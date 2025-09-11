Ngày 10/9 vừa qua, bộ phim Tempest của cặp đôi cực phẩm visual Jun Ji Hyun - Kang Dong Won cuối cùng cũng đã ra mắt những tập đầu tiên trên nền tảng Disney+. Không hổ danh là tác phẩm quy tụ dàn sao hạng S, ngay khi vừa ra mắt, phim đã gây sốt tại quê nhà, khiến cư dân mạng sục sôi vì nội dung cuốn đến từng giây.

Tempest xoay quanh Moon Joo (Jun Ji Hyun) - một nhà ngoại giao và cựu đại sứ tại Hoa Kỳ. Cô đã xây dựng được lòng tin lớn lao trong cộng đồng quốc tế nhờ sự phán đoán và hành động sáng suốt của mình. Cô phát hiện ra có sự thao túng chính trị đằng sau một vụ ám sát liên quan đến cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Trong khi đó, San Ho (Kang Dong Won) là một lính đánh thuê tinh nhuệ. Anh ta là một nhân vật bí ẩn, quốc tịch và quá khứ đều được giữ bí mật. Moon Joo và San Ho bắt buộc phải hợp tác, cùng nhau điều tra sự thật đằng sau vụ việc nghiêm trọng đa quốc gia.

Cặp chính trong phim Jun Ji Hyun và Kang Dong Won

Sau 3 tập đầu, khán giả phát cuồng với bộ phim, vô số bình luận tích cực, khen ngợi từ diễn xuất đến kịch bản. Nhiều người cho rằng họ không hề kỳ vọng vào tác phẩm, chủ yếu bởi những hình ảnh quảng bá trông rất... "phèn" nhưng khi xem phim lại quá sốc vì nội dung thực sự ấn tượng. Đã rất lâu rồi Hàn Quốc mới có một phim về chính trị, gián điệp cuốn như thế, tiết tấu dồn dập, tình tiết khó đoán ngay tập mở đầu.

Đặc biệt, sức hút lớn nhất của phim đến từ nữ chính Jun Ji Hyun. Dù đã 44 tuổi, mợ chảnh vẫn quá xinh đẹp, trẻ trung, nhất là trong những phân cảnh thể hiện quyền lực của nhân vật. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nét đẹp của Jun Ji Hyun thực sự... phi lý, bởi bao năm qua cô dường như không thay đổi chút nào, chỉ có đẹp hơn, không có đẹp nhất.