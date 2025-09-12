Ngày 11/9 vừa qua, bộ phim Phó Sơn Hải do Thành Nghị đóng chính chính thức ra mắt trên hai nền tảng Tencent và iQIYI. Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng ra mắt, mức nhiệt trên Tencent đã cán mốc 26.000 điểm, trở thành bộ phim phá mốc này nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025. Trên iQIYI, phim cũng nhanh chóng đạt mốc 7000 điểm. Đó là chưa kể phim chiêu thương cực tốt, khởi đầu với 73 quảng cáo và 25 thương hiệu đồng hành, cho thấy việc các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào tác phẩm.

Phó Sơn Hải đạt thành tích cao ở cả 2 nền tảng phát hành

Theo bảng xếp hạng Vlinkage, chỉ số nhân vật Tiêu Thu Thủy/Lý Trầm Chu/Tiêu Minh Minh do Thành Nghị đảm nhận đạt 9.08 điểm, giữ vững vị trí số 1. Đồng thời, tác phẩm nhanh chóng leo lên ngôi đầu trong danh sách phim hot nhất Douyin và Maoyan, vượt qua cả Sinh Vạn Vật của Dương Mịch. Trước ngày phát sóng, phim cũng gây chú ý với hơn 10 triệu lượt đặt trước.

Thành công bước đầu của Phó Sơn Hải đến từ khả năng cân vai của Thành Nghị. Nam diễn viên cùng lúc hóa thân thành ba nhân vật: Tiêu Minh Minh - chàng trai hiện đại xuyên không vào thế giới võ hiệp; Tiêu Thu Thủy - đại hiệp chính trực, quả cảm; và Lý Trầm Chu - phản diện mưu sâu, nhiều lớp tâm lý. Ngay trong 6 tập đầu, anh đã cho thấy sự biến hóa linh hoạt khi vừa khắc họa nét ngây ngô, dễ thương của Tiêu Minh Minh, vừa thể hiện sự điềm tĩnh, nghĩa hiệp của Tiêu Thu Thủy. Đó là chưa kể đến việc Thành Nghị còn cân xuất sắc tất cả các tạo hình, nhất là mái tóc trắng.

Ở cả 2 tạo hình, Thành Nghị đều được khen ngợi về sắc vóc

Hiện sau những tập đầu, kịch bản phim cũng được đánh giá chặt chẽ, mạch truyện logic, tiết tấu nhanh và kịch tính, hầu như không hề có bất cứ một giây thừa nào. Đây là yếu tố quan trọng với một tác phẩm võ hiệp. Những phân cảnh hành động trong Phó Sơn Hải cũng tạo ấn tượng mạnh nhờ sự mượt mà và chân thực.

Phó Sơn Hải được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An. Câu chuyện xoay quanh Tiêu Minh Minh, chàng trai say mê tiểu thuyết võ hiệp nhưng dần mất đi nhiệt huyết bởi hiện thực khắc nghiệt. Anh vô tình xuyên không thành đại hiệp Tiêu Thu Thủy, từ đó bước vào hành trình trưởng thành, rèn luyện và trở thành kiếm khách nghĩa khí, sẵn sàng bảo vệ gia đình lẫn đất nước. Khi quay về thời hiện đại, Tiêu Minh Minh tiếp tục viết, gửi gắm tinh thần hiệp nghĩa trong từng trang sách.