu chuyện tình tay ba giữa Nhược Hi - Bát A Ca - Tứ A Ca vốn đã đủ dằn vặt lại càng thêm bi kịch khi tất cả đều phải hy sinh tình cảm vì ngôi báu. Nhược Hi từng muốn thay đổi lịch sử, từng khát khao một cuộc sống bình yên nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn lại kết cục bi thương. Chính sự chân thực, khắc họa tâm lý sâu sắc đã giúp Bộ Bộ Kinh Tâm vượt qua hàng loạt phim cùng thời, trở thành kinh điển của dòng phim ngược.

Hoa Thiên Cốt

Nếu Bộ Bộ Kinh Tâm là tượng đài ngược ở thể loại xuyên không - cung đình, thì Hoa Thiên Cốt lại mở ra thời kỳ hoàng kim cho dòng phim tiên hiệp ngược. Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng mang số mệnh đặc biệt, trở thành đệ tử duy nhất của thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa).

Tình thầy trò xen lẫn tình yêu đã khiến cả hai phải chịu muôn vàn dày vò. Vì yêu, Hoa Thiên Cốt liên tiếp phạm sai lầm, để rồi rơi vào cảnh hắc hóa và chịu đủ bi kịch. Bạch Tử Họa dù yêu sâu đậm nhưng vì trách nhiệm mà buộc phải dằn lòng, để người mình yêu chịu khổ. Một câu chuyện đẫm nước mắt đã làm cho bộ phim ghi dấu mạnh mẽ, tạo thành hiện tượng toàn châu Á và khiến khán giả khó quên.

Hương Mật Tựa Khói Sương

Lên sóng năm 2018, Hương Mật Tựa Khói Sương được xem như hiện tượng ngoài mong đợi. Phim kể về Cẩm Mịch (Dương Tử), con gái Hoa Thần, từ nhỏ đã bị cho uống ẩn đan nên không biết thế nào là tình yêu. Chỉ đến khi gặp Húc Phượng (Đặng Luân), cô mới dần nhận ra cảm xúc của mình.

Nhưng tình yêu của họ lại bị đặt trong những hiểu lầm, hận thù và cả sự chen ngang của Nhuận Ngọc (La Vân Hi). Đỉnh điểm là khi Cẩm Mịch lỡ tay giết Húc Phượng, đến lúc nhận ra sự thật thì đã quá muộn. May mắn là sau cùng, hai người vẫn có được kết thúc viên mãn, nhưng chặng đường tình cảm đầy máu và nước mắt khiến Hương Mật Tựa Khói Sương trở thành một trong những bộ phim ngược nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Đông Cung

Đông Cung là minh chứng rõ ràng cho việc "càng ngược càng nổi tiếng". Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, xoay quanh tình yêu đầy bi kịch của công chúa Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và thái tử Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc).

Ban đầu, Lý Thừa Ngân lợi dụng tình cảm để phục vụ âm mưu chính trị, hại cả gia tộc Tiểu Phong nhưng hắn lại thật sự yêu cô. Bi kịch nối dài khi cả hai rơi vào vòng xoáy yêu hận, quên rồi lại nhớ, cuối cùng là kết thúc đau lòng khi Tiểu Phong chọn cái chết để giải thoát. Bộ phim từng bị chê bai vì diễn xuất và nhan sắc dàn diễn viên nhưng càng về sau, kịch bản và diễn biến cảm xúc đã khiến khán giả phải khóc cạn nước mắt.

Châu Sinh Như Cố

Trong 5 năm trở lại đây, Châu Sinh Như Cố là tác phẩm ngược được nhắc đến nhiều nhất. Bộ phim xoay quanh mối tình ngang trái giữa Thái tử phi tương lai Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) và sư phụ của cô là Nam Thần vương Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân).

Tình yêu của họ ngay từ đầu đã định sẵn kết cục buồn. Châu Sinh Thần trung quân ái quốc nhưng bị vu tội phản nghịch, chịu hình phạt bi thảm còn Thôi Thời Nghi vì quá đau khổ mà gieo mình xuống thành, lựa chọn đi theo người mình yêu. Cái kết tang thương khiến khán giả day dứt không nguôi nhưng may mắn là sau đó, nhà sản xuất cho lên sóng phần hiện đại mang tên Nhất Sinh Nhất Thế để khán giả được thấy đôi tình nhân ấy hạnh phúc trọn đời ở một kiếp khác.