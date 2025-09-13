Song Joong Ki vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với My Youth, một bộ phim ngôn tình - chữa lành mang không khí nhẹ nhàng. Dù kịch bản bị đánh giá là hơi nhàm chán, thiếu cao trào, nhưng với sự xuất hiện của Song Joong Ki, tác phẩm vẫn đủ sức hút để khiến khán giả quan tâm. Ở tuổi 40, mỹ nam này một lần nữa chứng minh đẳng cấp trẻ mãi không già khi gương mặt, vóc dáng và thần thái gần như không thay đổi so với thời mới nổi tiếng. Nhiều người thậm chí nhận xét, Song Joong Ki vẫn y hệt ngày đóng A Frozen Flower dù đã hơn 15 năm trôi qua.

Song Joong Ki quá trẻ ở độ tuổi 40

Song Joong Ki sinh năm 1985, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008. Anh khởi đầu bằng những vai nhỏ trong phim cổ trang như A Frozen Flower, Triple, nhưng phải đến khi tham gia show giải trí Running Man, cái tên Song Joong Ki mới thật sự quen mặt với khán giả châu Á. Gương mặt trẻ trung, hiền lành được khán giả gọi là "baby face" cùng sự thông minh, duyên dáng trong cách ứng xử giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình.

Song Joong Ki thời mới vào nghề

Bước ngoặt lớn đến với Song Joong Ki nhờ vai diễn Goo Yong Ha trong Sungkyunkwan Scandal (2010). Chỉ đóng vai phụ nhưng anh lại tỏa sáng rực rỡ, khiến hàng triệu fan nữ mê mẩn. Sau đó, Song Joong Ki liên tục khẳng định thực lực qua nhiều dự án điện ảnh, đặc biệt là A Werewolf Boy (2012). Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của anh, không chỉ dừng lại ở hình ảnh mỹ nam "baby face".

Năm 2016, Song Joong Ki tạo nên cơn bão toàn châu Á với Hậu Duệ Mặt Trời. Hóa thân thành Đại úy Yoo Shi Jin, anh vừa mạnh mẽ, vừa ngọt ngào, trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt khán giả. Bộ phim đưa anh trở thành sao hạng A, đồng thời củng cố danh xưng tường thành nhan sắc của màn ảnh Hàn. Điều đặc biệt, sau khi loạt phim kết thúc, nhiều khán giả nhận ra gương mặt của Song Joong Ki gần như không khác mấy so với thời Sungkyunkwan Scandal, chỉ có thêm nét chín chắn, nam tính hơn.

Năm đó, Song Joong Ki thậm chí còn bị cho là gương mặt "quá non", quá đẹp, quá thư sinh để đóng quân nhân

Trong những năm gần đây, Song Joong Ki liên tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Từ Arthdal Chronicles đầy tham vọng, đến Vincenzo - một bộ phim kịch tính, gay cấn hay đỉnh điểm là Cậu Út Nhà Tài Phiệt - tác phẩm gây bùng nổ khắp châu Á. Anh cũng có dấu ấn mạnh ở điện ảnh, đặc biệt là với những tác phẩm phát hành toàn cầu trên Netflix. Dù bị ghét vì đời tư nhưng không thể phủ nhận mỗi lần tái xuất, Song Joong Ki đều mang đến cảm giác mới mẻ, không lặp lại chính mình.

Điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất chính là vẻ ngoài bất chấp thời gian. Sau 15 năm hoạt động, Song Joong Ki vẫn giữ được làn da căng mịn, gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Dù đã trải qua nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân, hình ảnh của anh trên màn ảnh vẫn luôn đẹp. Từ một chàng trai da trắng, gương mặt baby năm nào, đến nay Song Joong Ki đã trở thành người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung hơn nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Với đà này, khán giả tin rằng trong nhiều năm tới, anh vẫn sẽ giữ vững phong độ, xứng đáng với danh xưng mỹ nam không tuổi của làng giải trí Hàn Quốc.