Trong series phim Sex Education nổi tiếng của Netflix, Aimee Lou Wood đảm nhận vai Aimee Gibbs, một cô nữ sinh thông minh, vui tính nhưng từng trải qua nhiều tổn thương tâm lý và bị bạn bè bắt nạt. Vai diễn này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ sự chân thực và dễ đồng cảm: Aimee Gibbs là hình mẫu của những người trẻ cố gắng vượt qua mặc cảm, tìm cách yêu thương bản thân và kết nối với người khác. Aimee của phim Sex Education không chỉ mang đến những khoảnh khắc hài hước, mà còn truyền tải những cảm xúc sâu sắc, đặc biệt là trong các tình huống liên quan đến bạn bè, tình yêu và sự trưởng thành, khiến nhân vật trở nên sống động và có giá trị với cộng đồng khán giả trẻ, nhiều người tìm thấy chính mình trong câu chuyện của cô.

Aimee trong phim Sex Education

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang màn ảnh, Aimee Lou Wood từng phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nặng nề. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với tạp chí Glamour, cô chia sẻ rằng cô đã mắc hai căn bệnh đau lòng: rối loạn nhận thức về ngoại hình và rối loạn ăn uống trong phần lớn cuộc đời.

Chính việc tham gia phim Sex Education vào năm 2019, phải quay những cảnh nude và cảnh nhạy cảm khiến tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn, thực sự phát triển thành bệnh, phải điều trị từ năm 2020. Aimee thừa nhận rằng việc phải đóng các cảnh “mạnh hơn” so với các diễn viên khác khiến cô cảm thấy mình bị phơi bày, dễ tổn thương và áp lực tâm lý tăng cao. Những cảnh thân mật liên tục, kết hợp với sự nổi tiếng nhanh chóng, khiến cô đối diện nhiều lo lắng về ngoại hình, cơ thể và cách người khác nhìn nhận, đồng thời làm trầm trọng thêm các vấn đề về ăn uống và tự ti. Bên cạnh đó, nữ chính phim Sex Education cũng trải qua những cảm giác bất an, căng thẳng và stress kéo dài, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe tâm lý.

Aimee vốn đã tự ti về ngoại hình, việc phải "phơi bày cơ thể" ở phim Sex Education làm cô thực sự mắc bệnh

Dù vậy, Aimee Lou Wood không để những trải nghiệm này phá hủy cô. Ở các mùa phim Sex Education sau, chủ động học cách tự bảo vệ mình trên trường quay, đặc biệt là trong các cảnh quay nhạy cảm. Cô giao tiếp thẳng thắn với đạo diễn và đồng nghiệp để đảm bảo cảm giác thoải mái và an toàn, đồng thời học cách yêu cầu không có bình luận về cơ thể mình trong quá trình quay. Những biện pháp này giúp cô vừa giữ được sự an toàn về mặt tinh thần, vừa thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn, truyền tải được cảm xúc thực sự của nhân vật mà không đánh mất bản thân.

Aimee học cách trân trọng bản thân và bỏ ngoài tai những bình luận về cơ thể của mình sau phim Sex Education

Nhờ vai Aimee Gibbs trong phim Sex Eduction, Aimee Lou Wood đã chạm tới trái tim của khán giả, tạo nên một hình tượng nữ sinh hiện đại, dũng cảm đối diện mặc cảm cá nhân và vượt qua những áp lực xã hội. Sự chân thực trong diễn xuất, kết hợp với câu chuyện cảm xúc giàu giá trị, khiến nhân vật trở thành biểu tượng được yêu thích trong lòng người xem, đồng thời giúp cộng đồng trẻ nhận ra rằng việc đối mặt với vấn đề tâm lý và chăm sóc bản thân là điều hoàn toàn bình thường. Phim Sex Education không chỉ giải trí, mà còn truyền cảm hứng về sự chấp nhận, tự yêu thương và vượt qua những tổn thương, và vai diễn của Aimee Lou Wood chính là minh chứng sống động cho thông điệp đó.