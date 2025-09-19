Sau những suất chiếu đầu tiên, dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay chấn động Việt Nam năm 1978 - Tử Chiến Trên Không đang trở thành đề tài được quan tâm trên khắp các nền tảng mạng xã hội Việt. Trong đó, nam diễn viên Thanh Sơn đang là một trong số những cái tên viral nhất bởi màn thể hiện quá xuất sắc cùng hình ảnh đầy nam tính trong phim.

Trong phim, Thanh Sơn vào vai Bình, một cảnh vệ đầy kinh nghiệm, tài giỏi, gan gạ, được tin tưởng tuyệt đối. Trong chuyến bay định mệnh, Bình vốn chỉ là một hành khách, anh lên chuyến bay để kịp về với người vợ đang chuyển dạ. Ai ngờ đó lại là chuyến bay định mệnh, nơi nhóm không tặc trang bị đầy vũ khí xuất hiện với mục đích cướp máy bay, tẩu thoát sang nước ngoài. Với kinh nghiệm thực chiến dày dặn, Bình nhanh chóng quan sát, nắm bắt hình, sau đó từng bước trở thành người hùng của chuyến bay.

Thanh Sơn vào vai cảnh vệ Bình với màn thể hiện quá xuất sắc trên phim

Bình là vai diễn hành động đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh Sơn, một vai diễn khiến khán giả - những người vốn theo dõi Thanh Sơn từ lâu - phải sốc nặng vì một hình ảnh quá khác. Không còn là nam thần ngôn tình ở những bộ phim truyền hình, Thanh Sơn xuất hiện với dáng vẻ đô con, làn da rám nắng nhưng những điều này không làm ảnh hưởng gì tới nhan sắc của anh. Thậm chí trông Thanh Sơn còn điển trai, cuốn hút hơn gấp nhiều lần. Được biết để vào vai, Thanh Sơn đã phải luyện tập rất nhiều để có cơ bắp rắn chắc, body sáu múi dù lên phim không có phân cảnh nào phải khoe body. Sự mạnh mẽ, rắn rỏi của một cảnh vệ điển trai, đầy sức hút đã được Thanh Sơn thể hiện quá xuất sắc, khiến khán giả phải ngỡ ngàng theo từng hành động của nhân vật.

Thanh Sơn rèn luyện thể hình, "độ body" để nhập vai cảnh vệ

Khán giả ngỡ ngàng vì Thanh Sơn hoàn toàn không còn dáng vẻ thư sinh, mỹ nam ngôn tình thường thấy

Thanh Sơn được khán giả ưu ái gọi là “soái ca truyền hình” nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười sáng cùng khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng. Xuất thân từ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách của VFC như: Đừng Bắt Em Phải Quên, 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình,... Từ những vai hiền lành, tình cảm cho tới những nhân vật cá tính, phức tạp, Thanh Sơn luôn khiến khán giả tin vào câu chuyện của anh trên màn ảnh.

Không dừng lại ở thành công truyền hình, mới đây Thanh Sơn đã Nam tiến, mạnh dạn lấn sân điện ảnh và nhanh chóng tạo được tiếng vang với vai diễn trong bom tấn Tử Chiến Trên Không. Sự xuất hiện của anh trong bộ phim hành động - lịch sử này không chỉ mang lại màu sắc mới mẻ mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp. Từ soái ca ngôn tình, Thanh Sơn đang chứng minh bản lĩnh để trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh rộng, mở ra hành trình Nam tiến đầy hứa hẹn trong tương lai. Hoặc chí ít, đối với khán giả, Thanh Sơn cũng đang là chàng cảnh vệ đẹp trai vô địch mà ai cũng muốn... được bay cùng.