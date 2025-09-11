Mưa Đỏ là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học đồ sộ của nhà văn Chu Lai, một cây viết gắn liền với những trang văn hào sảng, dữ dội nhưng cũng thấm đẫm chất thơ về chiến tranh và con người Việt Nam. Chính vì xuất phát điểm một tác phẩm văn học với nhiều lớp lang, bộ phim mang theo nhiều tầng nghĩa, ẩn dụ và chi tiết biểu tượng. Không ít cảnh phim được cài cắm đầy dụng ý, khiến khán giả nếu chỉ xem một lần có thể khó nắm bắt trọn vẹn, phải suy ngẫm hoặc thậm chí xem lại mới thấy hết cái hay và nỗi day dứt mà tác phẩm gửi gắm.

Một trong số những phân cảnh mang nhiều ẩn ý và khó để lý giải nhất của phim gọi tên cảnh Hải (Nguyễn Hùng) đi thông ống cống và bị địch bắt giữ. Trong phân cảnh này, Hải đã bắt gặp thi thể của một người lính, chính thi thể này đã góp phần khiến đường ống bị tắc. Dù không hề muốn xuống tay nhưng Hải buộc phải bắn vào thi thể này để thông lối đi. Ngay khi khi đường cống được thông, Hải không ngờ quân địch đã chờ anh ở miệng cống, Hải bị bắt, sau đó bị hỏa thiêu trong sự bất lực của đồng đội. Trước khi ra đi anh còn hô vang những lời sau cuối, mong các đồng đội của mình không ai nản lòng, không ai bỏ cuộc.

Chi tiết thi thể của người lính mà Hải bắt gặp trong đường cống khiến khán giả bàn tán xôn xao, thậm chí là tranh cãi kịch liệt về ẩn ý của nó. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là yếu tố tâm linh, rằng người lính đã mất đó là thuộc phe mình (Hải có nói không biết anh ta thuộc phe nào), thi thể xuất hiện như cản bước Hải, để Hải không tiếp tục thông cống và bị bắt ngay sau đó. Vô số bình luận cho rằng người đồng đội dù đã nằm xuống nhưng vẫn bảo vệ, cảnh báo, chặn đường Hải nhưng Hải không nhận ra, tiếp tục thông cống và bị địch bắt giữ.

Tạo hình nhân vật Hải của Nguyễn Hùng

Số khác lại cho rằng không hề có yếu tố tâm linh nào ở đây mà chính quân địch đã để thi thể này vào đường ống để chặn lối, thậm chí là để dẫn dụ Hải. Vì muốn dẹp đường, Hải buộc phải nổ súng, tạo ra tiếng động lớn khiến quân địch phát giác và phục kích sẵn ở miệng cống. Lý giải này cũng tương đối hợp lý, thậm chí còn được cho là có phần... khoa học hơn.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng họ xem Mưa Đỏ tới 3, 4 lần vẫn không thể lý giải được chi tiết này, không biết phải hiểu sao cho hợp lý. Nếu thực sự thi thể người lính kia như một yếu tố tâm linh, cản đường Hải thì chi tiết này quá ý nghĩa, đúng chất "dù có hi sinh, tôi cũng bảo vệ anh em ở lại". Nhưng nếu hiểu theo nghĩa đây là "sản phẩm" do chính quân địch bày ra thì cũng hoàn toàn hợp lý bởi rõ ràng chúng đã chờ sẵn như thể biết Hải chắc chắn sẽ xuất hiện, sau đó giết Hải bằng cách thức dã man, ám ảnh nhất.

Nhân vật Hải có kết thúc bi thảm nhất phim

Dĩ nhiên, dù chi tiết này có được hiểu theo nghĩa nào thì Hải cũng là một nhân vật quá tuyệt vời. Ngay từ việc đi thông đường cống bất chấp nguy hiểm cũng đã là một hành động cao đẹp, nghĩ cho đồng đội của mình. Sau đó, trước giờ phút bị thiêu sống, những lời trăn trối đầy đau đớn của Hải cũng chính là điều mà những người lính trẻ năm đó coi như niềm tin sắt đá để tiếp tục chiến đấu: "Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ giành chiến thắng!".