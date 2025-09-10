Chiều ngày 9/9, bộ phim kinh dị Việt Đồi Hành Xác đã chính thức có buổi showcase ra mắt, quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy ấn tượng cùng ekip. Xuất hiện trong sự kiện, quán quân The Next Gentlemen 2024 Nguyễn Xuân Thắng lại mang đến vẻ gai góc, cuốn hút, trong khi Bé Quyên và Yu Dương thu hút bởi nét đẹp vừa mong manh vừa ma mị. Những chia sẻ của đạo diễn Lương Đình Dũng cùng dàn sao càng khiến khán giả tò mò về câu chuyện kinh dị rùng rợn chuẩn bị bùng nổ trên màn ảnh.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Cũng trong cùng ngày, trailer đầu tiên của phim cũng được tung ra, lập tức gây sốc với bầu không khí quỷ dị, ngập tràn máu me và ám ảnh. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, trailer đã hé lộ hàng loạt phân cảnh rùng mình: những hiện tượng siêu nhiên lạnh sống lưng, bóng ma thiếu nữ mất tích, chuỗi cái chết kinh hoàng và những màn trả thù đẫm máu. Không ít khán giả phải thốt lên rằng “cấm xem lúc nửa đêm”, vì chỉ mới trailer thôi đã đủ khiến người xem nổi da gà.

Đồi Hành Xác xoay quanh Bảo (Nguyễn Xuân Thắng) - một thợ mổ xe có niềm tin cuồng tín vào thần giữ của. Trong một lần tháo dỡ chiếc xe không rõ nguồn gốc, anh vô tình khơi dậy lời nguyền chết chóc. Cùng lúc đó, nhà báo An (Hứa Vĩ Văn) bước vào hành trình điều tra cái chết bí ẩn của cô gái từng thân thiết với mình. Nỗi sợ bị đẩy lên cực độ khi bóng ma mang gương mặt giống hệt nạn nhân trở về, gieo rắc kinh hoàng lên cả những kẻ tội lỗi lẫn người vô tội.

Trailer gây ám ảnh của Đồi Hành Xác

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung ma mị, phim còn hứa hẹn phần nhìn cực kỳ mãn nhãn. Đạo diễn, biên kịch Lương Đình Dũng cho biết Đồi Hành Xác được chuẩn bị suốt 3 năm, lựa chọn nhiều bối cảnh đặc biệt: thảo nguyên dứa Tam Điệp, hồ Tràng An, rừng già Mộc Châu và lần đầu tiên đưa hang động Bàn Bù dài 1km ở Thanh Hóa lên màn ảnh rộng. Thậm chí, một khu phố sang trọng ở Hà Nội cũng được biến thành không gian ma quái. Các cảnh quay diễn ra trong mùa đông khắc nghiệt càng tăng thêm vẻ u ám cho câu chuyện.

Đây không phải lần đầu Lương Đình Dũng chơi lớn với điện ảnh Việt. Anh từng gây tiếng vang với Cha Cõng Con, bộ phim đại diện Việt Nam dự Oscar và gặt hái giải thưởng tại nhiều LHP quốc tế. Với Đồi Hành Xác, vị đạo diễn khẳng định muốn tạo nên một trải nghiệm điện ảnh vừa ám ảnh vừa đầy cảm xúc, đẩy con người vào giới hạn tận cùng của sợ hãi lẫn tội lỗi.

Một số hình ảnh trong trailer

Hiện tại, sau showcase và trailer đầu tiên, bộ phim đang trở thành tâm điểm bàn tán của một bộ phận khán giả mê phim kinh dị. Một bên là sự tò mò tột độ về câu chuyện ma quái xoay quanh chiếc xe bị nguyền rủa, một bên là visual đỉnh cao của dàn diễn viên. Đặc biệt, màn xuất hiện của Hứa Vĩ Văn trong tạo hình nam chính khiến khán giả đồng loạt thừa nhận rằng nam chính đẹp trai thế này thì dù có sợ ma cũng vẫn phải đi xem rạp cho bằng được!

Hứa Vĩ Văn trong trailer

Đồi Hành Xác dự kiến khởi chiếu từ 26/09/2025 trên toàn quốc.