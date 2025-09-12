Xem ngay những bộ phim này để biết vì sao bác sĩ nội trú là “tinh hoa của tinh hoa”

Sau kỳ thi bác sĩ nội trú "khốc liệt nhất" của Trường Đại học Y Hà Nội, màn hô tên chọn chuyên ngành của hơn 400 tân bác sĩ đã trở thành hiện tượng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem. Không chỉ cho thấy áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt, hình ảnh những gương mặt trẻ tuổi ấy còn khơi gợi sự tò mò của công chúng về "thế giới nội trú" - nơi hội tụ tinh hoa của tinh hoa trong ngành y.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về hành trình khắc nghiệt nhưng cũng đầy nhân văn ấy, hãy tìm đến những bộ phim truyền hình y khoa dưới đây. Mỗi tác phẩm không chỉ khắc họa chân thực áp lực của nghề bác sĩ, mà còn tôn vinh tinh thần cống hiến, sự bền bỉ và tình đồng nghiệp giữa những người khoác áo blouse trắng.

Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ

Không chỉ xoay quanh những ca phẫu thuật căng thẳng, Hospital Playlist chinh phục khán giả bởi câu chuyện đời thường dung dị của 5 người bạn thân, cùng học y năm 1999 và nay làm việc tại Bệnh viện Yulje. Phim khắc họa hành trình làm nghề với muôn vàn nỗi lo toan: ca ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân đặc biệt, những mối tình chớm nở trong bệnh viện.

Điều khiến Hospital Playlist đặc biệt chính là cách phim cho thấy bác sĩ không phải là "cỗ máy chữa bệnh" mà là những con người với cảm xúc, tình bạn và cả những khoảnh khắc đời thường.

Good Doctor - Thiên thần áo trắng

Lấy nhân vật trung tâm là Park Si-on – một bác sĩ nội trú mắc chứng tự kỷ nhưng sở hữu trí nhớ thiên tài, Good Doctor gây xúc động mạnh mẽ khi đặt ra câu hỏi: điều gì thực sự làm nên một bác sĩ giỏi?

Trải qua ánh nhìn hoài nghi từ đồng nghiệp, Si-on phải chứng minh rằng ngoài kỹ năng, tấm lòng nhân ái mới là chìa khóa để trở thành người thầy thuốc đúng nghĩa. Đây cũng là bộ phim giúp người xem hiểu rõ hơn sự khốc liệt trong môi trường nội trú, nơi mỗi ngày đều là một cuộc thử thách sinh tử.

Resident Playbook - Chuyện đời bác sĩ nội trú

Là "hậu duệ" của Hospital Playlist, bộ phim tập trung vào những bác sĩ nội trú khoa Sản – Phụ khoa tại Bệnh viện Yulje chi nhánh Jongno. Trong phim, đây là chuyên khoa ít người lựa chọn bởi áp lực nặng nề và sự hy sinh lớn lao.

Qua từng tập phim, khán giả được đồng hành cùng những y bác sĩ trẻ trên hành trình trưởng thành, chứng kiến họ đối mặt với ca trực triền miên, tỷ lệ sinh giảm kỷ lục và cả những câu chuyện nhân văn phía sau mỗi ca bệnh.

Doctor Slump - Nốt trầm đời bác sĩ

Khác với hình ảnh bác sĩ luôn thành công và mạnh mẽ, Doctor Slump khai thác góc khuất tinh thần của những người khoác áo blouse. Hai nhân vật chính – một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và một bác sĩ gây mê – đều từng là "thiên tài" trong mắt người khác nhưng rồi rơi vào khủng hoảng trầm cảm.

Bộ phim như lời nhắc nhở rằng: ngay cả những người tài giỏi nhất cũng có lúc kiệt sức. Và chính sự đồng cảm, sẻ chia mới giúp họ đứng vững để tiếp tục hành trình chữa lành.

Dr. Romantic - Người thầy y đức

Ba mùa phim Dr. Romantic xoay quanh bác sĩ Kim Sa-bu – bậc thầy phẫu thuật được mệnh danh "Bàn tay của Chúa", cùng những học trò trẻ tại bệnh viện Doldam.

Điều khiến khán giả say mê loạt phim này là cách nó khắc họa lý tưởng nghề y: chống lại lợi ích cá nhân, quyền lực và tiền bạc để đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Không ít bác sĩ nội trú ngoài đời thực cũng xem đây là "kim chỉ nam" khi bắt đầu sự nghiệp.

The Trauma Code: Heroes on Call - Trung tâm chăm sóc chấn thương

Phát sóng đầu năm 2025, The Trauma Code nhanh chóng gây chú ý nhờ nhịp phim căng thẳng và những cảnh cấp cứu nghẹt thở. Phim theo chân bác sĩ Baek Kang-hyuk – một thiên tài phẫu thuật chấn thương từng làm việc ở vùng chiến sự, nay dẫn dắt đội cấp cứu tại bệnh viện đại học.

Khán giả sẽ thấy rõ áp lực mà bác sĩ nội trú phải đối mặt: vừa học vừa làm, vừa chịu trách nhiệm sinh mạng bệnh nhân, lại vừa vật lộn với hệ thống y tế và những giới hạn tài chính.

Tinh hoa không chỉ đến từ trí tuệ, mà còn từ trái tim

Dù khác nhau về bối cảnh và nhân vật, loạt phim trên đều có điểm chung: khắc họa hành trình khắc nghiệt để trở thành bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ nội trú. Đó không chỉ là nghề nghiệp, mà là lời cam kết với sự sống con người.

Chứng kiến những tân bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội bước vào chặng đường mới, người ta càng đồng cảm hơn khi xem các bộ phim y khoa. Và có lẽ, chỉ khi thực sự thấu hiểu được áp lực ấy, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa của câu nói: "Bác sĩ nội trú là tinh hoa của tinh hoa."

