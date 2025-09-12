Bộ phim Cách Em 1 Milimet hiện đang lên sóng khung giờ vàng VTV và nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Dù không có ngôi sao hot, quy tụ dàn diễn viên toàn sao nhí và tân binh nhưng Cách Em 1 Milimet vẫn viral trên mạng xã hội, những trích đoạn phim do nhà đài đăng tải nhận được lượng tương tác lớn từ khán giả.

Một trong số những nhân vật hot nhất sau 2 tuần đầu Cách Em 1 Milimet lên sóng là Viễn (Sơn Tùng), bạn học của Hân (Quỳnh Trang). Cặp thôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cùng nhau tới lớp, học bài, trưởng thành và có những rung động đầu đời. Viễn được xây dựng đúng chuẩn một cậu bạn nhà bên, liên tục chọc ghẹo Hân, mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng yêu, đúng chất tuổi học trò.

Poster nhân vật Viễn của Sơn Tùng

Sau những tập đầu lên sóng, không ít khán giả phát cuồng vì nhân vật Viễn. Hàng loạt những đoạn clip cắt những khoảnh khắc của Viễn trong phim được cư dân mạng chỉnh sửa và đăng tải. Dưới phần bình luận, cư dân mạng gọi Viễn là "nam thần thanh xuân", "nam thần học đường", nhiều người còn không ngờ rằng đây là phim Việt Nam bởi sự đáng yêu, tương tác thú vị của cặp đôi Viễn - Hân rất giống những bộ phim thanh xuân Hoa ngữ.

Cặp thanh mai trúc mã khiến khán giả mê mệt

Dưới những đoạn clip của nhân vật Viễn, cư dân mạng liên tục truy tìm danh tính diễn viên trẻ đóng vai này. Được biết người đảm nhận vai Viễn là Sơn Tùng, một tân binh màn ảnh Việt. Vào vai học sinh cấp 3, ngoài đời Sơn Tùng cũng sinh năm 2006, rất phù hợp với độ tuổi nhân vật. Khán giả không chỉ khen ngợi sắc vóc mà còn bất ngờ với lối diễn xuất của Sơn Tùng. "2006 mà ánh mắt thâm tình cỡ vậy", "Diễn viên Việt Nam giờ đóng phim ngôn tình thanh xuân hay thế rồi á?", "Cần 1 bộ phim học đường riêng cho bạn này, diễn hay quá", "Lần đầu xem phim Việt Nam mà có cái rung cảm này",... là những bình luận dễ thấy dưới những đoạn clip về nhân vật Viễn của Sơn Tùng.