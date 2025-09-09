Tối ngày 9/9, bộ phim Khế Ước Bán Dâu đã có sự kiện ra mắt chính thức tại thảm đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù thời tiết xấu nhưng vẫn rất nhiều khán giả, khách mời tới ủng hộ ekip, khiến thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết.

Tại sự kiện, dàn diễn viên chính trong phim với 4 cái tên nổi bật là Hữu Vi - Lâm Thanh Mỹ - Lãnh Thanh - Trà My khoe sắc vóc nổi bật. Đặc biệt, Lâm Thanh Mỹ và Trà My, những người có xuất thân từ sao nhí, đã thực sự dậy thì thành công, tỏa sáng đúng chất các mỹ nhân màn bạc tại sự kiện của mình.

Bên cạnh dàn diễn viên trong phim thì sự xuất hiện của dàn khách mời cũng được chú ý không kém. Đặc biệt nam diễn viên Thuận Nguyễn nổi bật trên thảm đỏ dù ăn mặc rất đơn giản. Khi xuất hiện chung với dàn cast và khách mời, mỹ nam 1m88 lấn lướt tất cả bởi ngoại hình nổi bật, chiều cao khủng của mình. Dù ăn mặc kín bưng nhưng khi nhìn vào chiếc áo của Thuận Nguyễn, khán giả có thể hình dung của được body cuốn hút của anh. Đặc biệt khi soi cận chiếc cúc áo như sắp bung thì hình dung này càng trở nên... cụ thể hơn.

Đáng nói hơn khi trong quá khứ, Thuận Nguyễn từng nổi tiếng bởi xuất hiện với dáng vẻ gầy như ma đói, trơ sươn sườn, mặt hốc hác, đã vậy còn để tóc dài. Được biết đây là thời điểm mà Thuận Nguyễn giảm 1 lần tới 22kg để đóng phim. Dù cao gần 1m9 nhưng lúc đó anh chỉ nặng 70kg, tình trạng sức khỏe đáng bạo động tới mức có lần khi diễn xuất, anh không thể đứng vững. Sau vai diễn đó, Thuận Nguyễn dần tăng cân trở lại, xuất hiện với body 6 múi đáng mơ ước. Và lần đi thảm đỏ này, cư dân mạng một lần nữa được soi cận visual của anh.

Ngoài Thuận Nguyễn, một số hình ảnh đáng chú ý tại họp báo phải kể đến như:

