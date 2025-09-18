Sau buổi họp báo hoành tráng ở TP. Hồ Chí Minh, tối 18/9, ekip Tử Chiến Trên Không đã có mặt ở Hà Nội để ra mắt khán giả miền Bắc. Sự kiện quy tụ gần như đầy đủ ekip làm phim với nhiều cái tên nổi bật như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Ma Ran Đô, Trâm Anh,...

Toàn cảnh thảm đỏ Tử Chiến Trên Không

Ngoài dàn diễn viên và ekip Tử Chiến Trên Không, sự kiện thảm đỏ còn có nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz Việt đến chung vui. Trong số đó, nam diễn viên Bình An gây bất ngờ khi xuất hiện cùng cây nạng, đi khập khiễng vào khuôn viên chính sự kiện. Trước đó, anh bị thương và phải trải qua cuộc phẫu thuật. Song, chàng sao nam vẫn dành thời gian đến chúc mừng các đồng nghiệp thân thiết.

Bình An chống nạng trên thảm đỏ

Ngoài Bình An, sự xuất hiện của "anh Tạ" Phương Nam cũng được mọi người quan tâm. Thấy Bình An chống nạng, ngôi sao phim Mưa Đỏ có hành động hài hước là bồng bế anh cực gọn. Ngoài ra, diễn viên Hiếu Nguyễn trong Tử Chiến Trên Không cũng đến để hội ngộ cùng Phương Nam sau Mưa Đỏ, và giúp Bình An đi lại.

"Anh Tạ" Phương Nam

Phương Nam bồng bế Bình An hài hước.

Có suất chiếu sớm từ ngày 18/9, Tử Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành "cơn sốt" mới trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, với con số tổng đã vượt 6 tỷ đồng. Trong phim, Thái Hòa vào vai một tên "không tặc" lập mưu cướp máy bay, trong khi Kaity Nguyễn vào vai cô tiếp viên hàng không nhỏ bé nhưng quả cảm, sẵn sàng đối đầu với kẻ xấu để bảo vệ bản thân và hành khách.

Trước khi đón chào Tử Chiến Trên Không chính thức công chiếu vào ngày 19/9, cùng xem qua những hình ảnh nổi bật của sự kiện thảm đỏ Tử Chiến Trên Không tại Hà Nội:

Dàn cast Tử Chiến Trên Không

Kaity Nguyễn

Thái Hòa và Kaity Nguyễn

Thanh Sơn và Hiếu Nguyễn

Xuân Phúc và Ma Ran Đô

Trâm Anh