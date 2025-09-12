Tình trạng đáng báo động của Thiên An sau khi bị cấm tái xuất

Bộ phim Cải Mả của đạo diễn Thắng Vũ dù mới chỉ tung ra những tấm poster nhân vật đầu tiên nhưng lại đang nhận về làn sóng phản đối vô cùng gay gắt từ khán giả. Lý do lại chẳng đến từ nguyên nhân chủ quan như chất lượng kịch bản, diễn xuất mà tới từ yếu tố đời tư của diễn viên. Cụ thể, ngay khi vừa công bố Thiên An là một trong số những nữ chính của phim, Cải Mả lập tức nhận về làn sóng phẫn nộ từ khán giả bởi thời gian qua, Thiên An vướng phải lùm xùm đời từ liên quan đến nam ca sĩ Jack.

Poster phim Cải Mải của Thiên An

Ngay từ khi những tấm poster đầu tiên được tung ra, ở hàng loạt những page công cộng có đăng tải hình ảnh quảng bá phim, cư dân mạng để lại cơn bão phẫn nộ cùng những bình luận gắn hashtag #taychaythienan #taychayphimcaima (tẩy chay Thiên An, tẩy chay phim Cải Mả). Tưởng đâu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ cư dân mạng còn tràn vào page chính thức của phim, đánh giá thấp khiến mức độ đề xuất trên Facebook của phim giảm liên tục, hiện chỉ còn 22% (con số ghi nhận vào 18h ngày 12/9).

Phim đang nhận về đánh giá rất thấp trên page chính thức

Đánh giá thấp phim trên page chính thức thôi chưa đủ, làn sóng tẩy chay Thiên An còn mạnh mẽ tới nỗi cư dân mạng tràn cả sang Facebook của đạo diễn Thắng Vũ, diễn viên Rima Thanh Vy, Avin Lu,... và để lại vô số bình luận kém duyên cùng cơn bão phẫn nộ. Đạo diễn Thắng Vũ hiện đã khóa bình luận nhưng cơn bão phẫn nộ vẫn chưa dừng trên trang cá nhân của anh.

Rima, Avin Lu và ekip làm phim đều nhận bão phẫn nộ trên trang cá nhân

Vẫn biết Thiên An hiện đang vướng một số lùm xùm đời tư nhưng thực tế, câu chuyện còn chưa ngã ngũ, chưa biết ai đúng ai sai trong mâu thuẫn của cô với nam ca sĩ Jack. Thế nên có phần hơi bất công khi Cải Mả bị tẩy chay, chặn đường sống cùng với Thiên An. Nhất là khi bộ phim là thành quả của cả một ekip mấy trăm người chứ không phải sản phẩm cá nhân của Thiên An - người đang chịu làn sóng cấm tái xuất.

Cải Mả ra mắt đúng mùa Halloween 2025, đánh dấu lần đầu tiên nghi lễ cải táng - một phong tục tâm linh ngàn năm của người Việt được tái hiện trên màn ảnh rộng. Cốt truyện xoay quanh gia đình ông Quang (Hoàng Phúc), nơi tai ương liên tiếp giáng xuống: những giấc mơ kỳ lạ, điềm xui đeo bám và cảm giác bị theo dõi ám ảnh. Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là hậu quả của việc gia đình lơ là chăm sóc mồ mả, nhất quyết thuyết phục anh chị em làm lễ cải táng. Từ đó, cả nhà đối mặt với chuỗi sự kiện kỳ quái và những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi. Thiên An hóa thân vào con gái ông Quang, vừa yếu mềm vừa gan lì, được giới thiệu là sẽ đem đến năng lượng đối lập và tạo sức hút đặc biệt cho câu chuyện.

Nguồn ảnh: Facebook