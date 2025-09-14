Trong phim ảnh, giới thượng lưu từ lâu đã là đề tài hấp dẫn, vừa xa hoa, vừa đầy tính kịch tính. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng khắc họa được sự tinh tế của tầng lớp này. So sánh cảnh hội phú bà trong 30 chưa phải là hết và Gió ngang khoảng trời xanh, khán giả dễ dàng nhận ra sự khác biệt về độ "sang" và cách xây dựng chi tiết.

30 chưa phải là hết: Châm biếm sắc sảo lối sống hào nhoáng

Ở tập 6 và 7, nữ chính Cố Giai (Đồng Dao đóng) lần đầu tham gia buổi họp mặt của nhóm phu nhân giàu có. Dù mang chiếc túi Chanel hơn 7.000 USD, cô vẫn trở thành "người ngoài" khi xung quanh toàn túi Hermès đắt đỏ. Cảnh Cố Giai giấu túi sau lưng khi chụp hình, rồi bị các quý bà thẳng tay cắt khỏi khung hình đã phơi bày sự khắc nghiệt trong "luật chơi ngầm" của giới nhà giàu.

Chiếc Hermès Kelly phiên bản giới hạn sau đó không chỉ giúp Cố Giai được công nhận, mà còn là một lời châm biếm sâu cay về cách xã hội định giá con người qua vật chất. Điểm tinh tế của bản gốc nằm ở chỗ: ngoài túi xách, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của hội phu nhân đều toát lên vẻ lạnh nhạt, kiêu kỳ, đúng chất "tinh hoa phù phiếm".

Gió ngang khoảng trời xanh: Sự gượng gạo của hội phu nhân

Ở bản remake, nhân vật Mỹ Anh cũng có cơ hội gia nhập hội toàn phu nhân "tai to mặt lớn". Cô chuẩn bị tỉ mỉ, tự tay làm bánh để gây ấn tượng, nhưng lại bị chê bai là… giống giúp việc. Những lời đối đáp trong cảnh phim này, thay vì toát lên sự sang trọng kín kẽ, lại mang nhiều nét trống không, thiếu sự lịch lãm vốn có của giới thượng lưu.

Đáng tiếc hơn, chi tiết về túi xách – vốn là điểm nhấn sắc bén trong bản gốc – lại trở thành điểm yếu trong bản remake. Nhiều khán giả nhận xét cảnh khoe túi chưa thuyết phục: "tay che nửa chiếc túi" , "toàn Dior, Chanel nhưng mix-match trông lạc quẻ" . So với việc hội phú bà bản gốc đồng loạt xách Hermès – biểu tượng xa xỉ bậc nhất – thì ở bản remake, sự lựa chọn phụ kiện và cách thể hiện khiến khung hình mất đi tính châm biếm và đẳng cấp.

Từ sang trọng đến "trọc phú"

Nguồn gif: VTV.vn

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách hành xử. Trong 30 chưa phải là hết, hội phu nhân tuy hợm hĩnh nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng, tinh tế – một kiểu sang trọng "phô trương nhưng khắt khe". Trong khi đó, các phu nhân ở Gió ngang khoảng trời xanh lại bị chê là "nói năng trống không, thiếu tinh tế", thậm chí có phần thô vụng. Không ít bình luận của khán giả cho rằng hội phú bà bản remake giống "trọc phú" hơn là "thượng lưu thực thụ".

Lời kết

Khắc họa giới thượng lưu không chỉ dừng ở việc khoác lên họ vài chiếc túi đắt tiền. Cái khó là làm bật được khí chất, sự tinh tế và cả những mâu thuẫn ẩn giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng. 30 chưa phải là hết đã làm tốt điều này khi dùng chiếc Hermès như một biểu tượng để mỉa mai xã hội phù phiếm. Ngược lại, Gió ngang khoảng trời xanh mới chỉ dừng ở mức hình thức, thiếu sự sang trọng và sắc sảo, khiến cảnh hội phú bà trở nên gượng gạo và kém sức nặng.

Ảnh và gif: VTV.vn, sưu tầm