Đang ở đỉnh cao thành công khi đứng top 1 toàn cầu trên Netflix ở mảng phim truyền hình không nói tiếng Anh, Ngự Trù Của Bạo Chúa bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội. Netizen Trung vốn đã không hài lòng vì loạt chi tiết bị cho là bội nhọ văn hóa, nay đến khán giả Hàn cũng tiếp tục ném đá không thương tiếc vì một chi tiết liên quan đến lịch sử 2 đất nước.

Ngự Trù Của Bạo Chúa đang tập trung vào những cuộc chiến ẩm thực giữa 2 quốc gia, dễ gây ra tranh cãi về văn hóa, lịch sử

Cơn bão tranh cãi bắt nguồn từ loạt cảnh phim gây tranh cãi: Lee Heon (Lee Chae Min) ngồi ngang hàng với sứ thần nhà (Kim Hyung Mook) trong một bữa tiệc, thậm chí còn cúi đầu chào vị sứ giả này. Theo ghi chép trong Thực lục Triều Tiên, vua Joseon phải ngồi trên ngai, còn sứ thần ngồi thấp hơn. Nghi lễ quỳ chỉ áp dụng khi tiếp chiếu chỉ của hoàng đế, chứ không có chuyện quốc vương cúi đầu trước sứ giả. Chính những chi tiết này khiến khán giả tố ekip “phá nát lịch sử”, dựng lên những hình ảnh dễ khiến người xem quốc tế hiểu sai về mối quan hệ giữa Joseon và triều đình Trung Hoa.

Hình ảnh đang tranh cãi gay gắt của bộ phim

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, biên kịch Park đã phải lên tiếng giải thích. Anh cho biết phim tham khảo bộ Ngũ Lễ Nghi (1474) - sách ghi chép nghi thức triều đình Joseon để xây dựng cảnh quay. Park lý giải, theo tư tưởng Nho giáo, phương Đông cao hơn phương Tây, mà sứ thần đại diện cho hoàng đế nên ngồi ở vị trí cao hơn quốc vương Joseon. Về cảnh Lee Heon cúi đầu, biên kịch khẳng định đây không phải sự hạ thấp chủ quyền mà chỉ là nghi thức ngoại giao, được văn bản chính thống ghi nhận cách bối cảnh phim khoảng 30 năm.

Tuy vậy, lời giải thích này chưa làm dịu dư luận. Nhiều người cho rằng dù có tham khảo tư liệu, ê kíp vẫn “sáng tạo quá đà”, biến một tác phẩm giải trí thành tâm điểm tranh cãi chính trị và văn hóa. Với việc phim đang phát sóng đồng thời trên nền tảng toàn cầu, lo ngại lớn nhất chính là Ngự Trù Của Bạo Chúa sẽ gieo vào đầu khán giả quốc tế một phiên bản lịch sử méo mó, vừa sai lệch với Joseon, vừa gây nhạy cảm với Trung Quốc.

Bình luận của khán giả: - Học lại lịch sử một cách tử tế đi rồi làm phim. - Ôi cái đoàn phim này làm sao thế, hết bột ớt giờ tới chỗ ngồi, toàn để những chi tiết rất nhỏ làm ảnh hưởng cả bộ phim. - Giải cứu Lee Chae Min. - Xuyên tạc là xuyên tạc, không cần cãi.

Hiện tại, từ khóa về “xuyên tạc lịch sử” liên quan đến phim này vẫn đang nằm trong top tìm kiếm trên cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc, báo hiệu làn sóng tẩy chay có thể chưa dừng lại sớm với bộ phim này.

Nguồn: Nate