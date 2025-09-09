Bên cạnh Lê Hạ Anh, bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ vẫn còn một bóng hồng nữa cũng được khán giả quan tâm, yêu mến không kém. Cái tên được nhắc tới ở đây là Hòa Minzy, chủ nhân ca khúc nhạc phim Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và cũng góp mặt với một vai cameo trong phim.

Trong Mưa Đỏ, Hòa Minzy vào vai thành viên đoàn đàm phán, xuất hiện ở gần cuối phim, trong buổi hội nghị đàm phán giữa hai bên. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh nhân vật mẹ của Cường (Đinh Thúy Hà) nhưng Hòa Minzy vẫn kịp ghi dấu ấn bởi diện mạo xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống. Đặc biệt lời thoại "Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững" của cô còn viral trước cả khi phim chính thức ra mắt.

Phân cảnh của Hòa Minzy trên phim

Mới đây nhất, nhà sản xuất của bộ phim đã tiết lộ một đoạn phỏng vấn ngắn của Hòa Minzy về vai cameo trong phim. Điểm thú vị là nữ ca sĩ đã tiết lộ bản thân từng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đóng phim nữa để tập trung diễn xuất cho các MV cá nhân. Thế nhưng khi nhận lời mời từ ekip Mưa Đỏ, Hòa Minzy đã quyết định phá lệ bởi lẽ trong sự nghiệp của mình, Hòa Minzy rất tích cực tham gia các hoạt động cũng như sản xuất các sản phẩm về tình yêu nước, tự hào dân tộc. Mưa Đỏ lại là một bộ phim như vậy nên cô đã quyết định tái xuất với vai trò diễn viên dù chỉ là một vai cameo. Và cũng chính bởi tinh thần yêu nước này mà Hòa Minzy đã xin phép đạo diễn cho mình được thực hiện MV nhạc phim, đưa nhân vật anh Tạ (Phương Nam) lên MV đầy cảm xúc của mình. Không thể phủ nhận chính MV và giọng hát của Hòa Minzy đã góp phần giúp Mưa Đỏ viral hơn rất nhiều.

Trước Mưa Đỏ, Hòa Minzy từng tham gia một số dự án phim như Vì Anh Là Của Em, Linh Duyên, Glee Việt Nam,... Dù được đánh giá khá cao về diễn xuất nhưng cô lại không theo đuổi con đường này. Thay vào đó, Hòa Minzy tập trung toàn lực cho sự nghiệp âm nhạc. Gần đây nhất, trước MV nhạc phim Mưa Đỏ, Hòa Minzy mới thành công vang dội với sản phẩm âm nhạc Bắc Bling. MV thành công đến mức còn lọt cả top 1 trending YouTube trên toàn cầu, đưa tên tuổi Hòa Minzy lên một tầm cao mới.

Hiện tại, Hòa Minzy là một trong số những nghệ sĩ 9x có sức ảnh hưởng thuộc top đầu thị trường nhạc Việt. Trên nền tảng TikTok, cô sở hữu 6,6 triệu người hâm mộ, những hình ảnh đời thường hay các sản phẩm âm nhạc đều nhận được vô vàn lời khen. Đặc biệt so với thời mới vào nghề, Hòa Minzy hiện tại quá xinh đẹp, nhan sắc chỉ có đẹp hơn, chưa từng đẹp nhất.