Khi nhắc đến dàn tiểu sinh 9x đình đám hiện nay, người ta dễ dàng gọi tên Tiêu Chiến, Dương Dương, Bạch Kính Đình nhưng lại gần như quên đi Trần Học Đông - nam thần một thời từng khiến giới trẻ phát cuồng. Dù không ít lần bị chê bai diễn xuất, Trần Học Đông vẫn sở hữu nhiều tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Những tưởng đỉnh cao sẽ còn kéo dài, ai ngờ sự nghiệp của anh lại nhanh chóng lao dốc, còn gặp vấn đề sức khỏe và gần như biến mất khỏi showbiz.

Tên tuổi của Trần Học Đông không còn được nhắc đến nhiều





Vai diễn vận vào đời

Năm 2013, Trần Học Đông trở thành gương mặt sáng giá khi đảm nhận vai Châu Sùng Quang trong series phim điện ảnh Tiểu Thời Đại, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Quách Kính Minh. Trong phim, Châu Sùng Quang là một nhân vật mang số phận nghiệt ngã khi gần như cả đời phải chống chọi bệnh tật, cuối cùng ra đi vì ung thư dạ dày. Hình tượng ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, biến Trần Học Đông thành cái tên được săn đón.

Nhưng hơn 10 năm sau nhìn lại, không ít người rùng mình vì thấy dường như vai diễn đã vận vào đời anh. Bởi lẽ trong thực tế, Trần Học Đông nhiều năm liền liên tiếp gặp tai nạn, trải qua những cơn đau thể xác lẫn tinh thần khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng u ám.

Châu Sùng Quang như một lời tiên tri về cuộc đời Trần Học Đông

4 ca phẫu thuật trong 2 năm

Theo tiết lộ từ chính nam diễn viên, chỉ trong vòng 2 năm, anh đã phải trải qua tới 4 ca phẫu thuật lớn sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ một nam thần phong độ, anh dần trở nên tiều tụy, thậm chí có lúc phải nằm bất động trên giường bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân.

Đáng sợ nhất chính là lần xe tải va chạm khiến xương chân của anh gần như bị nghiền nát. Hình ảnh mà Trần Học Đông từng chia sẻ với bàn chân băng bó chằng chịt, gắn đầy ống dẫn lưu khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, còn mỉm cười tạo dáng trước ống kính.

So với giai đoạn đỉnh cao, Trần Học Đông của hiện tại đã trở nên già dặn, nặng nề và nhiều nếp nhăn hơn so với tuổi 35. Cú sốc liên tiếp không chỉ bào mòn thể chất mà còn tạo nên áp lực tâm lý nặng nề khiến anh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh tiều tụy vì phải chống chọi với bệnh tật của Trần Học Đông khiến người ta xót xa

11 bộ phim bị gỡ khỏi kệ

Nếu chấn thương khiến Trần Học Đông rời xa phim trường thì sự nghiệp của anh càng thêm lận đận khi hàng loạt tác phẩm dính "vận đen" bị gỡ bỏ. Tính đến nay, đã có ít nhất 11 bộ phim do Trần Học Đông tham gia bị xóa khỏi các nền tảng, không phải vì lỗi của anh mà đến từ scandal của bạn diễn.

Tiểu Thời Đại - bộ phim làm nên tên tuổi anh bị gỡ vì liên quan đến vụ diễn viên Kha Chấn Đông dính bê bối ma túy. Tác phẩm đình đám hợp tác cùng Trịnh Sảng là Hạ Chí Chưa Tới cũng "bay màu" sau vụ ồn ào mang thai hộ, trốn thuế của nữ chính. Ngoài ra, bom tấn Tước Tích quy tụ dàn sao nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm cũng bị cho "đăng xuất" khỏi nền tảng vì scandal của các ngôi sao này.

Có thể nói, gần như bất kỳ dự án lớn nào gắn liền với Trần Học Đông cũng đều gặp sự cố khiến toàn bộ thành quả nghệ thuật của anh biến mất chỉ sau một đêm. Cư dân mạng mỉa mai anh là "diễn viên xui xẻo nhất Cbiz", khuyên nên đi gặp thầy cúng để "giải hạn".

Rất nhiều tác phẩm làm nên tên tuổi của anh đã bị gỡ bỏ

Ít ai ngờ rằng nam diễn viên điển trai và rạng rỡ như ánh mặt trời từng khiến bao thiếu nữ mê đắm nay lại rơi vào cảnh "17 năm đóng phim, cuối cùng còn lại con số 0". Không chỉ vậy, đam mê nghệ thuật của anh gần như bị bào mòn bởi những biến cố liên tiếp. Nhưng một điểm sáng nhỏ bé là dù bệnh tật hành hạ, Trần Học Đông vẫn giữ cho mình sự kiên cường hiếm thấy. Anh chia sẻ rằng muốn sớm hồi phục để quay lại với công việc, dù bác sĩ cảnh báo có thể mang di chứng suốt đời.

Nhìn lại chặng đường của Trần Học Đông, khán giả không khỏi thở dài, đời người vốn vô thường, danh tiếng và hào quang có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ mong rằng sau tất cả, anh sẽ tìm lại được sức khỏe và một chỗ đứng xứng đáng để không còn bị gắn với hai từ "xui xẻo" nữa.