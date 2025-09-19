Trong số các diễn viên trẻ của màn ảnh Trung Quốc đương đại, Bạch Kính Đình là cái tên được đánh giá cao bậc nhất khi vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất vô cùng ổn định. Điều này đang được mỹ nam sinh năm 1990 thể hiện qua bộ phim Ngày Không Ngủ.

Bạch Kính Đình đang nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Bạch Kính Đình được khen dùng diễn xuất nâng tầm nhan sắc trong Ngày Không Ngủ

Lên sóng từ hôm 17/9, Ngày Không Ngủ nhanh chóng trở thành hiện tượng được các khán giả yêu phim Hoa ngữ quan tâm bậc nhất. Thành công của tác phẩm này đến nhờ nội dung đậm chất hình sự Hồng Kông xen lẫn trinh thám vô hạn lưu mới mẻ hấp dẫn, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng trong mọi khung hình của dàn cast nói chung và đặc biệt là Bạch Kính Đình nói riêng.

Mới đây nhất, phân cảnh nam chính Đinh Kỳ (Bạch Kính Đình) bị trúng đạn đang cực kỳ viral trên các nền tảng mạng xã hội. Anh thể hiện nhưng biểu cảm cực kỳ chân thực như thâm tím môi, thở gấp, ánh mắt như mất dần nhận thức và nổi cả gân trán, khiến khán giả cảm thấy đây không phải là diễn mà anh chàng như thể thực sự bị bắn.

Cảnh bị trúng đạn viral của Bạch Kính Đình trong phim Ngày Không Ngủ.

Sau khi xem phân đoạn này, rất nhiều khán giả đã dành những lời có cánh cho Bạch Kính Đình. Họ nói rằng với một diễn viên diễn tốt như vậy, chỉ cần nhìn hình ảnh hay từng đoạn clip ngắn là đã có thể đồng cảm, không cần phải xem toàn bộ tập phim để nắm được ngữ cảnh. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định Bạch Kính Đình đã dùng diễn xuất để để nâng tầm visual của bản thân.

Đây là một lời khen mà không phải mỹ nam nào cũng được nhận. Còn nhớ cách đây 8 năm khi bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bùng nổ toàn châu Á, người ta đã dùng câu nói này để khen ngợi Triệu Hựu Đình. Bây giờ, nó lại được khán giả dùng dùng để ca tụng Bạch Kính Đình.

Không chỉ diễn xuất mà cả nhan sắc của Bạch Kính Đình ở phim mới cũng được đánh giá cao.

Bình luận của netizen về nhan sắc và diễn xuất của Bạch Kính Đình trong Ngày Không Ngủ:

- Không phải tự dưng thực tích đầy mình! Diễn vai nào ra vai đấy, không thấy hình bóng vai cũ nào nhập nhằng luôn. Muốn ngầu có ngầu, muốn hề cũng hề được ngay, mà duyên chứ không có lố. - Diễn tốt ghê. Không phải đẹp trai xuất sắc mà nét diễn làm anh ấy đẹp lên hẳn luôn. Diễn bình thường cũng rất tự nhiên sạch sẽ dễ chịu nên tài nguyên tốt view cao là đương nhiên. - Bạch Kính Đình diễn ok mà ta. Chính ra nhờ Khó Dỗ Dành mà kéo tui xem lại phim Trung đó. Thề ánh mắt Bạch Kính Đình tình thực sự, xem xong thầm nghĩ sao bây giờ mới biết anh này. - Đây mới là có diễn xuất nè. Diễn hay thì chỉ cần nhìn hình thôi đã thấy rồi chứ không cần bị kêu phải coi nguyên đoạn hoặc nguyên bộ phim để thấy diễn hay. - Đang xem phim mà thấy cuốn lắm á, trong phim ảnh ngầu ảnh hài điên. - Chính ra thấy Bạch Kính Đình nhan sắc nhìn đẹp trai kiểu rất dễ chịu luôn ấy. Xong đóng đỉnh nữa nên xem càng thích hơn. Nãy lướt đọc comment ai khen anh này diễn xuất nâng tầm nhan sắc thấy đúng thật, mà tự dưng lại nhớ ngày xưa mọi người cũng dùng câu này để khen Triệu Hựu Đình. - Mấy phim ngôn ổng đóng như Khanh Khanh Nhật Thường, Trường Phong Độ, Khó Dỗ Dành đều diễn hay mà, mắt tình ghê ấy, nhưng công nhận mấy phim thể loại này nâng tầm diễn xuất ổng hơn thiệt.

Tài sắc vẹn toàn "cân" đủ thể loại phim

Từ những bình luận của netizen, có thể thấy rằng mọi người không chỉ đánh giá cao Bạch Kính Đình ở Ngày Không Ngủ mà cũng rất yêu thích màn thể hiện của anh trong những bộ phim ngôn tình như Khanh Khanh Nhật Thường, Trường Phong Độ hay Khó Dỗ Dành.

Dù cho Khó Dỗ Dành vướng phải những tranh cãi về nội dung, thế nhưng những gì Bạch Kính Đình mang tới là không có điểm gì để chê.

Cho những ai chưa biết, Khó Dỗ Dành là bộ phim Bạch Kính Đình đóng chính cùng với Chương Nhược Nam, từng thu hút nhiều sự chú ý khi lên sóng trong giai đoạn đầu năm nay. Dù tác phẩm này vấp phải những tranh cãi về nội dung, nhưng đối với cá nhân Bạch Kính Đình, khán giả đánh giá rất cao diễn xuất tinh tế nâng tầm nhan sắc mà nam tài tử mang đến. Thậm chí với nhiều người, Khó Dỗ Dành là dự án phim chứng kiến đỉnh cao visual của Bạch Kính Đình.

Trước đó, Bạch Kính Đình cũng từng được yêu thích với các bộ phim như Khanh Khanh Nhật Thường đóng Điền Hi Vi và Trường Phong Độ đóng cùng Tống Dật. Cả hai đều là ngôn tình cổ trang, thế nhưng ở mỗi tác phẩm, Bạch Kính Đình lại đem đến một ấn tượng khác.

Bạch Kính Đình vào vai Doãn Tranh trong phim Khanh Khanh Nhật Thường.

Quan trọng hơn, sự khác nhau ấy không chỉ nằm ở tạo hình bề ngoài, mà anh còn khắc họa được những nét tính cách đặc trưng riêng của từng nhân vật. Doãn Tranh của Khanh Khanh Nhật Thường là một người đàn ông nho nhã, dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ. Anh ta biết nhẫn nhịn vì mục đích của mình, cũng dành cho Lý Vy (Điền Hi Vi) một thứ tình cảm nhẹ nhàng, bao dung.

Trong khi đó, Cố Cửu Tư của Trường Phong Độ lại là một công tử giàu có nhưng ham chơi. Tuy nhiên càng về sau, anh ta lại càng vì tình yêu mà trở nên trưởng thành, chững trạc, trở thành một nam tử hán đúng nghĩa, vững vàng bảo vệ người con gái mình yêu, bảo vệ gia đình, bảo vệ giang sơn xã tắc.

Cũng là ngôn tình cổ trang nhưng Cố Cửu Tư của Trường Phong Độ lại mang đến một ấn tượng khác.

Bên cạnh thể loại trinh thám hay ngôn tình, Bạch Kính Đình còn chứng minh tài năng của mình ở mảng phim chính kịch. Bộ phim Nam Lai Bắc Vãng do anh đóng chính từng làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ 2024. Tại thời điểm phát sóng, tác phẩm này thậm chí vượt mặt cả Cuồng Phong để trở thành phim có rating top 1 mọi thời đại của CCTV8.

Bạch Kính Đình cũng thành công ở mảng phim chính kịch với Nam Lai Bắc Vãng.

Khác với những Cố Cửu Tư, Doãn Tranh, Tang Diên hay Đinh Kỳ, Uông Tân của Nam Lai Bắc Vãng là một nhân vật gần gũi và mang màu sắc hiện thực lớn hơn nhiều. Bạch Kính Đình đã tái hiện những khó khăn, vất vả, cũng như là tâm tư tình cảm của một nhân viên an ninh đường sắt. Hiện lên trước mắt người xem là một người đàn ông thông minh, nhiệt huyết, luôn cố gắng hết mình để mọi người có những chuyến đi an toàn, thoải mái. Theo dõi bộ phim, khán giả chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời của Uông Tân, cũng như thấy lại tuổi trẻ của chính bản thân mình.