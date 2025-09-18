Doubt là bộ phim trinh thám, phá án cực kỳ xuất sắc của đài MBC. Bộ phim không chỉ khiến giới phê bình sững sờ mà còn lập nên một kỷ lục mới, rằng sau 20 năm mới lại có 1 phim truyền hình chạm tới chiếc cúp Daesang danh giá tại Korea Broadcasting Prizes (Daesang có thể trao cho cá nhân, tập thể hoặc một sản phẩm). Cột mốc này khiến cái tên Doubt trở thành biểu tượng mới, được gọi vui là “bộ phim 20 năm mới có một lần” của MBC.

Khai thác đề tài nặng đô, Doubt ban đầu không được kỳ vọng quá nhiều nhưng càng chiếu càng bùng nổ. Rating cao nhất đạt tới 9,6% - con số rất ấn tượng với một phim tâm lý tội phạm không có loveline, không có dàn nam thần mỹ nữ câu khách. Không chỉ dừng ở trong nước, tác phẩm còn "vượt biên" khi được mời góp mặt trong hạng mục không tranh giải của Liên hoan phim quốc tế Cannes Series lần thứ 8, khẳng định giá trị nghệ thuật lẫn sức hút toàn cầu.

Điểm khiến Doubt trở thành cú hit đặc biệt nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa kịch bản chặt chẽ, diễn xuất xuất thần và tay nghề đạo diễn Song Yeon Hwa. Chuyện phim xoay quanh Jang Tae Su (Han Suk Kyu) - một chuyên gia tâm lý tội phạm luôn sống trong sự nghi ngờ, không tin bất kỳ ai, kể cả nạn nhân hay nhân chứng. Vụ án mạng bí ẩn lại kéo ông đối diện với chính con gái ruột Jang Ha Bin (Chae Won Bin) - một thiếu nữ lớn lên với đầy tổn thương khi em trai qua đời và cô bé khi đó mới học cấp 1 lại bị chính bố ruột nghi là kẻ giết người. Khi tình phụ tử đối diện với sự ngờ vực, bộ phim mở ra chuỗi kịch tính về niềm tin, sự phản bội và cả những tổn thương chôn giấu.

Điều khiến khán giả ám ảnh lâu dài chính là màn hóa thân đỉnh cao của Han Suk Kyu. Ở tuổi ngoài 50, tài tử vẫn giữ nguyên phong độ của một bậc thầy diễn xuất, từ cái nhíu mày, ánh nhìn đến giọng thoại đều khiến người xem rùng mình. Giới phê bình đồng loạt gọi vai diễn này là “tinh hoa hội tụ”, thậm chí khẳng định đây là màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp của anh. Nhờ đó, Han Suk Kyu đã ẵm trọn Daesang tại MBC Drama Awards, Best Actor ở Global Series Festival (Ý) và hàng loạt giải thưởng trong nước. Chỉ một vai diễn, anh biến nhân vật vừa là người cha đau khổ, vừa là một cảnh sát đầy nghi kỵ, khiến người xem không thể rời mắt.

Không kém cạnh, Chae Won Bin - gương mặt mới sinh năm 2000 cũng gây sốc khi thể hiện xuất sắc hình ảnh cô con gái với dạng vẻ lạnh lùng, nội tâm vô cùng khó đoán. Nụ cười mỉm nhưng ánh mắt lạnh ngắt của cô được so sánh với những vai phản diện kinh điển trên màn ảnh Hàn. Nhờ Doubt, Chae Won Bin đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards và được vinh danh trong danh sách Nhân vật của năm của tạp chí Cine21.

Dàn diễn viên phụ gồm Oh Yeon Soo, Han Ye Ri, Roh Jae Won hay Yoon Kyung Ho cũng góp phần đẩy kịch tính của phim lên cực điểm. Không có nhân vật nào thừa, mỗi người đều là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tâm lý - tội phạm đầy căng thẳng.

Giờ đây, khi khán giả nhắc tới Doubt, người ta không còn so sánh nó với bất cứ bom tấn nào khác, mà coi đó là chuẩn mực riêng. Một bộ phim hội tụ đủ tinh hoa: kịch bản thông minh, diễn xuất bùng nổ, đạo diễn xuất thần và giá trị nhân văn thấm đẫm. Sau 20 năm, MBC mới có lại một siêu phẩm mà cả công chúng lẫn giới chuyên môn đều phải ngả mũ. Và Han Suk Kyu, nam chính tới cái cau mày cũng đắt giá xứng đáng trở thành tượng đài sống của màn ảnh Hàn.