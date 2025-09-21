Tập 9 của Ngự Trù Của Bạo Chúa phát sóng tối 20/9 vừa qua đã khiến khán giả cả châu Á bùng nổ, khẳng định sức hút khó cưỡng của bộ phim. Theo thống kê Nielsen Korea, tập mới đạt tỷ suất người xem trung bình 13,5%, cao nhất 14,8% trên toàn quốc, dẫn đầu khung giờ phát sóng so với tất cả các kênh.

Nhóm khán giả mục tiêu 20-49 tuổi cũng ghi nhận con số ấn tượng với trung bình 5,6%, cao nhất 6,3% trên toàn quốc. Những con số này cho thấy sức hút không chỉ đến từ cốt truyện lôi cuốn mà còn từ chemistry tuyệt vời của cặp đôi chính.

Về nội dung, sau cuộc so tài nấu ăn thứ hai với nhà Minh, Yeo Ji Young (Im Yoona) và Lee Heon (Lee Chae Min) tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi bên nhau. Lee Heon chuẩn bị trà ấm áp và nhắn nhủ Yeo Ji Young đừng bao giờ bị thương, trong khi cô rất tự tin rằng mình sẽ thắng. Sự đồng điệu trong cảm xúc của hai nhân vật khiến khán giả tan chảy. Cuối cùng, Yeo Ji Young giành chiến thắng trong cuộc thi, và những căng thẳng tạm thời tưởng như được gỡ bỏ khi các đầu bếp từ hai nước bày tỏ lòng biết ơn lẫn nhau.

Những khoảnh khắc yên bình của tập 9

Tuy nhiên, bình yên không kéo dài. Gang Mok Ju (Kang Han Na) và Je San Dae Gun (Choi Gwi Hwa), thất bại trong kế hoạch trước đó, âm mưu hại Jin Myung Dae Gun bằng loại dược liệu bí ẩn và đổ tội lên Yeo Ji Young. Khi Jin Myung Dae Gun ăn gà trống đen do Yeo Ji Young chế biến và ngã bệnh, cả hoàng cung chìm trong căng thẳng. Yeo Ji Young lập tức lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, bị bắt giam, tra tấn ngay trước mắt người thương. Trong preview tập mới, Ji Yeong bị tra tấn đến ngất lịm còn Lee Heon lại bất lực không thể cứu cô gái mình yêu.

Vừa trao tín vật định tình thì bi kịch ập đến

Sau khi tập 9 lên sóng, những khoảnh khắc bi kịch của Ji Yeong lập tức viral khắp MXH. Người xem lo lắng, cho rằng đây là báo hiệu về cái kết bi kịch của phim. Thực tế ngay từ đầu, khi biết phim khai thác bối cảnh lịch sử lại có nữ chính xuyên không, nhiều người đã dự đoán phim sẽ có cái kết bi thảm. Thế nhưng khi chứng kiến nữ chính bị bắt giam, hành hạ, khán giả vẫn quá sốc, không khỏi đau lòng.

Điểm sáng của tập 9 chính là diễn xuất bùng nổ, đầy cảm xúc của Yoona trong vai Yeo Ji Young. Từ ánh mắt căng thẳng khi đối mặt hiểm nguy đến nụ cười ấm áp, dịu dàng bên Lee Heon, từng biểu cảm của cô đều chạm đến cảm xúc khán giả một cách trọn vẹn. Những phân cảnh Yeo Ji Young rơi vào cửa tử được Yoona thể hiện đầy thuyết phục khiến người xem hoàn toàn tin vào nhân vật. Màn lột xác này không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ về khả năng diễn xuất trước đây, mà còn nâng tầm khiến cô trở thành tâm điểm của tập phim.