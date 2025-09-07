Đồi Gió Hú - tác phẩm văn học kinh điển ra mắt từ năm 1847 đang chuẩn bị tái xuất màn ảnh với phiên bản điện ảnh do nữ đạo diễn Emerald Fennell cầm trịch. Dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào tháng 3/2026, bộ phim 18+ lập tức gây sốt toàn cầu ngay khi Warner Bros. tung teaser trailer đầu tiên. Chỉ trong vòng 3 ngày, đoạn video dài 90 giây trên trang chính thức của nhà sản xuất đã cán mốc 10 triệu lượt xem, trở thành một trong những trailer phim lãng mạn được chú ý nhất năm.

Trailer phim Đồi Gió Hú

Điều khiến Đồi Gió Hú trở thành chủ đề bàn tán không ngừng chính là cách Emerald Fennell lựa chọn tái hiện câu chuyện tình đầy ám ảnh giữa Catherine và Heathcliff. Thay vì chỉ dừng ở bi kịch giai cấp và định kiến xã hội, trailer ngập tràn những cảnh quay gợi cảm, ẩn dụ nóng bỏng và táo bạo. Cảnh nhân vật chìm trong mưa bão, quấn quýt giữa đồng cỏ hay ánh nhìn giằng xé trong những căn phòng tối lập tức khiến khán giả liên tưởng đến một bản “50 Sắc Thái trá hình”.

Ngay từ poster đã thấy được độ bạo của phim

Đoạn trailer mở đầu bằng khung cảnh điền trang Earnshaw trên đồng cỏ West Yorkshire, nơi mây xám và gió lồng lộng phủ lên bầu không khí gothic đầy ám ảnh. Sau vẻ lãng mạn ấy, khán giả nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt giữa Catherine - cô tiểu thư kiêu hãnh của nhà Earnshaw và Heathcliff, chàng trai mồ côi được nhận nuôi. Từng cái chạm tay, từng nụ hôn cháy bỏng hay cái nhìn căm hận xen lẫn đam mê đã biến trailer 90 giây trở thành một thước phim gây sốc.

Rất nhiều cảnh nóng, cảnh ẩn dụ đầy gợi cảm xuyên suốt 90 giây

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận để lại dưới trailer đều bị chia thành hai luồng. Một bộ phận cho rằng phim có khả năng phá hỏng nguyên tác nếu tiếp tục đẩy mạnh yếu tố 18+ như trailer. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng chính sự dữ dội và bản năng ấy mới lột tả đúng tinh thần của Đồi Gió Hú - một tác phẩm về tình yêu điên cuồng, vượt thoát mọi chuẩn mực. Dù còn tranh cãi, ai nấy đều không thể rời mắt trước những khung hình đẹp mê hoặc, khiến tác phẩm trở thành phim 18+ hot nhất thời điểm hiện tại.

Bình luận của khán giả: - 50 Sắc Thái trá hình à. - 50 Sắc Thái chứ Đồi Gió Hú gì. - Xem ngại hết cả người, tưởng Warner Bros. đăng nhầm phim. - Xem xong kiểu "hả?", không tin đây lại là Đồi Gió Hú. - Xem trailer xong thật sự không biết phải nói gì. Sự cháy bỏng tình yêu của Heathcliff với Catherine hoang dại, si mê, chiếm hữu nhưng không nhục dục như trong trailer đâu. - Đẹp mà, với tui đẹp là được, dàn cast xịn nữa, thế là đủ hóng rồi, phim phải khác truyện chứ.

Đồi Gió Hú phiên bản 2026 được giới thiệu là “tác phẩm gợi tình đầy lãng mạn”, khai thác tận cùng nỗi ám ảnh trong tình yêu. Emerald Fennell, đạo diễn từng làm nên cú hit Cô Gái Trẻ Hứa Hẹn (Promising Young Woman) và Saltburn, chứng minh sự táo bạo khi biến câu chuyện tình kinh điển thành một bản phim hiện đại, quyến rũ nhưng cũng gây tranh cãi dữ dội. Chính điều này khiến phim viral khắp thế giới khi vừa gây tò mò, vừa khiến khán giả không ngừng bàn luận về ranh giới giữa nghệ thuật và sự khiêu khích.

Về dàn diễn viên, phim quy tụ những cái tên đình đám như Margot Robbie, Jacob Elordi, cùng sự góp mặt của tài năng trẻ Owen Cooper - người từng tỏa sáng trong hit Netflix Adolescence. Ở tuổi 16, Owen vào vai Heathcliff thời niên thiếu, trong khi Charlotte Mellington đảm nhận Catherine lúc nhỏ. Đặc biệt, khán giả Việt có thể tự hào khi hai gương mặt gốc Việt là Hồng Châu và Vy Nguyen sẽ xuất hiện hứa hẹn đem lại màu sắc thú vị cho phiên bản lần này. Dù mới tung trailer đã bị gắn mác “50 Sắc Thái trá hình” nhưng không thể phủ nhận sức hút của Đồi Gió Hú ngay lúc này, trên toàn cầu.

Nguồn: Warner Bros.