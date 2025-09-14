Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn, Park Min Young là cái tên mà nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ đến. Đã có những thời điểm, cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng bị hút hồn một cách dễ dàng, kể cả là những người khó tính nhất.

Park Min Young là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu xứ Kim Chi...

...thế nhưng thời gian gần đây, cô lại đang cho thấy sự trồi sụt nhan sắc đáng báo động.

Không thể hiểu nổi tại sao Park Min Young lại gầy đến khó tin như thế này.

Park Min Young quảng bá phim Confidence Queen.

Gần đây, Park Min Young tiếp tục gây sốc visual cho khán giả khi xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim Confidence Queen (tựa Việt: Nữ Hoàng Lừa Đảo) đang phát sóng. Dẫu vậy lần này, cô khiến mọi người ngạc nhiên không phải vì quá đẹp, mà bởi sự trồi sụt nhan sắc khó tin. Không hiểu vì lý do gì mà mỹ nhân 39 tuổi trở nên gầy gò đáng báo động, hơn nữa gương mặt cũng có những dấu hiệu biến dạng, bị nghi là biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Đối với sự việc này, khán giả cảm thấy rất tiếc nuối cho nữ thần nhan sắc xứ Kim Chi. Cũng vì vậy, họ đã "đào" lại những hình ảnh năm 18 tuổi của cô nàng để ngắm cho thỏa. Thế nhưng, càng ngắm thì mọi người chỉ càng nuối tiếc hơn mà thôi.

Park Min Young năm 18 tuổi quả thực là minh chứng cho câu "ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao".

Nói thêm về Park Min Young, cô từng đẹp đến nỗi khiến cả châu Á phải dậy sóng, khoe đỉnh cao nhan sắc với các vai diễn như Kang Yoo Mi trong Gia Đình Là Số 1, Kim Yoon Hee trong Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan, Kim Na Na trong Thợ Săn Thành Phố hay Kim Mi So trong Thư Ký Kim Sao Thế?

Tưởng như Confidence Queen sẽ là màn tái xuất màn ảnh nhỏ đầy bùng nổ của Park Min Young, thế nhưng tác phẩm này lại đang bị khán giả thờ ơ trong bối cảnh có quá nhiều phim hay phát sóng.

Hồi năm ngoái, Park Min Young đạt được thành công rực rỡ với bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Dẫu vậy với sự trở lại mới nhất của mình, cô lại đang gặp quá nhiều khó khăn. Confidence Queen có chất lượng không thực sự nổi trội, trong khi thời gian này có khá nhiều những bộ phim hay đang phát sóng là Ngự Trù Của Bạo Chúa, Queen Mantis hay Tempest.