Nam diễn viên Lý Dịch Phong từng là một trong những ngôi sao quyền lực và được săn đón bậc nhất Cbiz, thậm chí còn được truyền thông gọi là một trong Tứ thiên vương của màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân từ cuộc thi My Hero 2007, anh nhanh chóng vụt sáng nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười thư sinh và khả năng diễn xuất ngày càng được trau dồi. Tên tuổi của Lý Dịch Phong gắn liền với loạt vai diễn đình đám trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Đạo Mộ Bút Ký, Tru Tiên: Thanh Vân Chí, giúp anh trở thành nam thần cổ trang trong mắt khán giả. Thời kỳ đỉnh cao, anh gần như là bảo chứng rating, phim ra là hot, quảng cáo liên tục, nhãn hàng nào cũng muốn ký hợp đồng.

Thế nhưng, ánh hào quang của Lý Dịch Phong nhanh chóng sụp đổ sau khi anh vướng vào scandal chấn động vào năm 2022. Việc bị phanh phui liên quan đến hành vi mua dâm đã khiến nam diễn viên lập tức bị phong sát, toàn bộ hình ảnh và sự nghiệp lao dốc không phanh. Các hợp đồng quảng cáo, dự án phim lớn đồng loạt cắt bỏ, còn khán giả thì quay lưng chỉ trong một đêm. Kéo theo đó, hàng loạt lùm xùm cũ vốn đã từng bị bàn tán lại bị khơi dậy, khiến hình tượng “nam thần sạch sẽ” mà Lý Dịch Phong xây dựng bấy lâu hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt, một cảnh phim chung giữa Lý Dịch Phong và nữ diễn viên Lý Thấm bất ngờ bị đào lại, trong đó hành động của anh bị cho là “tranh thủ” động chạm bạn diễn. Cảnh quay này, kết hợp với scandal đời tư chấn động, khiến khán giả không khỏi khó chịu và chỉ trích, nhiều người thẳng thắn cho rằng hành vi của Lý Dịch Phong chẳng khác nào một hình thức quấy rối ngay trên phim trường.

Từ đó đến nay đã 3 năm trôi qua, Lý Dịch Phong hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Anh không còn cơ hội đóng phim, không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào và bị phong sát triệt để tại quê nhà. Từng là nam thần cổ trang trong mơ của hàng triệu fan, giờ đây Lý Dịch Phong chỉ còn được nhắc đến như một ví dụ về những vết nhơ trong làng giải trí xứ TRung. Thỉnh thoảng lộ diện, nam diễn viên gây sốc với ngoại hình xuống cấp, gương mặt lộ rõ dấu hiệu lão hóa, không còn chút hào quang của thời hoàng kim. Từ vị trí đỉnh lưu vạn người mê, Lý Dịch Phong rơi thẳng xuống vực thẳm, bị khán giả ghẻ lạnh, bị đào thải không thương tiếc khỏi Cbiz.

Hậu bê bối, Lý Dịch Phong ra đường phải che chắn kín mít cũng không còn được săn đón như xưa

Lý Dịch Phong không còn mang thần thái ngôi sao như trước đây

Đáng nói là dù bị phong sát hoàn toàn tại Trung Quốc, Lý Dịch Phong vẫn không chịu chấp nhận sự thật mà tìm cách lách luật để duy trì sự nghiệp ở thị trường nước ngoài. Tiêu biểu, vào tháng 4 vừa qua, anh bất ngờ tổ chức một đêm diễn solo tại Thái Lan, đánh dấu màn tái xuất gây nhiều tranh cãi. Trên sân khấu, nam diễn viên quỳ gối xin lỗi và gửi lời cảm ơn khán giả quốc tế, nhưng thay vì lấy lại thiện cảm, hành động này lại bị phần đông netizen cho là “cố chấp, mặt dày”. Hình ảnh một ngôi sao từng được tung hô nay phải rời bỏ quê nhà để tìm chỗ đứng ở sân khấu nước ngoài chỉ càng làm lộ rõ sự thất thế và bất lực của Lý Dịch Phong. Chuyện cố chấp níu kéo hào quang đã mất chỉ khiến anh ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.