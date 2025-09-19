Phim Sex Education là một bộ phim truyền hình hài kịch tâm lý dành cho thanh thiếu niên. Trong suốt 4 mùa phim, Sex Education khám phá cuộc sống, những lo lắng và khó khăn của các học sinh trường Trung học Moordale (và, trong mùa cuối, là trường Đại học Cavendish) cùng với một vài nhân vật người lớn chủ chốt. Mặc dù có một dàn diễn viên đông đảo, một vài nhân vật trong phim Sex Education vẫn nổi bật, tạo nên sự độc đáo, thú vị và phức tạp, đồng thời góp phần tạo nên sự pha trộn tuyệt vời giữa tình cảm và sự hài hước của bộ phim.

Trong phim Sex Education, có những nhân vật được yêu thích ngay lập tức, có thể là do cốt truyện đồng cảm và gần gũi, sự ấm áp và quyến rũ không thể phủ nhận, hay sự kết hợp của cả hai yếu tố này. Tuy nhiên, cũng có những nhân vật mà hành trình của họ mãi về sau mới gây ấn tượng, ví dụ như Ruby Matthews.

Ruby đã tham gia vào phim Sex Education từ mùa 1, vào vai cô nàng xấu tính điển hình trong trường trung học Moordale. Trong những mùa trước, cô đã có những khoảnh khắc riêng, nhưng không đủ nổi bật. Điều đó đã thay đổi trong phim Sex Education mùa 3 khi cô bắt đầu một mối tình bất ngờ với Otis Milburn. Mối tình của họ ban đầu không có ý nghĩa gì, tuy nhiên, Netflix đã bất ngờ khai thác mạch truyện của họ một cách xuất sắc đến nỗi trong một khoảnh khắc, mối tình được cho tiêu điểm của phim - giữa Otis với Maeve Wiley - đã bị lãng quên.

Theo biên tập viên của chuyên trang giải trí Screenrant - Ana Dumaraog - nhân vật xuất sắc nhất phim Sex Education không phải ai khác mà chính là Ruby.

“Mặc dù phim Sex Education về mặt kỹ thuật là một loạt phim tập hợp nhiều nhân vật, nhưng các nhân vật chính đã được xác định rõ ràng ngay từ đầu. Bộ ba chính - Otis, Maeve và Eric Effiong, đã là trung tâm của mọi mạch truyện lớn trong suốt thời gian phát sóng. Bên cạnh cốt truyện chung, mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện cá nhân tuyệt vời.” - Ana viết trên trang Screenrant.

Ruby có màn "lột xác" thành công và trưởng thành hơn ở mùa 3, mùa 4 của phim Sex Education.

“Tuy nhiên, phim Sex Education cũng thích đa dạng hóa cách kể chuyện bằng cách tập trung vào các nhân vật nhỏ hơn. Điều này cho thấy chương trình xuất sắc như thế nào khi liên tục tạo ra những câu chuyện tuyệt vời ngay cả với các nhân vật phụ. Và trong phim Sex Education mùa 4, phim đã khi biến Ruby thành nhân vật nổi bật.”

Vì sao Ruby là nhân vật xuất sắc nhất của phim Sex Education?

Mặc dù ít được nhắc tới trong hai mùa đầu tiên, Ruby trở nên nổi bật trong mùa 3 với mối quan hệ với Otis. Từ đó, mùa 4 tiếp tục phát triển nhân vật của cô vượt ra ngoài mối quan hệ lãng mạn với Otis. Ana nhận xét: “Khi mất đi những người bạn Moordale quen thuộc khi chuyển đến Cavendish, Ruby trải qua quá trình phát triển tính cách đáng kể khi cô buộc phải đối mặt với quá khứ của mình với Otis. Phim Sex Education đào sâu vào những khó khăn của cô khi lớn lên như một kẻ bị ruồng bỏ, điều này khiến người xem dễ dàng ủng hộ cô hơn.”

Cũng theo Ana, phim Sex Education dành phần lớn thời lượng để khai thác cốt truyện của Otis và Maeve, nhưng chúng không được thực hiện hiệu quả như cốt truyện của Ruby trong mùa 3 và 4. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn thường gây thất vọng của họ, mạch truyện của Otis và Maeve cũng bị làm loãng bởi các cốt truyện khác. Trong khi đó, vì câu chuyện cá nhân của Ruby chỉ diễn ra trong hai mùa cuối, nên chúng ta dễ dàng nhìn thấy sự trưởng thành mà nhân vật này đã trải qua hơn.

Ruby trưởng thành hơn sau mối quan hệ với Otis.

“Vào cuối mùa 4, Ruby không chỉ học cách sử dụng sự nổi tiếng của mình cho mục đích tốt mà còn chứng minh rằng cô đã học được một bài học quý giá khi công khai tha thứ cho Otis.” Ana viết.

Mối quan hệ giữa Otis và Ruby được cho là chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, cặp đôi này dễ dàng trở thành cặp đôi được người hâm mộ yêu thích. Nhiều người cho rằng họ hợp nhau hơn so với Otis và Maeve. Phim Sex Education mùa 4 thực sự chứng minh điều này nhiều hơn nữa. Trong khi Maeve và Otis đang chật vật để vun đắp tình cảm, mối quan hệ giữa Otis và Ruby lại trở nên tự nhiên và gần gũi hơn. Bộ phim kết thúc với cảnh Maeve và Otis chia tay (Maeve đi du học), và nhiều người hâm mộ cho rằng có thể việc cả Otis và Ruby đều ở lại Moordale sẽ giúp Otis hàn gắn lại tình cảm với Ruby.