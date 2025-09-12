Mới đây, trang Sohu đã công bố bảng xếp hạng 8 nam chính cổ trang Hoa ngữ được khán giả yêu thích nhất trong những năm gần đây, quy tụ nhiều cái tên đình đám như Tiêu Chiến, Dương Dương, Thành Nghị. Nhưng điều bất ngờ là người thắng cuối cùng không phải Tiêu Chiến dù anh có tới hai vai diễn lọt top.

8. Lý Liên Hoa (Thành Nghị) - Liên Hoa Lâu

Lý Liên Hoa vốn là đại hiệp lừng danh Lý Tương Di, 20 tuổi đã trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng sau một lần trọng thương rơi xuống biển, anh quyết định vứt bỏ quá khứ, sống dưới cái tên mới là Lý Liên Hoa. Nhân vật này mang trong mình bi kịch khi mất hết võ công, thân thể bệnh tật, mối tình đầu cũng tan vỡ nhưng anh vẫn toát ra sự nhẹ nhàng, trí tuệ và lạc quan hiếm có. Thành Nghị đã thể hiện rõ ràng hình tượng của một Lý Liên Hoa vừa bi thương vừa sâu sắc, đồng thời cũng nhận được lời khen từ khán giả.

7. Hàn Lập (Dương Dương) - Phàm Nhân Tu Tiên

Xếp vị trí thứ 7 là nhân vật Hàn Lập do Dương Dương thể hiện. Trong nguyên tác, Hàn Lập chỉ là chàng trai thôn quê, tướng mạo bình thường, tư chất không nổi bật, thậm chí còn chuyên bỏ chạy để giữ mạng. Nhưng chính "chiến lược sinh tồn" ấy lại giúp anh nhiều lần thoát chết và dần bước lên con đường tu tiên. Vai diễn này đánh dấu sự thay đổi hình tượng của Dương Dương, nếu như trước kia anh thường bị chê diễn quá dở thì lần này anh đã biết tiết chế, tạo ra một Hàn Lập chân thực và nhận về nhiều đánh giá tích cực.

6. Đường Tam (Tiêu Chiến) - Đấu La Đại Lục

Vượt mặt Hàn Lập là Đường Tam, nhân vật gắn liền với thành công của Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ. Đường Tam là chàng trai thông minh, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét trong sáng, thật thà. Tiêu Chiến đã mang đến cho nhân vật một sức hút cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt những phân cảnh khóc hay hành động đều để lại ấn tượng sâu đậm. Nhiều fan nguyên tác cho rằng Tiêu Chiến chính là "Đường Tam bước ra từ sách", không chỉ giữ đúng hình tượng nhân vật mà còn tạo thêm sức sống mới và để lại dấu ấn khó phai.

5. Tiêu Viêm (Ngô Lỗi) - Đấu Phá Thương Khung

Tiêu Viêm là một trong những vai diễn quan trọng nhất trong bước chuyển mình của Ngô Lỗi từ sao nhí để vươn tới hình tượng nhân vật trưởng thành hơn. Tiêu Viêm tuy bên ngoài điềm đạm nhưng bên trong lại kiên cường và có phần tàn khốc với kẻ thù. Đáng tiếc, bản phim Đấu Phá Thương Khung lại bị chê bai nặng nề vì phá nát nguyên tác khi nhiều tình tiết bị thay đổi đến mức lộn xộn, thiếu logic. Dù vậy, khán giả vẫn dành thiện cảm cho Ngô Lỗi khi anh đã thể hiện tròn vai và đúng với tinh thần nguyên tác.

4. Tàng Hải (Tiêu Chiến) - Tàng Hải Truyện

Tiêu Chiến lần thứ hai góp mặt trong danh sách với vai diễn Tàng Hải, tuy nhiên nhân vật này lại có cuộc đời bi thảm hơn Đường Tam rất nhiều. Xuất thân từ bi kịch diệt môn, Tàng Hải dành cả đời để âm thầm lên kế hoạch báo thù cho gia đình. Có thể thấy, Tàng Hải rất mạnh mẽ khi không chỉ sẵn sàng đặt bản thân vào hiểm cảnh mà thậm chí còn mạo hiểm đối đầu với kẻ thù trong những hoàn cảnh gian nan nhất. Tiêu Chiến đã truyền tải được sự u ám, bi kịch nhưng vẫn cực kỳ kiên cường của nhân vật này.

3. Từ Phượng Niên (Trương Nhược Quân) - Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Sau thành công của Khánh Dư Niên, Trương Nhược Quân tiếp tục khẳng định thực lực với Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Từ Phượng Niên là một thế tử chỉ muốn sống đời tự do nhưng vận mệnh lại bắt anh gánh lấy giang sơn và cả những mất mát đau thương. Trong hành trình ấy, Từ Phượng Niên tận mắt chứng kiến người thân hy sinh, gia đình ly tán và những nỗi đau khôn nguôi. Trương Nhược Quân đã khắc họa một nhân vật với nội tâm sâu sắc, vừa gánh nặng trách nhiệm vừa đau khổ cá nhân, khác biệt rõ rệt với vai Phạm Nhàn trong Khánh Dư Niên.

2. Mai Trường Tô (Hồ Ca) - Lang Nha Bảng

Một trong những vai diễn kinh điển nhất của dòng phim cổ trang Trung Quốc chính là Mai Trường Tô. Từng là thiếu soái Lâm Thù giỏi giang nhưng sau biến cố thảm sát gia tộc, anh đổi tên và ẩn mình, âm thầm lên kế hoạch trả thù tỉ mỉ. Lang Nha Bảng không chỉ là tác phẩm đưa Hồ Ca lên tầm cao mới mà còn khiến Mai Trường Tô trở thành biểu tượng nam chính phim quyền mưu khó ai vượt qua. Sự mưu trí, lạnh lùng nhưng đầy nghĩa khí của nhân vật này đã ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả suốt 10 năm qua.

1. Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) - Khánh Dư Niên

Vượt qua nhiều nam chính cổ trang khác, nhân vật Phạm Nhàn trong Khánh Dư Niên đã giành ngôi quán quân. Sinh ra trong âm mưu triều đình, Phạm Nhàn vừa phóng khoáng vừa thâm trầm, có lúc nông nổi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Trương Nhược Quân không chỉ nắm bắt được cái thần của nhân vật trong tiểu thuyết gốc mà còn đem vào đó sự tinh nghịch, ngang tàng và cả nét duyên riêng của mình. Đặc biệt, ở phần 2 lên sóng năm ngoái, Trương Nhược Quân tiếp tục giữ vững phong độ, chứng minh Phạm Nhàn xứng đáng là "nam chính cổ trang đỉnh cao" trong mắt công chúng.

