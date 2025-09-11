Bộ phim điện ảnh Chị Ngã Em Nâng vừa trình làng poster và clip hậu trường, hé lộ những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa bốn nhân vật trung tâm. Trên poster, khán giả dễ dàng cảm nhận sự đối lập trong ánh mắt, sắc thái của các nhân vật, Lê Khánh vào vai Hai Thương - người chị hết lòng che chở em trai đến mức biến tình thương thành gánh nặng. Trong khi đó, Thuận Nguyễn hóa thân thành Lực, cậu em luôn khao khát tự do, tìm cách thoát khỏi sự ràng buộc để theo đuổi ước mơ. Sự xuất hiện của Hải Âu (Uyển Ân) - một cô gái trẻ trung, bí ẩn trở thành bước ngoặt trong cuộc đời Lực. Hình ảnh Uyển Ân ôm con lật đật đỏ trên poster khiến người xem thêm phần tò mò. Song song đó, bác sĩ Trường (Quốc Trường) lại hiện diện như một ẩn số đầy toan tính. Ánh mắt sắc lạnh của anh hé lộ một nhân vật sẵn sàng bất chấp để đạt được cả tình yêu lẫn vị trí.

Bên cạnh kịch tính gia đình, Chị Ngã Em Nâng còn khắc họa hai câu chuyện tình lãng mạn. Cặp đôi Thuận Nguyễn - Uyển Ân tạo cảm giác “đũa lệch” thú vị. Ngoài đời, Uyển Ân tràn đầy năng lượng Gen Z, còn Thuận Nguyễn lại điềm tĩnh. Chính sự đối nghịch này lại giúp họ tung hứng ăn ý. Việc chênh lệch chiều cao tới 20cm cũng tạo nên một cặp đôi size gap hoàn hảo.

Hậu trường cặp đôi size gap Thuận Nguyễn - Uyển Ân

Nếu Uyển Ân - Thuận Nguyễn đại diện cho tình yêu tuổi trẻ bùng nổ, thì cặp Lê Khánh - Quốc Trường lại cho thấy một màu sắc trưởng thành. Đây cũng là thử thách lớn cho ê-kíp, khi ngoài đời Lê Khánh hơn bạn diễn 7 tuổi và vốn gắn liền hình ảnh người mẹ trên màn ảnh. Để tạo nên một nữ cường quyến rũ, ekip đã đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình, trang phục và hóa trang. Nhờ vậy thông qua những hình ảnh, hậu trường đầu tiên, khán giả có thể thấy cả hai trông vô cùng đẹp đôi, không hề có sự chênh lệch nào.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh thừa nhận đã biến chênh lệch tuổi đời ngoài đời thành chất liệu cho kịch bản, khiến mối quan hệ Thương - Trường trở nên đặc biệt. Sự chân thực trong từng phân cảnh giúp khán giả tin vào một tình yêu không chỉ có khát khao mà còn đầy sẻ chia, đồng cảm.

Chị Ngã Em Nâng sẽ chính thức ra rạp vào ngày 3.10.2025, do đạo diễn Vũ Thành Vinh thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân cùng nhiều khách mời đặc biệt.