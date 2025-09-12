Kỷ lục cát-xê 60 cây vàng cho 1 tập phim

Nhắc đến thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Việt thập niên 80 - 90, khán giả không thể bỏ qua cái tên Lý Hùng. Sinh ra tại Vĩnh Long, anh được mệnh danh là tài tử miền Tây một thời với ngoại hình lãng tử, phong độ và sự nghiệp rực rỡ. Điều khiến Lý Hùng trở thành huyền thoại màn ảnh không chỉ nằm ở số lượng vai diễn, mà còn ở mức cát-xê khủng đến mức ngày nay nghe lại vẫn khó tin: 60 cây vàng cho một tập phim. Con số này từng giúp anh được Guinness Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên có cát-xê cao nhất cả nước.

Vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, khi dòng phim thị trường, hay còn gọi là phim mì ăn liền bùng nổ, Lý Hùng trở thành gương mặt vàng của phòng vé. Chỉ cần xuất hiện trong một bộ phim, tên tuổi của anh gần như bảo chứng cho doanh thu. Sức hút của Lý Hùng đến từ vẻ ngoài nam tính, gương mặt sáng màn ảnh và khả năng nhập vai đa dạng.

Lý Hùng thời trẻ

Anh từng vào vai chàng trai si tình trong Phạm Công Cúc Hoa, người anh hùng hào hiệp trong Tây Sơn Hào Kiệt, hay chàng học trò chân thành trong Nước Mắt Học Trò. Mỗi vai diễn đều tạo nên một hình ảnh Lý Hùng khác nhau nhưng đều chung một điểm: được khán giả yêu mến nồng nhiệt. Với lịch quay dày đặc, có giai đoạn anh tham gia nhiều dự án trong cùng một năm, tạo nên kỷ lục Việt Nam với danh hiệu nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất. Cụ thể anh từng đóng hơn 60 vai trong tổng số gần 100 bộ phim truyền hình, điện ảnh mà mình từng tham gia.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Lý Hùng còn hợp tác với điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) trong những bộ phim hành động như Hồng Hải Tặc, Kế Hoạch 99 hay Cảnh Sát Đặc Khu. Với lợi thế võ thuật được kế thừa từ cha là NSND Lý Huỳnh, anh thường tự mình thực hiện các pha hành động, đem đến sự chân thực cho từng thước phim. Cũng từ đó, Lý Hùng không chỉ là ngôi sao của phim tình cảm mà còn ghi dấu trong dòng phim hành động, khẳng định vị thế khó thay thế.

Sự nghiệp và vị trí không ai thay thế

Khi dòng phim mì ăn liền thoái trào, điện ảnh Việt Nam bước sang giai đoạn mới, Lý Hùng ít xuất hiện hơn trên màn ảnh rộng nhưng vẫn giữ được sức hút lớn. Anh chọn lọc kỹ các dự án, tham gia cả phim truyền hình và chương trình giải trí, giữ cho mình hình ảnh chỉn chu và thân thiện. Dù không còn ở thời kỳ “một năm đóng cả chục phim” nhưng mỗi lần tái xuất, Lý Hùng vẫn khiến khán giả nhớ đến một tài tử hàng đầu.

Sau hơn 40 năm gắn bó với nghề, Lý Hùng vẫn giữ được phong độ ở tuổi ngoài 50. Anh sống giản dị, gắn bó với gia đình và luôn bày tỏ sự tri ân khán giả. Hình ảnh tài tử miền Tây từng nhận 60 cây vàng cho một tập phim đã trở thành ký ức vàng son của điện ảnh Việt. Dù mức cát-xê hiện tại của nhiều ngôi sao đã thay đổi theo thời thế, cái tên Lý Hùng vẫn gắn liền với kỷ lục chưa ai vượt qua.

Lý Hùng hiện tại vẫn rất phong độ, trẻ đẹp

Với khán giả, Lý Hùng không chỉ là một diễn viên thành công mà còn là biểu tượng của một thời kỳ rực rỡ, khi điện ảnh Việt có những ngôi sao khiến rạp phim phải cháy vé. Gần đây nhất có thông tin anh chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng với Phòng Ma Ám khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ. Được biết đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh trên màn ảnh rộng sau 10 năm kể từ bộ phim Hy Sinh Đời Trai.