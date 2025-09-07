Giải oan cho Doãn Quốc Đam

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được Việt hóa từ kịch bản 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, trong đó nam diễn viên Doãn Quốc Đam vào vai Hải Đăng, giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, có niềm đam mê với nghệ thuật, giỏi chuyên môn, luôn muốn được thành công và ghi nhận tài năng của mình.

Theo ý kiến của nhiều khán giả trên các trang truyền thông của VTV, Doãn Quốc Đam bị đánh giá là chưa hợp với vai diễn một giám đốc vì hình tượng xuề xòa, thiếu lịch lãm, đôi khi xuất hiện hơi lôi thôi, điệu bộ thô kệch. Không những vậy, Hải Đăng không khéo léo trong cách ứng xử, chưa thực sự phù hợp với vai trò giám đốc công ty tổ chức sự kiện.

Doãn Quốc Đam bị chê tạo hình chưa phù hợp với vai giám đốc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng không nên chỉ nhìn vào ngoại hình mà phủ nhận nỗ lực xây dựng vai diễn của Doãn Quốc Đam, đồng thời không nên định hình mọi vai diễn giám đốc "tổng tài" thì đều phải chỉn chu quá mức.

Trước hết, vai diễn Hải Đăng có nhiều thiết sót trong cách quản lý công ty, giao thiệp với đối tác. Tuy nhiên, chính khuyết điểm này càng làm nổi bật vai trò của người vợ Mỹ Anh (Phương Oanh đóng). Mỹ Anh tỉnh táo tinh tế và khéo léo là sự bù đắp hoàn hảo với tính cách nóng nảy của Hải Đăng. Mỹ Anh luôn là hậu phương vững chắc, giúp Hải đăng chỉn chu từ hành động tới trang phục, chăm sóc chồng từ cà vạt tới chiếc cúc áo.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bình luận Hải Đăng là giám đốc chuyên về mảng kỹ thuật, như vậy việc anh không giỏi trong ứng xử hay quản lý là điều dễ hiểu. Không phải ai làm giám đốc cũng linh hoạt trong giao tiếp. Chính vì vậy, Doãn Quốc Đam đã xây dựng tốt nhân vật, để người xem thấy rõ sự khác biệt, đối lập giữa Hải Đăng và vợ, từ đó tạo tiền đề cho những mâu thuẫn rạn nứt sau này.

Doãn Quốc Đam muốn xây dựng nhân vật có phần nóng nảy thiếu suy nghĩ chín chắn để đối lập với nhân vật vợ thông minh tháo vát.

Trước đó, Doãn Quốc Đam cũng chia sẻ: "Mình sẽ không làm những nhân vật bản sao của ai cả bởi như thế là copy không lao động". Nam diễn viên cho biết việc chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng có nhiều áp lực. Tuy nhiên, đoàn phim đều xác định chỉ mượn ý tứ câu chuyện chứ không sao chép hoàn toàn bởi văn hóa hai đất nước khác nhau.

"So với bản gốc mình không đẹp bằng về ngoại hình, vẻ điển trai và khí chất của họ, không giống với tính cách họ xây dựng. Nhưng phiên bản của mình là của mình. Mình không xây dựng nhân vật mà nhiều người nghĩ là tổng tài, mà mình làm nhân vật để khi xem người Việt Nam sẽ cảm thấy ồ hình như có thấp thoáng con người nào đó với tính cách như vậy, chúng ta đã gặp trong xã hội hiện tại ở Việt Nam.", Doãn Quốc Đam chia sẻ mong muốn tạo nên nhân vật mới có bản sắc riêng khác với bản gốc.

Doãn Quốc Đam muốn xây dựng một nhân vật thuộc về riêng mình, không học hỏi hình tượng của người khác.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh được mệnh danh là "tắc kè hoa" của màn ảnh Việt khi biến hóa qua nhiều dạng vai.

Doãn Quốc Đam từng gây ấn tượng khi tham gia các phim như Lặng yên dưới vực sâu, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Làng trong phố, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau bình yên thôi, Độc đạo ... Ngoài ra, anh có bộ phim điện ảnh đầu tay Đào, Phở và Piano .