Phim Hàn vốn được khán giả quốc tế yêu thích nhờ kịch bản thông minh, khai thác tâm lý tinh tế và những cú twist bất ngờ. Thế nhưng, song song với đó, vẫn tồn tại một nhánh phim khiến người ta nhớ đến không phải vì nội dung mà vì… cảnh nóng chiếm sóng. Một số tác phẩm được tung hô nhờ dàn sao đình đám, đầu tư quảng bá rầm rộ, nhưng sau khi ra mắt, tất cả những gì để lại chỉ là những màn ân ái táo bạo, còn câu chuyện thì nhạt nhòa, thiếu thuyết phục. Cùng điểm lại 10 bộ phim truyền hình Hàn tiêu biểu cho xu hướng nhiều cảnh nóng nhưng nội dung chẳng mấy ai buồn nhớ.

1. Nevertheless (2021)

Khi ra mắt, Nevertheless được kỳ vọng là bộ phim thanh xuân hiện đại, khai thác chuyện tình yêu tuổi trẻ một cách chân thật. Thế nhưng, khán giả nhanh chóng nhận ra điểm nhấn duy nhất lại nằm ở những cảnh nóng giữa Han So Hee và Song Kang. Hai nhân vật Na Bi và Jae Eon có chemistry bùng nổ, từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều khiến fan đỏ mặt. Nhưng càng xem, người ta càng nhận ra sự độc hại trong cách xây dựng nhân vật: anh chàng nam chính chỉ coi tình yêu như trò chơi, còn nữ chính thì cứ mãi đắm chìm trong mối quan hệ mệt mỏi. Phim bị ném đá dữ dội ngay tại Hàn Quốc, rating lẹt đẹt và bị chê không khác gì phim 18+ đội lốt thanh xuân.

2. My Name (2021)

Tiếp nối Nevertheless, Han So Hee một lần nữa khiến khán giả sốc với My Name, bộ phim hành động báo thù đầy máu lửa nhưng lại được nhắc nhiều nhất vì cảnh nóng. Đỉnh điểm là ở tập 8, nhân vật Ji Woo và Pil Do cuối cùng thành đôi sau chuỗi ngày kề vai chiến đấu. Cảnh giường chiếu này được quay khá dài, Han So Hee lăn xả hết mình bên cạnh Ahn Bo Hyun. Tuy nhiên, trái ngược với sự nóng bỏng ấy, phần còn lại của My Name bị chê lan man, thiếu điểm nhấn. Khán giả kỳ vọng vào một cú hit báo thù kịch tính, nhưng cuối cùng chỉ nhớ về một cảnh nóng chiếm sóng.

3. Somebody (2022)

Nếu phải chọn ra bộ phim gây tranh cãi nhất Netflix Hàn, chắc chắn là Somebody. Bộ phim xoay quanh một ứng dụng hẹn hò, nơi nữ chính vô tình vướng vào mối quan hệ chết chóc với kẻ sát nhân. Thay vì tập trung khắc họa tâm lý biến thái của nhân vật, Somebody lại làm khán giả ngỡ ngàng với hàng loạt cảnh nóng trần trụi. Kim Young Kwang vốn quen mặt trong những vai hiền lành, nay hóa thân thành một kẻ biến thái, có vô số cảnh nóng với nhiều bạn diễn nữ trên màn ảnh. Nữ chính Kang Hae Lim cũng lăn xả không kém, nhiều cảnh nhạy cảm đến mức bị dán nhãn cao nhất khi phát sóng ở Mỹ. Thế nhưng, ngoài những cảnh giường chiếu thì kịch bản bị chê cực kỳ rời rạc, logic kém, còn dàn diễn viên thì lãng phí thực lực vào một tác phẩm chẳng giúp họ có được bước tiến nào trong sự nghiệp.

4. You Raise Me Up (2021)

Một bộ phim của nữ thần fancam Hani - You Raise Me Up tưởng sẽ khai thác câu chuyện chữa lành bằng sự tinh tế, nhưng kết quả lại khác xa. Nội dung xoay quanh một chàng trai gặp vấn đề “khó nói” về sinh lý, tình cờ gặp lại mối tình đầu nay đã trở thành bác sĩ tiết niệu. Nghe thì thú vị, nhưng cách triển khai lại khiến người xem ngượng ngùng nhiều hơn xúc động. Các cảnh nóng giữa Yoon Shi Yoon và Hani chiếm sóng, lặp đi lặp lại và trở thành tâm điểm bàn tán. Đáng buồn, thay vì đồng cảm với nhân vật, khán giả chỉ nhớ đến những cảnh giường chiếu có phần gượng gạo. Bộ phim nhanh chóng rơi vào quên lãng, chứng minh rằng cảnh nóng nhiều không có nghĩa phim sẽ thành công.

5. Hit the Spot (2022)

Cũng với Hani, Hit the Spot còn bị gắn mác 18+ nặng nề hơn. Lấy bối cảnh một công ty chuyên về sức khỏe tình dục, bộ phim gần như tập nào cũng có cảnh nóng. Nhân vật Hee Jae ban đầu là một “tay mơ”, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cô liên tục có những trải nghiệm trên giường táo bạo. Các cảnh giường chiếu được quay trực diện, dồn dập đến mức khán giả than trời vì thực sự nó không hợp với mác "phim truyền hình". Nếu xét ở khía cạnh táo bạo, Hit the Spot đúng là đứng top đầu, nhưng về chất lượng, kịch bản bị chê thậm tệ, cốt truyện không đâu vào đâu, cuối cùng chìm nghỉm trong vô số series Hàn ra mắt cùng thời điểm.

6. The Queen Who Crowns (2024)

Được quảng bá rầm rộ với tạo hình cổ trang tráng lệ, The Queen Who Crowns lại trở thành trò cười vì… cảnh nóng. Bộ phim muốn khai thác quyền lực hậu cung, nhưng thay vì cung đấu căng thẳng, khán giả chỉ thấy nữ chính liên tục vướng vào những màn thân mật với vua và hoàng tử. Các cảnh tình ái xuất hiện dày đặc đến mức người xem choáng ngợp, nhưng kịch bản thì lỏng lẻo, thiếu cao trào. Từ kỳ vọng trở thành bom tấn cổ trang, phim bị gắn mác cung đấu 18+, khiến khán giả Hàn lắc đầu ngao ngán.

7. The Scandal of Chun Hwa (2025)

Lấy bối cảnh vương quốc hư cấu Dongbangguk, The Scandal of Chun Hwa từng gây xôn xao ngay khi công bố nhãn 19+. Nội dung xoay quanh Công chúa Hwa Ri (Go Ara), người dám “phá rào” tuyên bố sẽ tự chọn chồng sau cú sốc tình đầu tan vỡ. Quyết định ấy đưa cô vào thế kẹt giữa hai người đàn ông: một kẻ ăn chơi khét tiếng của kinh thành và một ứng viên rể vàng chuẩn mực. Thay vì tập trung khắc họa lựa chọn tình yêu hay nữ quyền, bộ phim lại khiến khán giả bàn tán nhiều nhất về… cuốn tiểu thuyết chunhwa mang hình bóng công chúa, được lan truyền khắp nơi cùng hàng loạt cảnh nóng bạo dạn. Người xem kỳ vọng một cuộc tranh đấu cung đình gay cấn, nhưng sau cùng chỉ thấy “nóng” cả nghĩa đen lẫn bóng, còn cốt truyện thì mờ nhạt, khó đọng lại.

8. Mistress (2018)

Mistress - bản remake của loạt phim Mỹ cùng tên từng gây tranh cãi nảy lửa ở Hàn. Nội dung xoay quanh bốn người phụ nữ dính líu đến tình yêu, ngoại tình và tội ác. Thay vì khắc họa bi kịch tâm lý, bộ phim liên tục gây sốc với những cảnh ân ái táo bạo. Các nhân vật nữ thường xuyên bị cuốn vào mối tình vụng trộm, khiến hình ảnh series trở nên nặng nề, gợi dục hơn là sâu sắc. Nhiều khán giả chê Mistress chẳng có gì ngoài những pha “ăn vụng bị bắt quả tang”, còn giá trị nghệ thuật thì mờ nhạt.

9. Love Affairs in the Afternoon (2019)

Love Affairs in the Afternoon cũng chung số phận khi bị dán nhãn “phim ngoại tình phản cảm”. Nội dung phim kể về những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vướng vào mối quan hệ ngoài luồng. Các cảnh nóng vì vậy cũng xuất hiện dày đặc. Ban đầu, khán giả tò mò vì sự táo bạo, nhưng càng xem càng thấy nhàm chán vì nội dung quá sáo mòn: chỉ xoay quanh chuyện lén lút rồi day dứt. Thay vì phản ánh hiện thực xã hội, phim biến thành bữa tiệc cảnh giường chiếu dài tập.

10. Secret Love Affair (2014)

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất phải kể đến Secret Love Affair. Bộ phim xoay quanh mối tình vụng trộm giữa người phụ nữ ngoài 40 và chàng trai trẻ tuổi tài năng. Trên lý thuyết, đây có thể là câu chuyện xúc động về tình yêu vượt định kiến, nhưng trên màn ảnh, khán giả lại nhớ nhất là những cảnh thân mật nóng bỏng. Các cảnh nóng táo bạo đến mức từng gây bão khi lên sóng, trở thành đề tài tranh cãi suốt nhiều tháng. Đáng mừng là so với loạt phim kể trên, Secret Love Affair được đánh giá cao hơn về mặt kịch bản.