Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang đi đến giai đoạn cao trào khi phía nhà Minh liên tục tuyên chiến và nữ chính Yeon Ji Yeong (Yoona) chứng minh được năng lực với những món ăn chưa từng có trong lịch sử Joseon (vì Ji Yeong xuyên không đến từ hiện đại). Cư dân mạng phát cuồng với bữa đại tiệc ẩm thực hoàng cung cực kỳ nịnh mắt cùng chemistry bùng nổ của cặp chính Yoona - Lee Chae Min.

Được khen ngợi nhiều là vậy nhưng thực tế, Ngự Trù Của Bạo Chúa vẫn có một vấn đề khiến người xem cực kỳ khó chịu. Đó là phản ứng của nam chính cùng một số nhân vật phụ trong những lần thưởng thức món ăn của nữ chính. Để miêu tả độ ngon của món ăn, thay vì nói thành lời hay dùng biểu cảm gương mặt, đạo diễn để nam chính Lee Chae Min như lạc vào cõi tiên. Hết biến bối cảnh xung quanh thành tiên cảnh, Lee Chae Min còn phải diễn xuất bằng toàn bộ cơ thể cứ như đang... lên đồng.

Biểu cảm, hành động của Lee Chae Min mỗi khi diễn cảnh ăn uống

Một số nhân vật phụ cũng có biểu cảm lố tương tự

Ở những tập đầu, biểu cảm của nam chính khi ăn đồ ăn của nữ chính trở thành meme hot vì nó quá đáng yêu, hài hước. Khán giả thích cái cách Lee Chae Min như "lạc vào tiên cảnh" sau mỗi lần thưởng thức mĩ vị. Thế nhưng 1, 2 lần còn vui, lần nào cũng có những biểu cảm, bối cảnh quá lố như vậy, vô tình khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Vô số bình luận cho rằng ekip đang lạm dụng quá đà những biểu cảm không cần thiết, đặc biệt khi hình ảnh Lee Heon trong phim còn là một bạo chúa.

Bình luận của khán giả: - Một hai lần đầu còn vui, giờ thì lố quá rồi. - Là lần nào ăn xong cũng phải như lên đồng, như bị nhập thế á? - Lúc đầu thấy hay, giờ bị khó chịu ấy, vừa màu mè mất thời gian vừa vô nghĩa, chả được ích lợi gì. - Ăn uống thôi mà làm như bị vong nhập.

Lee Chae Min cứ như đang quảng cáo đồ ăn chứ không phải đóng bạo chúa

Dù gây ra những phản ứng tiêu cực nhưng Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện vẫn giữ vững phong độ với những thành tích đáng nể. Phim lọt top 1 trên BXH Netflix tại nhiều quốc gia khắp thế giới. Riêng tại Hàn, phim trở thành tác phẩm truyền hình ghi nhận rating cao nhất 2025, những từ khóa liên quan đến phim, diễn viên cũng đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng, cho thấy sức hút không ai ngờ tới của tác phẩm.