Lâm Thanh Mỹ, sao nhí đắt show nhất Việt Nam những năm qua, hiện tại đã thực sự lột xác với sắc vóc, diễn xuất đạt đến độ chín muồi ở độ tuổi 20. Thời điểm hiện tại, Thanh Mỹ đang tích cực quảng bá cho màn tái xuất trong bộ Khế Ước Bán Dâu, một tác phẩm đem đến phiên bản "trưởng thành tuyệt đối" của mình. Tối ngày 9/9 vừa qua, nữ diễn viên cùng với ekip bộ phim của mình có màn ra mắt chính thức tại sự kiện thảm đỏ gặp gỡ khán giả. Không còn là cô bé xinh xắn, đáng yêu của hàng loạt những sự kiện trước đây, lần này khán giả được gặp một Thanh Mỹ rất ra dáng, rất người lớn, rất "đại mỹ nhân".

Lâm Thanh Mỹ tại thảm đỏ Khế Ước Bán Dâu

Xuất hiện bên cạnh nam thần hơn mình 13 tuổi - Hữu Vi, Thanh Mỹ khiến những khán giả theo dõi cô từ bé phải ngỡ ngàng. Chiếc đầm tôn dáng, kiểu tóc và lối makeup mang đến vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo hơn hẳn. So với các khách mời tại sự kiện, Lâm Thanh Mỹ có phần nổi bật hơn cả. Không ít cư dân mạng ưu ái gọi cô là "đại mỹ nhân", một nét đẹp rất riêng biệt, rất điện ảnh, ngắm một lần là không thể quên.

Dù chiều cao có phần khiêm tốn so với 2 bóng hồng còn lại của phim nhưng thần thái của Thanh Mỹ dễ dàng lấn át cả 2

Sở dĩ nói Khế Ước Bán Dâu mang đến một Lâm Thanh Mỹ trưởng thành tuyệt đối là bởi trong tác phẩm lần này, cô bé năm nào sẽ vào vai một người vợ. Thậm chí trong trailer, khán giả còn được thấy cảnh nóng của cô với đàn anh Hữu Vi. Năm ngoái, với Cám, khán giả được thấy một Thanh Mỹ quỷ dị nhưng để nói về sự trưởng thành thì có lẽ, Khế Ước Bán Dâu mới thực sự là một dấu mốc.

Lâm Thanh Mỹ sinh năm 2005, bén duyên với nghệ thuật khi mới tròn 3 tuổi. Không qua trường lớp đào tạo chính quy về sân khấu hay điện ảnh, nhưng nhờ bản năng diễn xuất cùng ánh mắt biết nói và gương mặt dễ chiếm thiện cảm, cô nhanh chóng ghi dấu ấn. Đặc biệt, giai đoạn 2014 - 2017, cái tên Lâm Thanh Mỹ phủ sóng khắp màn ảnh lớn nhỏ, từ điện ảnh, truyền hình cho đến các TVC quảng cáo. Cột mốc rực rỡ nhất chính là vai diễn trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, sau đó cô tiếp tục chứng minh khả năng qua Lời Nguyền Gia Tộc, Bóng Đè…

Sở hữu đôi mắt to, gương mặt tròn bầu và thần thái đặc biệt phù hợp với dòng phim tâm linh - kinh dị, Lâm Thanh Mỹ trở thành lựa chọn vàng của các đạo diễn khi tìm kiếm diễn viên có chiều sâu nội tâm. Khán giả từng ưu ái gọi cô bằng nhiều biệt danh như “bé ma”, “ma nhí đáng sợ nhất màn ảnh Việt”,... Dù còn rất trẻ, diễn xuất của Lâm Thanh Mỹ luôn được đánh giá cao, nhất là trong những cảnh truyền tải nỗi đau, sự bất an của nhân vật khiến người xem ám ảnh. Chính nhờ điều đó mà dù chỉ mới đôi mươi nhưng Lâm Thanh Mỹ đã sở hữu hơn 20 bộ phim cùng hơn 40 TVC quảng cáo, đồng thời thử sức với vai trò MC và lồng tiếng. Không quá lời khi gọi cô là “sao nhí đắt show nhất Việt Nam”!