Những ngày này, cùng cơn sốt Tử Chiến Trên Không, nam diễn viên điển trai Ma Ran Đô tiếp tục là cái tên gây sốt. Vào vai một cảnh vệ gan dạ, kiên cường, Ma Ran Đô có không ít những pha đánh đấm mãn nhãn và hơn hết và những màn khoe visual trên cả cực phẩm. Cùng với Thanh Sơn, Gia Huy, Xuân Phúc,… Ma Ra Đô góp phần mang tới “đại tiệc visual” mãn nhãn cho tác phẩm này.

Thanh Sơn và Ma Ran Đô vào vai 2 cảnh vệ gan dạ của Tử Chiến Trên Không

Ma Ran Đô vào nghề đã lâu nhưng mới chỉ bắt đầu nổi tiếng từ hồi đầu năm nay với bộ phim điện ảnh Nụ Hôn Bạc Tỷ. Ngay khi phim viral, khán giả cực kỳ tò mò về nhân vật này, không chỉ bởi ngoại hình mà còn do cái tên đặc biệt của anh. Đây là tên thật 100%, hoàn toàn không phải nghệ danh và chính Ma Ran Đô đã chia sẻ mình từng rất ghét cái tên "kỳ lạ" này.

Giải thích về tên gọi đặt biệt của mình, Ma Ran Đô cho biết rằng ngày xưa ở thời của ba mẹ thì ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona là những người rất nổi tiếng nên đã lấy theo tên của họ để đặt tên cho con. Chị gái thì có tên là Ma Đô Na còn anh thì chỉ lấy Ma Ran Đô để tránh trùng tên với chị gái. Vì tên gọi đặc biệt mà Ma Ran Đô đã rơi vào tình huống oái oăm khi nhiều đồng nghiệp thấy tên lạ nên e dè việc chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội với anh. Cho đến nay, chính cái tên Ma Ran Đô lại khiến anh trở nên đặc biệt, nổi bật và dễ được khán giả nhớ tới hơn.

Ma Ran Đô từng theo học tại Đại học Nông Lâm nhưng lại nuôi đam mê cháy bỏng với nghệ thuật diễn xuất. Anh là học trò của NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu, đồng thời hỗ trợ nhiều vai trò trợ diễn trên sân khấu kịch của NS Hồng Vân. Sở hữu gương mặt thư sinh điển trai, chiều cao 1m80 và nhất là nụ cười toả nắng, đẹp xuất sắc, Ma Ran Đô từng có tiếng trong lĩnh vực người mẫu.

Nụ cười cuốn hút giúp Ma Ran Đô nổi tiếng ở vai trò mẫu ảnh

Trước Tử Chiến Trên Không và Nụ Hôn Bạc Tỷ, nam diễn viên sinh năm 1997 gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong các MV Tình Nào Không Như Tình Đầu, Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn (Trung Quân) và Sau Lưng Anh Có Ai Kìa (Thiều Bảo Trâm). Anh còn góp mặt trong loạt dự án như phim truyền hình Đừng Khóc Anh Đây Mà và series Tiệm Ăn Của Quỷ.