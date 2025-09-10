Phim ngôn tình vẫn luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm phút giây giải tỏa đầu óc, căng thẳng, thông qua việc chìm đắm trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên màn ảnh. Tuy nhiên đôi khi xem phim xả stress mà... càng stress hơn, khi nhiều phim ngôn tình lại gặp tình trạng "đầu voi đuôi chuột", ban đầu thì hay đến mê mẩn nhưng về sau thì chỉ muốn đi ngủ cho xong.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Ngay từ đầu, màn hợp tác của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi rất được mong đợi. Phim lên sóng với hơn 36 triệu lượt xem sau tập đầu, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhất là xoay quanh nhan sắc của Dương Dương và độ đẹp đôi giữa hai diễn viên chính. Câu chuyện phim xoay quanh việc nữ bác sĩ Hứa Thấm gặp lại và yêu anh lính cứu hỏa Tống Diệm.

Những tưởng sẽ là câu chuyện tình hướng nghiệp tuyệt đẹp, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lại nhanh chóng bị chỉ trích vì diễn xuất thiếu tự nhiên của Dương Dương, được mô tả là "dầu mỡ" và gượng gạo. Đồng thời, Hứa Thấm bị xây dựng như một nhân vật vô ơn, có những hành vi không đúng với nghề nghiệp. Thêm vào đó, cái kết phim lại vội vã với việc mẹ nuôi Hứa Thấm bất ngờ chấp nhận Tống Diệm dù trước đó cấm đoán đủ đường, khiến người xem khó hiểu. Trên Douban, phim chỉ đạt 4,1/10 với hơn 51% đánh giá 1 sao.

Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi

Một bộ phim có Son Ye Jin và Jung Hae In đóng chính thì khó mà tệ được, nhưng Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi nói không. Mối tình "chị em" đầy lãng mạn giữa Yoon Jin Ah và Seo Joon Hee đã khiến khán giả say mê ngay từ những tập đầu tiên. Ấy vậy mà càng về sau, phim sa lầy vào những "lùm xùm" tình cảm không cần thiết, cũng như xuất hiện nhiều tuyến nhân vật phụ rườm rà.

Đã vậy, những tình tiết bi kịch được thêm thắt quá đà khiến câu chuyện mất đi sự tự nhiên, nhẹ nhàng ban đầu. Khán giả dần cảm thấy hụt hẫng khi Chị Đẹp Mua Cơm Cho Tôi không giữ được chất lãng mạn, mà trở thành phim tình cảm đau đầu nhàm chán như hằng hà sa số các phim Hàn khác.

Tư Đằng

Từ khi mới lên sóng, Tư Đằng đã gây sốt khi cho thấy một hình ảnh Cảnh Điềm rất khác - xinh đẹp ma mị, bí ẩn và mạnh mẽ. Câu chuyện mối tình của "yêu tinh" Tư Đằng và Tần Phóng (Trương Bân Bân) gây mê người xem bởi yếu tố siêu nhiên rất riêng biệt, không giống các phim ngôn tinh khác.

Song, đó chỉ là nửa trước mà thôi. Nửa sau của Tư Đằng bắt đầu gây thất vọng khi cốt truyện quá dài dòng, tình tiết phụ thì không được khai thác triệt để, dẫn đến cái kết chóng vánh vô cùng tận. Nhiều khán giả nhận xét rằng phim không tận dụng hết tiềm năng của nhân vật Tư Đằng, khiến câu chuyện trở nên nhạt nhòa, về cuối là "gãy" một cách đáng tiếc.

Nữ Hoàng Nước Mắt

Một trong những bom tấn năm 2024 - Nữ Hoàng Nước Mắt không ngờ cũng là nạn nhân của kịch bản "đầu voi đuôi chuột". Câu chuyện về cuộc hôn nhân rạn nứt giữa tiểu thư tài phiệt Hong Hae In và anh chồng mít ướt Baek Hyun Woo bắt đầu độc đáo, có đầy đủ sự lãng mạn, hài hước cùng tương tác như yêu thật của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.

Về sau, Nữ Hoàng Nước Mắt vẫn có rating khủng nhưng chất lượng thì tụt dần đều. Những mâu thuẫn hôn nhân giữa cả hai dần trở nên gượng ép, đẩy phim vào lại motif quen thuộc của dòng phim tài phiệt. Kết phim từ đó mà thiếu sáng tạo, cũng chỉ theo chiều hướng gặp chuyện - giải cứu - hàn gắn đơn thuần chứ không có gì bất ngờ, "đủ wow" dành cho người xem.

Quy Lộ

Quy Lộ cũng rơi vào tình trạng "đầu voi đuôi chuột" một cách đáng tiếc, dù có nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận cũng không gánh nổi. Dự án mở đầu với câu chuyện cảm động về sự tái hợp của Lộ Thần (Tỉnh Bách Nhiên) và Quy Hiểu sau nhiều năm xa cách. Những tập đầu thu hút khán giả nhờ diễn xuất tốt, đặc biệt là sự chênh lệch chiều cao đến ăn ý giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận.

Thế nhưng vì kịch bản thiếu điểm nhấn, tình tiết thì lặp đi lặp lại và thiếu bước ngoặt, tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện của Mặc Bảo Phi Bảo không thể về đích ấn tượng, được xem là bước lùi đáng kể của Đàm Tùng Vận sau nhiều bộ phim gây sốt.